3 dicas de maquiagem para curtir os jogos do Brasil no Mundial.

Seja em casa, no bar ou em uma festa temática, a maquiagem pode entrar no clima do Mundial sem precisar virar fantasia completa. E para quem já pensa em se produzir para torcer pelo hexa, uma make inspirada no Brasil pode fazer toda a diferença para ganhar destaque no estilo e na comemoração.





Segundo a maquiadora Melissa Daltio, as referências que ganharam força no Carnaval, com maquiagens coloridas, delineadores vibrantes e pedrinhas, continuam em alta e podem ser adaptadas para um visual mais discreto ou mais chamativo, se comunicando bem com o estilo brasileiro.