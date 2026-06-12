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Make do hexa

3 dicas de maquiagem para curtir os jogos do Brasil no Mundial

Maquiadora explica como usar as cores da bandeira sem exagero, apostar em produtos de longa duração e adaptar o visual para o clima do hexa
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 12 de Junho de 2026 às 12:42

Seja em casa, no bar ou em uma festa temática, a maquiagem pode entrar no clima do Mundial sem precisar virar fantasia completa. E para quem já pensa em se produzir para torcer pelo hexa, uma make inspirada no Brasil pode fazer toda a diferença para ganhar destaque no estilo e na comemoração.


Segundo a maquiadora Melissa Daltio, as referências que ganharam força no Carnaval, com maquiagens coloridas, delineadores vibrantes e pedrinhas, continuam em alta e podem ser adaptadas para um visual mais discreto ou mais chamativo, se comunicando bem com o estilo brasileiro.

O Mundial é uma festa para o brasileiro, então investir em maquiagens que lembram a nossa identidade é uma aposta certeira

Melissa Daltio, maquiadora

A profissional destaca que verde, amarelo e azul não precisam aparecer todos ao mesmo tempo nem em tons intensos para transmitir a ideia de torcida. O segredo está na escolha do ponto de destaque e na preparação correta da pele para garantir a duração durante os jogos.

3 dicas de maquiagem para curtir os jogos do Brasil no Mundial.
3 dicas de maquiagem para curtir os jogos do Brasil no Mundial. Acervo pessoal - Melissa Daltio

Confira 3 dicas de maquiagem para os jogos

01

 Use uma cor de destaque, não necessariamente as três

Para quem quer algo mais “básico”, manter a maquiagem em tons neutros e inserir apenas um ponto colorido funciona bem, sem fazer com que as cores disputem atenção no visual. Escolher uma única cor já remete à torcida e deixa o resultado mais elegante.


“Tons neutros na parte superior e azul na linha d’água funcionam bem. Outra opção é usar uma sombra cintilante colorida em tons menos vivos”, afirma Melissa.

02

Aposte no delineado colorido para um efeito rápido

Para a maquiadora, o delineado colorido é a forma mais prática de colocar cor na make. Quem tem pouca prática pode usar delineador líquido colorido ou sombra aplicada com pincel fino rente aos cílios. Melissa também cita máscaras de cílios coloridas e pedrinhas (strass) como alternativas simples para incrementar o visual.

03

Prepare a pele e escolha produtos de longa duração

Em jogos longos, comemorações e ambientes quentes, a duração da maquiagem depende mais da preparação da pele do que do acabamento final. Uma pele bem hidratada pode compensar os momentos de transpiração, principalmente se feita junto com a blindagem, uma técnica que cria uma película resistente ao suor e à oleosidade. Alguns produtos já são comercializados com essa tecnologia.

Imagem Edicase Brasil
Uma ótima forma de garantir a durabilidade da maquiagem é usar produtos cremosos. (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Para quem está em dúvida do que fazer, a recomendação final é começar simples: uma sombra cintilante colorida ou um delineado azul, verde ou amarelo já colocam a maquiagem no clima do Brasil, sem exigir técnicas avançadas e uso exagerado de produtos.

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