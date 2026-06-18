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Vamos de Arraiá?

Festas Juninas no ES: confira 54 arraiás para aproveitar pelo Estado

HZ montou uma lista com os eventos que marcam época nos meses de junho e julho no Brasil
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 11:51

Festa junina
Ainda dá tempo de aproveitar o clima de São João no Espírito Santo. Getty Images

Olha o arraiá... é verdade! Os meses de junho e julho já possuem clima e destinos definidos: as festas juninas. É a época que comunidades se unem para celebrar a tradição de São João com programções recheadas de quadrilhas, bandeirolas, fogueiras, comidas típicas e forró.


E se você ainda não conseguiu encontrar um evento que bata com a sua agenda, não se preocupe, HZ reuniu 54 arraiás que prometem agitar os municípios do Espírito Santo, trazendo o calor junino para a chegada do inverno. 


Vale destacar que não nos responsabilizamos por qualquer alteração por parte dos estabelecimentos.


Confira:

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Agenda Eventos

Fique por dentro de tudo que acontece na cidade

Shows, festivais, teatro, esporte e muito mais — a programação completa de eventos no Espírito Santo.

Shows
Teatro
Festivais
Filmes
Ver agenda

20 a 22 de junho

Serra

Arraiá São João Batista (19 a 21 de junho)

  • Horário: 19h

  • Endereço: R. Botao-de-Ouro, 184 - Feu Rosa

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Arraiá de Santo Antônio (20 de junho)

  • Horário: 18h

  • Endereço: Av. Copacabana, 14 - Morada de Laranjeiras

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Arraiá Santos Anjos (20 de junho)

  • Horário: 19h

  • Endereço: R. Hawai, 162-310 - Portal de Jacaraípe 

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Cariacica

Arraiá de Santa Bárbara (20 de junho)

  • Horário: 19h 

  • Endereço: R. Amaro Pereira da Silva, 198, bairro Santa Bárbara 

  • Atrações: Comidas típicas, quadrilha e brincadeiras.

  • Entrada gratuita

Vila Velha

Festa Junina Paróquia Santa Mãe de Deus (20 de junho)

  • Horário: 18h

  • Endereço: Praça Assis Chateaubriand, 181, Ibes.

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Festa Junina – Igreja Católica de Santa Inês (20 de junho)

  • Horário: 18h às 00h

  • Endereço: Av. Francisco Assunção de Carvalho, nº 284, Jardim Guadalajara

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Arraiá de Guadala (20 de junho)

  • Horário: 17h às 22h

  • Endereço: Praça Zé Pindoba, Jardim Guadalajara.

  • Atrações: Barracas gastronômicas, brincadeiras, atrações musicais e programação junina.

  • Entrada gratuita

Festa Junina – Jardim Colorado (20 de junho)

  • Horário: 15h às 22h

  • Endereço: Rua Margarida - Jardim Colorado

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Festa Junina do Araçás (20 de junho)

  • Horário: 18h às 22h

  • Endereço: Praça do Bairro Araçás - Vila Velha

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Festa Junina Comunidade Santa Mônica (20 de junho)

  • Horário: 18h às 22h

  • Endereço: Rua 34 – Santa Mônica Popular, Vila Velha

  • Atrações: quadrilha, música ao vivo, comidas típicas, brincadeiras e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Festa Junina Residencial Coqueiral (20 de junho)

  • Horário: 19h às 22h

  • Endereço: Rua Ivan Neiva Neves – Coqueiral de Itaparica, Vila Velha

  • Atrações: quadrilha, música ao vivo, comidas típicas, brincadeiras e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Vitória

Arraiá de São Miguel Arcanjo (20 de junho)

  • Horário: 17h30

  • Endereço: Quadra do Mangue Seco - Rua Lúcia da Silva Caetano, Santa Martha.

  • Atrações: quadrilha, comidas e brincadeiras típicas, touro mecânico e música ao vivo.

  • Entrada gratuita

Festa Junina da Paróquia São José (20 de junho)

  • Horário: 19h

  • Endereço: Comunidade Santa Cecília - Rua Engenheiro Alencar Araripe, 109, bairro Santa Cecília.

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Arraiá da Sete (20 de junho)

  • Horário: 18h

  • Endereço: Praça Ubaldo Ramalhete Maia - Centro de Vitória.

  • Atrações: Bela Broeto e João Pé de Serra comandam a programação musical. Além disso, também haverá comidas típicas, quadrilha e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Festa Junina, arraiá, São João, balões e bandeirinhas
Festas de São João agitam os meses de junho e julho. Shutterstock

25 a 29 de junho

Serra

Festa de São Pedro – Laranjeiras (26 a 28 de junho)

  • Horário: 18h

  • Endereço: Av. Mestre Álvaro, 379-409 - Colina de Laranjeiras

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Festa de São Pedro – Jacaraípe (25 a 29 de junho)

  • Horário: 19h

  • Endereço: Av São Pedro, 08 - Jacaraípe

  • Atrações: Grupo Terapia; Viviane Miranda; May Santos; Alex Salles; André Romanha; Nanda Marques e Curtição.

  • Entrada gratuita

Arraiá de São Paulo Apóstolo (27 de junho)

  • Horário: 19h

  • Endereço: Rua das Perdizes, 53 - Porto Canoa

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Vila Velha

Arraiá da Paz – Praia das Gaivotas (27 de junho)

  • Horário: 19h às 22h

  • Endereço: Rua Itabaiana, Praia das Gaivotas – Vila Velha

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Arraiá do Diversão na Praça (27 e 28 de junho)

  • Horário: 17h às 20h

  • Endereço: Pracinha do Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa.

  • Atrações: brincadeiras típicas, quadrilha, trio de forró e desfile de fantasias.

  • Entrada gratuita

Vitória

Festa de São Pedro (26, 27 e 28 de junho)

  • Horário: A partir das 18h

  • Endereço: Praça do Papa, Enseada do Suá.

  • Atrações: Zé Felipe, Tierry, Luiza Andrade, João Fellipe & Rafael, Suelen Nascimento, Ivan & Matheus e Serginho.

  • Entrada gratuita

Igreja São João Batista – Jardim da Penha (27 de junho)

  • Horário: 18h

  • Endereço: R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 - Jardim da Penha.

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Cariacica

Arraiá do Bom Pastor (27 e 28 de junho)

  • Horário: 18h às 23h 

  • Endereço: Arena Moxuara, no Shopping Moxuara - Av Mário Gurgel, 5353, bairro São Francisco.

  • Atrações: Banda Prestígio chega com forró e sertanejo, enquanto Pe. Anderson Gomes e Flávio Vitor seguem o clima junino com música cristã.

  • Entrada gratuita

Festas juninas pelo ES: confira onde curtir os melhores arraiás
Festas juninas pelo ES: confira onde curtir os melhores arraiás. Shutterstock

3 a 5 de julho

Serra

3º Arraiá do Bairro das Laranjeiras (3 e 4 de julho)

  • Horário: 18h

  • Endereço: rua Santa Lúcia, Jacaraípe. Ao lado da Era do Gelo

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Arraiá do Santuário (3 e 4 de julho)

  • Horário: 19h

  • Endereço: R. Maria Delunardo Trancoso - Bairro de Fátima

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita


Colanella Arraiá das Sapas (4 de julho)
  • A Colanella é uma festa pensada especialmente para mulheres LBTQIAPN+, criando um espaço de convivência, diversão e pertencimento.
  • Horário: 17h
  • Endereço: Casa Píer Carapebus - Rua R, 19, muro verde, Praia de Carapebus.
  • Atrações: Bárbara Greco e Banda, DJ Lara Aredes, Touro Mecânico, Quadrilha e Brincadeiras típicas.
  • Entrada: R$ 40

Vitória

Arraiá do Barro Vermelho (3 e 4 de julho)

  • Horário: 19h30

  • Endereço: Rua Vitalino dos Santos Valadares, 353, Barro Vermelho.

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Paróquia São Francisco de Assis – Jardim da Penha (4 de julho)

  • Horário: 18h

  • Endereço: Praça Aníbal Antero Martins, 25 - Jardim da Penha

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Vila Velha

Arraiá da Famiá – Olaria (4 de julho)

  • Horário: 18h às 22h

  • Endereço: Rua Joana Folegatti - Olaria, Vila Velha

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Festa Julina da Praia de Itaparica (4 de julho)

  • Horário: 8h às 22h

  • Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza - Praia de Itaparica

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

6º Arraiá do Penhão (4 de julho)

  • Horário: 18h

  • Endereço: Rua Humberto Lorenzutti – Bairro Nossa Senhora da Penha

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Festa Julina da Paróquia Bom Pastor (4 de julho)

  • Horário: 16h às 22h

  • Endereço: Rua Romero Lofego Botelho – Praia da Costa

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Arraiá do Chiquinho (4 de julho)

  • Horário: 15h às 22h

  • Endereço: Rua Visconde de Taunay – Soteco

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Festa Julina Paroquial (4 de julho)

  • Horário: 8h às 22h

  • Endereço: Av. Santa Leopoldina, 1110 - Coqueiral de Itaparica, Vila Velha.

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Festa Julina no Morro do Moreno (4 e 5 de julho)

  • Horário: 16h às 22h

  • Endereço: Rua João Joaquim da Mota – Estacionamento do Morro do Moreno, Praia da Costa.

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Domingos Martins

Arraiá do Sesc (3 a 5 de julho)

  • Endereço: R. Ayrton Senna, s/nº - Soído, Domingos Martins

  • Atrações: Passeio pela região de Pedra Azul e pelo centro histórico de Domingos Martins. Nos períodos noturnos, o hotel promove o clima de São João com comidas típicas, quadrilha e música ao vivo.

Arraiá da Aldeia Nicolas Medeiros

10 a 12 de julho

Aracruz

Arraiá do Sesc Aracruz (10 a 12 de julho)

  • Endereço: Rodovia ES-010, Km 35 - Santa Cruz, Aracruz

  • Atrações: Programação turística inclusa na hospedagem do hotel. Dentre os passeios, estão: ida ao Buda de Ibiraçu, viagem à Nova Almeida, na Serra, e visita às comunidades Guarani e Tupiniquim, em Aracruz. Além disso, o hotel promoverá um Arraiá na noite do dia 11.

Serra

Arraiá dos APAE Xonados (10 de julho)

  • Horário: 18h

  • Endereço: Rua Afonso Arinos de Mello e Franco, 133

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Arraiá da Fraternidade (11 de julho)

  • Horário: 19h

  • Endereço: R. Pau Brasil, 128 - Feu Rosa

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Arraiá do Centro Cultural Eliziário Rangel (11 de julho)

  • Horário: 18h

  • Endereço: R. Humberto de Campos, 1201 - São Diogo I

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Cariacica

Arraiá da Família São Vicente (11 de julho)

  • Horário: após a missa das 18h 

  • Endereço: R. Oscár Sá Rodrigues, 261, bairro São Vicente. 

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Vila Velha

Arraiá Navegantes (11 de julho)

  • Horário: 18h às 22h

  • Endereço: Praça Pedro Valadares - Rua Prof. João Cardoso, Barra do Jucu.

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Arraiá do Bené (11 de julho)

  • Horário: 18 às 22h

  • Endereço: Praça do Bené Marques - Praia das Gaivotas, Vila Velha

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Arraiá do Santão (11 de julho)

  • Horário: 16h às 22h

  • Endereço: Praça Santos Dumont, Vila Velha

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Festa Julina Cavalieri (11 de julho)

  • Horário: 18h às 00h

  • Endereço: Avenida Beira-Mar – Cavalieri, Vila Velha

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Arraiá Ohana Guaranhuns (11 de julho)

  • Horário: 19h às 22h

  • Endereço: Praça de Guaranhuns – Vila Velha

  • Atrações: música, comidas típicas, quadrilha, brincadeiras e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Arraiá de Santa Teresinha – Jardim do Vale (11 de julho)

  • Horário: 19h às 22h

  • Endereço: Rua Monte Sinai – Jardim do Vale

  • Atrações: música, quadrilha, comidas típicas, brincadeiras e confraternização comunitária.

  • Entrada gratuita

Arraiá Nova América (11 e 12 de julho)

  • Horário:17h às 22h

  • Endereço: Rua Otávio Borin - Nova América, Vila Velha

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Arraiá da Escola de Artes Elimar Guimarães (11 de julho)

  • Horário: 17h

  • Endereço: Escola de artes Elimar Guimarães - Rua Osvaldo Ramos, N: 11, atrás do laboratório pretty, Praia das Gaivotas, Vila Velha.

  • Atrações: quadrilha improvisada, venda de comidas típicas, prêmio para melhor fantasia, apresentação com o trio de forró Felipe Péo e Dj Egnaldo.

  • Entrada: R$ 25.

Arraiá doa Reuter é realizado há quase dez anos em Vitória
Junho e julho são os meses de arraiá no Brasil.
 Arquivo pessoal

17 a 19 de julho

Guarapari

Arraiá do Sesc Guarapari (17 a 19 de julho)

  • Endereço: Av. João Ricardo Haddad, 1760 - Lagoa Funda, Guarapari

  • Atrações: itinerário passa pelas praias da Enseada Azul, depois com mudança do foco para a região rural, no distrito de Buenos Aires. Durante as noites, a casa segue em clima de Arraiá com toda a tradição do clima julino.

Vila Velha

Conexão Arraiá 26 (17 de julho)

  • Horário: 13h às 22h

  • Endereço: Rua Coronel Mascarenhas – Centro de Vila Velha

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Arraiá Cristo Rei (18 de julho)

  • Horário: 18h às 22h

  • Endereço: Avenida Amazonas, esquina com Rua Vitória – Jockey de Itaparica, Vila Velha.

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Arraiá Sítio da Vó Tereza – Córrego Sete (18 de julho)

  • Horário: 19h

  • Endereço: Estr. do Sol - Córrego Sete, Vila Velha - ES

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

Serra

Arraiá do bairro São Patrício (18 de julho)

  • Horário: 17h

  • Endereço: R. Turquesa, 366 - São Patricio

  • Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.

  • Entrada gratuita

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