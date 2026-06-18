Festas Juninas no ES: confira 54 arraiás para aproveitar pelo Estado

Olha o arraiá... é verdade! Os meses de junho e julho já possuem clima e destinos definidos: as festas juninas. É a época que comunidades se unem para celebrar a tradição de São João com programções recheadas de quadrilhas, bandeirolas, fogueiras, comidas típicas e forró.





E se você ainda não conseguiu encontrar um evento que bata com a sua agenda, não se preocupe, HZ reuniu 54 arraiás que prometem agitar os municípios do Espírito Santo, trazendo o calor junino para a chegada do inverno.





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