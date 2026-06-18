Festas Juninas no ES: confira 54 arraiás para aproveitar pelo Estado

Olha o arraiá... é verdade! Os meses de junho e julho já possuem clima e destinos definidos: as festas juninas. É a época que comunidades se unem para celebrar a tradição de São João com programções recheadas de quadrilhas, bandeirolas, fogueiras, comidas típicas e forró.
E se você ainda não conseguiu encontrar um evento que bata com a sua agenda, não se preocupe, HZ reuniu 54 arraiás que prometem agitar os municípios do Espírito Santo, trazendo o calor junino para a chegada do inverno.
Vale destacar que não nos responsabilizamos por qualquer alteração por parte dos estabelecimentos.
Confira:
Fique por dentro de tudo que acontece na cidade
Shows, festivais, teatro, esporte e muito mais — a programação completa de eventos no Espírito Santo.
20 a 22 de junho
Serra
Arraiá São João Batista (19 a 21 de junho)
Horário: 19h
Endereço: R. Botao-de-Ouro, 184 - Feu Rosa
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Arraiá de Santo Antônio (20 de junho)
Horário: 18h
Endereço: Av. Copacabana, 14 - Morada de Laranjeiras
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Arraiá Santos Anjos (20 de junho)
Horário: 19h
Endereço: R. Hawai, 162-310 - Portal de Jacaraípe
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Cariacica
Arraiá de Santa Bárbara (20 de junho)
Horário: 19h
Endereço: R. Amaro Pereira da Silva, 198, bairro Santa Bárbara
Atrações: Comidas típicas, quadrilha e brincadeiras.
Entrada gratuita
Vila Velha
Festa Junina Paróquia Santa Mãe de Deus (20 de junho)
Horário: 18h
Endereço: Praça Assis Chateaubriand, 181, Ibes.
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Festa Junina – Igreja Católica de Santa Inês (20 de junho)
Horário: 18h às 00h
Endereço: Av. Francisco Assunção de Carvalho, nº 284, Jardim Guadalajara
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Arraiá de Guadala (20 de junho)
Horário: 17h às 22h
Endereço: Praça Zé Pindoba, Jardim Guadalajara.
Atrações: Barracas gastronômicas, brincadeiras, atrações musicais e programação junina.
Entrada gratuita
Festa Junina – Jardim Colorado (20 de junho)
Horário: 15h às 22h
Endereço: Rua Margarida - Jardim Colorado
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Festa Junina do Araçás (20 de junho)
Horário: 18h às 22h
Endereço: Praça do Bairro Araçás - Vila Velha
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Festa Junina Comunidade Santa Mônica (20 de junho)
Horário: 18h às 22h
Endereço: Rua 34 – Santa Mônica Popular, Vila Velha
Atrações: quadrilha, música ao vivo, comidas típicas, brincadeiras e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Festa Junina Residencial Coqueiral (20 de junho)
Horário: 19h às 22h
Endereço: Rua Ivan Neiva Neves – Coqueiral de Itaparica, Vila Velha
Atrações: quadrilha, música ao vivo, comidas típicas, brincadeiras e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Vitória
Arraiá de São Miguel Arcanjo (20 de junho)
Horário: 17h30
Endereço: Quadra do Mangue Seco - Rua Lúcia da Silva Caetano, Santa Martha.
Atrações: quadrilha, comidas e brincadeiras típicas, touro mecânico e música ao vivo.
Entrada gratuita
Festa Junina da Paróquia São José (20 de junho)
Horário: 19h
Endereço: Comunidade Santa Cecília - Rua Engenheiro Alencar Araripe, 109, bairro Santa Cecília.
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Arraiá da Sete (20 de junho)
Horário: 18h
Endereço: Praça Ubaldo Ramalhete Maia - Centro de Vitória.
Atrações: Bela Broeto e João Pé de Serra comandam a programação musical. Além disso, também haverá comidas típicas, quadrilha e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
25 a 29 de junho
Serra
Festa de São Pedro – Laranjeiras (26 a 28 de junho)
Horário: 18h
Endereço: Av. Mestre Álvaro, 379-409 - Colina de Laranjeiras
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Festa de São Pedro – Jacaraípe (25 a 29 de junho)
Horário: 19h
Endereço: Av São Pedro, 08 - Jacaraípe
Atrações: Grupo Terapia; Viviane Miranda; May Santos; Alex Salles; André Romanha; Nanda Marques e Curtição.
Entrada gratuita
Arraiá de São Paulo Apóstolo (27 de junho)
Horário: 19h
Endereço: Rua das Perdizes, 53 - Porto Canoa
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Vila Velha
Arraiá da Paz – Praia das Gaivotas (27 de junho)
Horário: 19h às 22h
Endereço: Rua Itabaiana, Praia das Gaivotas – Vila Velha
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Arraiá do Diversão na Praça (27 e 28 de junho)
Horário: 17h às 20h
Endereço: Pracinha do Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa.
Atrações: brincadeiras típicas, quadrilha, trio de forró e desfile de fantasias.
Entrada gratuita
Vitória
Festa de São Pedro (26, 27 e 28 de junho)
Horário: A partir das 18h
Endereço: Praça do Papa, Enseada do Suá.
Atrações: Zé Felipe, Tierry, Luiza Andrade, João Fellipe & Rafael, Suelen Nascimento, Ivan & Matheus e Serginho.
Entrada gratuita
Igreja São João Batista – Jardim da Penha (27 de junho)
Horário: 18h
Endereço: R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 - Jardim da Penha.
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Cariacica
Arraiá do Bom Pastor (27 e 28 de junho)
Horário: 18h às 23h
Endereço: Arena Moxuara, no Shopping Moxuara - Av Mário Gurgel, 5353, bairro São Francisco.
Atrações: Banda Prestígio chega com forró e sertanejo, enquanto Pe. Anderson Gomes e Flávio Vitor seguem o clima junino com música cristã.
Entrada gratuita
3 a 5 de julho
Serra
3º Arraiá do Bairro das Laranjeiras (3 e 4 de julho)
Horário: 18h
Endereço: rua Santa Lúcia, Jacaraípe. Ao lado da Era do Gelo
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Arraiá do Santuário (3 e 4 de julho)
Horário: 19h
Endereço: R. Maria Delunardo Trancoso - Bairro de Fátima
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
- A Colanella é uma festa pensada especialmente para mulheres LBTQIAPN+, criando um espaço de convivência, diversão e pertencimento.
- Horário: 17h
- Endereço: Casa Píer Carapebus - Rua R, 19, muro verde, Praia de Carapebus.
- Atrações: Bárbara Greco e Banda, DJ Lara Aredes, Touro Mecânico, Quadrilha e Brincadeiras típicas.
- Entrada: R$ 40
Vitória
Arraiá do Barro Vermelho (3 e 4 de julho)
Horário: 19h30
Endereço: Rua Vitalino dos Santos Valadares, 353, Barro Vermelho.
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Paróquia São Francisco de Assis – Jardim da Penha (4 de julho)
Horário: 18h
Endereço: Praça Aníbal Antero Martins, 25 - Jardim da Penha
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Vila Velha
Arraiá da Famiá – Olaria (4 de julho)
Horário: 18h às 22h
Endereço: Rua Joana Folegatti - Olaria, Vila Velha
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Festa Julina da Praia de Itaparica (4 de julho)
Horário: 8h às 22h
Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza - Praia de Itaparica
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
6º Arraiá do Penhão (4 de julho)
Horário: 18h
Endereço: Rua Humberto Lorenzutti – Bairro Nossa Senhora da Penha
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Festa Julina da Paróquia Bom Pastor (4 de julho)
Horário: 16h às 22h
Endereço: Rua Romero Lofego Botelho – Praia da Costa
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Arraiá do Chiquinho (4 de julho)
Horário: 15h às 22h
Endereço: Rua Visconde de Taunay – Soteco
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Festa Julina Paroquial (4 de julho)
Horário: 8h às 22h
Endereço: Av. Santa Leopoldina, 1110 - Coqueiral de Itaparica, Vila Velha.
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Festa Julina no Morro do Moreno (4 e 5 de julho)
Horário: 16h às 22h
Endereço: Rua João Joaquim da Mota – Estacionamento do Morro do Moreno, Praia da Costa.
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Domingos Martins
Arraiá do Sesc (3 a 5 de julho)
Endereço: R. Ayrton Senna, s/nº - Soído, Domingos Martins
Atrações: Passeio pela região de Pedra Azul e pelo centro histórico de Domingos Martins. Nos períodos noturnos, o hotel promove o clima de São João com comidas típicas, quadrilha e música ao vivo.
10 a 12 de julho
Aracruz
Arraiá do Sesc Aracruz (10 a 12 de julho)
Endereço: Rodovia ES-010, Km 35 - Santa Cruz, Aracruz
Atrações: Programação turística inclusa na hospedagem do hotel. Dentre os passeios, estão: ida ao Buda de Ibiraçu, viagem à Nova Almeida, na Serra, e visita às comunidades Guarani e Tupiniquim, em Aracruz. Além disso, o hotel promoverá um Arraiá na noite do dia 11.
Serra
Arraiá dos APAE Xonados (10 de julho)
Horário: 18h
Endereço: Rua Afonso Arinos de Mello e Franco, 133
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Arraiá da Fraternidade (11 de julho)
Horário: 19h
Endereço: R. Pau Brasil, 128 - Feu Rosa
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Arraiá do Centro Cultural Eliziário Rangel (11 de julho)
Horário: 18h
Endereço: R. Humberto de Campos, 1201 - São Diogo I
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Cariacica
Arraiá da Família São Vicente (11 de julho)
Horário: após a missa das 18h
Endereço: R. Oscár Sá Rodrigues, 261, bairro São Vicente.
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Vila Velha
Arraiá Navegantes (11 de julho)
Horário: 18h às 22h
Endereço: Praça Pedro Valadares - Rua Prof. João Cardoso, Barra do Jucu.
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Arraiá do Bené (11 de julho)
Horário: 18 às 22h
Endereço: Praça do Bené Marques - Praia das Gaivotas, Vila Velha
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Arraiá do Santão (11 de julho)
Horário: 16h às 22h
Endereço: Praça Santos Dumont, Vila Velha
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Festa Julina Cavalieri (11 de julho)
Horário: 18h às 00h
Endereço: Avenida Beira-Mar – Cavalieri, Vila Velha
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Arraiá Ohana Guaranhuns (11 de julho)
Horário: 19h às 22h
Endereço: Praça de Guaranhuns – Vila Velha
Atrações: música, comidas típicas, quadrilha, brincadeiras e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Arraiá de Santa Teresinha – Jardim do Vale (11 de julho)
Horário: 19h às 22h
Endereço: Rua Monte Sinai – Jardim do Vale
Atrações: música, quadrilha, comidas típicas, brincadeiras e confraternização comunitária.
Entrada gratuita
Arraiá Nova América (11 e 12 de julho)
Horário:17h às 22h
Endereço: Rua Otávio Borin - Nova América, Vila Velha
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Arraiá da Escola de Artes Elimar Guimarães (11 de julho)
Horário: 17h
Endereço: Escola de artes Elimar Guimarães - Rua Osvaldo Ramos, N: 11, atrás do laboratório pretty, Praia das Gaivotas, Vila Velha.
Atrações: quadrilha improvisada, venda de comidas típicas, prêmio para melhor fantasia, apresentação com o trio de forró Felipe Péo e Dj Egnaldo.
Entrada: R$ 25.
17 a 19 de julho
Guarapari
Arraiá do Sesc Guarapari (17 a 19 de julho)
Endereço: Av. João Ricardo Haddad, 1760 - Lagoa Funda, Guarapari
Atrações: itinerário passa pelas praias da Enseada Azul, depois com mudança do foco para a região rural, no distrito de Buenos Aires. Durante as noites, a casa segue em clima de Arraiá com toda a tradição do clima julino.
Vila Velha
Conexão Arraiá 26 (17 de julho)
Horário: 13h às 22h
Endereço: Rua Coronel Mascarenhas – Centro de Vila Velha
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Arraiá Cristo Rei (18 de julho)
Horário: 18h às 22h
Endereço: Avenida Amazonas, esquina com Rua Vitória – Jockey de Itaparica, Vila Velha.
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Arraiá Sítio da Vó Tereza – Córrego Sete (18 de julho)
Horário: 19h
Endereço: Estr. do Sol - Córrego Sete, Vila Velha - ES
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita
Serra
Arraiá do bairro São Patrício (18 de julho)
Horário: 17h
Endereço: R. Turquesa, 366 - São Patricio
Atrações: música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, apresentações culturais e atividades para toda a família.
Entrada gratuita