Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Receita fácil de pé de moleque para as festas juninas: veja passo a passo
Para adoçar

Receita fácil de pé de moleque para as festas juninas: veja passo a passo

Destaque no cardápio dos "arraiás", guloseima ganha um toque de leite condensado na versão sugerida por HZ
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Junho de 2026 às 10:00

Pé de moleque
Pé de moleque: doce icônico das festas juninas. Foto: Marca Nestlé

Das gostosuras feitas com amendoim, o pé de moleque é uma das mais lembradas na temporada de festas juninas. E já que entramos no clima de São João, que tal uma receitinha desse doce icônico dos "arraiás"?


Se você curtiu a ideia, pode incrementar a guloseima com leite condensado, de acordo com as instruções abaixo. A preparação rende em média 30 porções e leva menos de uma hora.

Pé de moleque

Rendimento: 30 porções, em média

Tempo médio: 45 minutos

Nível: fácil


Ingredientes:


  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • 1 xícara (chá) de amendoim sem pele e torrado
  • 1 lata de leite condensado (lata ou caixinha) 395g

Modo de preparo: 


  1. Em uma panela, misture o açúcar e o amendoim e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até o açúcar caramelizar, sem deixar escurecer.
  2. Adicione o leite condensado em fio e mexa com colher de cabo longo, por cerca de 15 minutos ou até a massa se desprender do fundo da panela.
  3. Unte uma superfície lisa de mármore ou assadeira com manteiga, despeje a mistura e nivele com a ajuda de uma espátula ou rolo de massa.
  4. Deixe esfriar e corte em losangos.

Fonte: Nestlé. Clique aqui para ver mais receitas.  

Veja Também 

Confira 4 mitos sobre a cerveja artesanal

Festival de cerveja terá comidas juninas e muito forró em Vila Velha

Bolo de milho com brigadeiro de canela

Bolo de milho com brigadeiro de canela é opção para as festas juninas; veja receita

Imagem de destaque

Canjica doce: 3 receitas deliciosas e práticas para fazer em casa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Copa do Mundo sem coração: como o dinheiro roubou o futebol do povo
Mariana, Lauro, Laura Laperriere e Heliane Duarte
Heliane Duarte celebra aniversário com família e amigos em Vila Velha
Imagem de destaque
Mais do mesmo na política brasileira, até quando?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados