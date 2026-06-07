Receita fácil de pé de moleque para as festas juninas: veja passo a passo

Das gostosuras feitas com amendoim, o pé de moleque é uma das mais lembradas na temporada de festas juninas. E já que entramos no clima de São João, que tal uma receitinha desse doce icônico dos "arraiás"?
Se você curtiu a ideia, pode incrementar a guloseima com leite condensado, de acordo com as instruções abaixo. A preparação rende em média 30 porções e leva menos de uma hora.
Pé de moleque
Rendimento: 30 porções, em média
Tempo médio: 45 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- 1 xícara (chá) de açúcar
- 1 xícara (chá) de amendoim sem pele e torrado
- 1 lata de leite condensado (lata ou caixinha) 395g
Modo de preparo:
- Em uma panela, misture o açúcar e o amendoim e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até o açúcar caramelizar, sem deixar escurecer.
- Adicione o leite condensado em fio e mexa com colher de cabo longo, por cerca de 15 minutos ou até a massa se desprender do fundo da panela.
- Unte uma superfície lisa de mármore ou assadeira com manteiga, despeje a mistura e nivele com a ajuda de uma espátula ou rolo de massa.
- Deixe esfriar e corte em losangos.