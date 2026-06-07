Receita fácil de pé de moleque para as festas juninas: veja passo a passo

Das gostosuras feitas com amendoim, o pé de moleque é uma das mais lembradas na temporada de festas juninas. E já que entramos no clima de São João, que tal uma receitinha desse doce icônico dos "arraiás"?





Se você curtiu a ideia, pode incrementar a guloseima com leite condensado, de acordo com as instruções abaixo. A preparação rende em média 30 porções e leva menos de uma hora.