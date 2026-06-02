Festival de cerveja terá comidas juninas e muito forró em Vila Velha

Junho já começa em clima de festa para um dos principais eventos dedicados à cerveja artesanal no Espírito Santo, o Degusta. Nos próximos dois finais de semana, de 3 a 7 e de 11 a 14 de junho, o Degusta Arraiá vai agitar Vila Velha com muito chope capixaba, decoração temática, música e comidinhas típicas de São João.
O festival acontecerá novamente na área de eventos do Shopping Vila Velha, sempre das 17h à meia-noite e com entrada gratuita.
Oito cervejarias estarão reunidas no espaço gastronômico, onde o chope custará a partir de R$ 16 (Pilsen/300 ml) e a carta de estilos incluirá Red Ale, Session IPA, Russian Imperial Stout, Coffee Lager, American Blonde, entre outros.
Cervejarias participantes:
- Cervejaria Barba Ruiva (Domingos Martins)
- Cervejaria Marlin Azul (Vila Velha)
- Cervejaria Alquimistas (Serra/Vitória)
- Ronchi Beer (Pedra Azul, Domingos Martins)
- Cervejaria Trarko (Domingos Martins)
- Cervejaria Mestra (Vila Velha)
- Kingbier Cervejaria Artesanal (Vila Velha)
- Noi Cervejaria Artesanal (Grande Vitória)
Mister Frango, Brothers, Do Bar ao Mar, Selva, Padaria Nossa Senhora da Penha, Te Quero Churros e Jessyka Cruz Confeitaria Artesanal compõem o cardápio de comidas e sobremesas, e a programação musical passeia pelo rock e pelo forró, com destaque para os shows de Trio Clandestino, Ubando, Forró Raiz e Casaca.
Programação musical
1ª semana - de 3 a 7 de junho
03/06 (quarta-feira)
21h - Banda Casaca
04/06 (quinta-feira)
19h30 - Forró Bemtivi
22h - Memory Lane
05/06 (sexta-feira)
19h30 - Matheus Nogueira
22h - Cláudio Bocca
06/06 (sábado)
19h30 - Havengar
22h - Dona Fran
07/06 (domingo)
18h30 - Flor da Penha
21h - Pele Morena
2ª semana - de 11 a 14 de junho
11/06 (quinta-feira)
20h30 - Back To The Duets
12/06 (sexta-feira)
19h30 - Trio Clandestino
22h - Ubando
13/06 (sábado)
19h - Transmissão especial de Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo Fifa 2026
21h - Forró Raiz
23h - Sheep & Parafina
14/06 (domingo)
18h30 - Flor da Penha
21h - Samba Crioulo
FESTIVAL DEGUSTA ARRAIÁ
Quando: de 3 a 7 de junho e de 11 a 14 de junho de 2026
Horário: das 17h à meia-noite
Onde: na área de eventos do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha
Entrada gratuita
Mais informações: @beerdegusta.