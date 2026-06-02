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Entrada gratuita

Festival de cerveja terá comidas juninas e muito forró em Vila Velha

Com nove dias de programação gastronômica e musical, o Degusta Arraiá reunirá oito cervejarias capixabas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Junho de 2026 às 08:00

Confira 4 mitos sobre a cerveja artesanal
O festival contará com oito cervejarias do Espírito Santo. Foto:
 spooky_kid | Pixabay

Junho já começa em clima de festa para um dos principais eventos dedicados à cerveja artesanal no Espírito Santo, o Degusta. Nos próximos dois finais de semana, de 3 a 7 e de 11 a 14 de junho, o Degusta Arraiá vai agitar Vila Velha com muito chope capixaba, decoração temática, música e comidinhas típicas de São João. 


O festival acontecerá novamente na área de eventos do Shopping Vila Velha, sempre das 17h à meia-noite e com entrada gratuita. 


Oito cervejarias estarão reunidas no espaço gastronômico, onde o chope custará a partir de R$ 16 (Pilsen/300 ml) e a carta de estilos incluirá Red Ale, Session IPA, Russian Imperial Stout, Coffee Lager, American Blonde, entre outros.

Cervejarias participantes:

  • Cervejaria Barba Ruiva (Domingos Martins) 
  • Cervejaria Marlin Azul (Vila Velha) 
  • Cervejaria Alquimistas (Serra/Vitória)  
  • Ronchi Beer (Pedra Azul, Domingos Martins)
  • Cervejaria Trarko (Domingos Martins)  
  • Cervejaria Mestra (Vila Velha)
  • Kingbier Cervejaria Artesanal (Vila Velha)
  • Noi Cervejaria Artesanal (Grande Vitória)

Mister Frango, Brothers, Do Bar ao Mar, Selva, Padaria Nossa Senhora da Penha, Te Quero Churros e Jessyka Cruz Confeitaria Artesanal compõem o cardápio de comidas e sobremesas, e a programação musical passeia pelo rock e pelo forró, com destaque para os shows de Trio Clandestino, Ubando, Forró Raiz e Casaca. 

Festival Degusta Arraiá
O forró é destaque na programação musical. Foto: Acervo/Inspire Produções

Programação musical

1ª semana - de 3 a 7 de junho


03/06 (quarta-feira)

21h - Banda Casaca


04/06 (quinta-feira)

19h30 - Forró Bemtivi

22h - Memory Lane 

  

05/06 (sexta-feira) 

19h30 - Matheus Nogueira 

22h - Cláudio Bocca 


06/06 (sábado) 

19h30 - Havengar 

22h - Dona Fran 


07/06 (domingo) 

18h30 - Flor da Penha 

21h - Pele Morena 


2ª semana - de 11 a 14 de junho


11/06 (quinta-feira) 

20h30 - Back To The Duets


12/06 (sexta-feira)

19h30 - Trio Clandestino

22h - Ubando


13/06 (sábado) 

19h - Transmissão especial de Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo Fifa 2026 

21h - Forró Raiz 

23h - Sheep & Parafina


14/06 (domingo)

18h30 - Flor da Penha

21h - Samba Crioulo

Trio Clandestino
O Trio Clandestino se apresenta no dia 12/06. Foto: Acervo/Trio Clandestino

FESTIVAL DEGUSTA ARRAIÁ

Quando: de 3 a 7 de junho e de 11 a 14 de junho de 2026

Horário: das 17h à meia-noite

Onde: na área de eventos do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha 

Entrada gratuita

Mais informações: @beerdegusta

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