Festival de cerveja terá comidas juninas e muito forró em Vila Velha

Junho já começa em clima de festa para um dos principais eventos dedicados à cerveja artesanal no Espírito Santo, o Degusta. Nos próximos dois finais de semana, de 3 a 7 e de 11 a 14 de junho, o Degusta Arraiá vai agitar Vila Velha com muito chope capixaba, decoração temática, música e comidinhas típicas de São João.





O festival acontecerá novamente na área de eventos do Shopping Vila Velha, sempre das 17h à meia-noite e com entrada gratuita.





Oito cervejarias estarão reunidas no espaço gastronômico, onde o chope custará a partir de R$ 16 (Pilsen/300 ml) e a carta de estilos incluirá Red Ale, Session IPA, Russian Imperial Stout, Coffee Lager, American Blonde, entre outros.