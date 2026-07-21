AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Fofura

Cachorro e galinha garnisé viralizam por amizade inusitada no ES

Vídeo gravado em Castelo já ultrapassou 11,6 milhões de visualizações e mostra um golden retriever carregando a companheira com cuidado

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 19:03

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

21 jul 2026 às 19:03

Um cachorro e uma galinha podem ser melhores amigos? Se depender de Jaja e Jojo, a resposta é sim. A dupla vive em Castelo, no Sul do Espírito Santo, e conquistou a internet após viralizar nas redes sociais, no último sábado (18). 


O vídeo mostra o cão Jamie, da raça golden retriever, carregando a galinha garnisé Jordelina na boca, com cuidado, e depois se deitando no chão com a amiga. Em apenas três dias, a publicação já alcançou mais de 11,6 milhões de visualizações, 800 mil curtidas e 23 mil comentários. "Que amor", comentou a atriz Giovanna Ewbank. 


"Foi amor à primeira vista", diz a tutora e designer de interiores Edma Casagrande. Ela conta que Jaja chegou na família há seis anos, já Jojo vivia anteriormente no sítio de um funcionário da família. No início, os dois eram mantidos afastados por precaução, mas logo a designer percebeu que não havia perigo e que uma amizade surgia.


Inseparáveis, hoje os bichinhos dormem, passeiam de carro e até comem juntos. A galinha recebe seu próprio alimento, mas gosta de dividir o mesmo pote e ração de Jamie. A refeição a dois foi liberada pelo médico veterinário que atende a dupla.


"Passam o dia juntos, o tempo todinho juntos. Quando não é ele que está atrás dela, é ela que está atrás dele [...] É um amor de Romeu e Julieta. Quando chega alguém aqui, Jamie pega e carrega ela. A Jojo é dele", disse Edma. 

O que explica essa amizade?

Mas de onde vem tanto amor? Segundo o médico veterinário Hector Sartori, um ambiente tranquilo pode ajudar animais de espécies diferentes a criar vínculos. A raça do cachorro, conhecida pela simpatia, também influencia no comportamento.


"O golden retriever tem o 'hormônio do amor', que é a ocitocina, mais aflorado, então ele vai demonstrar esse amor e carinho perante ao humano ou a uma outra espécie", explicou o especialista.


A ciência explica, mas a amizade inusitada de Jojo e Jaja ainda impressiona dentro de casa e na internet. "É inexplicável como espécies tão diferentes podem se dar tão bem, ter esse amor e carinho um pelo outro", comenta Edma.


*Com informações da repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul.

Veja Também 

Menino do ES toma mel 'de canudinho' direto de colméia e viraliza

Menino do ES toma mel 'de canudinho' direto de colmeia e viraliza

Gerente vira funcionária de cabeça para baixo após engasgo com bolo em Itarana, no Espírito Santo

Vídeo de gerente virando funcionária engasgada de cabeça para baixo viraliza

João, de 6 anos, conquistou a internet ao cantar Gal Costa e chamou a atenção de Janja e do perfil oficial da artista no Instagram

Capixaba de 6 anos viraliza cantando Gal Costa e recebe elogios de Janja e perfil oficial da cantora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ES Sul Castelo cachorro Animais Galinhas Redes Sociais TV Gazeta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 receitas de cremes e caldos para um jantar saboroso e reconfortante
Imagem de destaque
Trabalho no feriado: o que muda para farmácias, supermercados, comércio e outros setores afetados por nova regra em vigor
Reunião do Centro Integrado de Comando e Controle para o Enfrentamento dos Impactos do El Niño (CICC El Niño) realizada nesta terça-feira (21)
Super El Niño deve intensificar calor e agravar alerta hídrico no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados