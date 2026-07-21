Cachorro e galinha garnisé viralizam por amizade inusitada no ES

Um cachorro e uma galinha podem ser melhores amigos? Se depender de Jaja e Jojo, a resposta é sim. A dupla vive em Castelo, no Sul do Espírito Santo, e conquistou a internet após viralizar nas redes sociais, no último sábado (18).





O vídeo mostra o cão Jamie, da raça golden retriever, carregando a galinha garnisé Jordelina na boca, com cuidado, e depois se deitando no chão com a amiga. Em apenas três dias, a publicação já alcançou mais de 11,6 milhões de visualizações, 800 mil curtidas e 23 mil comentários. "Que amor", comentou a atriz Giovanna Ewbank.





"Foi amor à primeira vista", diz a tutora e designer de interiores Edma Casagrande. Ela conta que Jaja chegou na família há seis anos, já Jojo vivia anteriormente no sítio de um funcionário da família. No início, os dois eram mantidos afastados por precaução, mas logo a designer percebeu que não havia perigo e que uma amizade surgia.





Inseparáveis, hoje os bichinhos dormem, passeiam de carro e até comem juntos. A galinha recebe seu próprio alimento, mas gosta de dividir o mesmo pote e ração de Jamie. A refeição a dois foi liberada pelo médico veterinário que atende a dupla.





"Passam o dia juntos, o tempo todinho juntos. Quando não é ele que está atrás dela, é ela que está atrás dele [...] É um amor de Romeu e Julieta. Quando chega alguém aqui, Jamie pega e carrega ela. A Jojo é dele", disse Edma.