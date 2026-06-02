Capixaba de 6 anos viraliza cantando Gal Costa e recebe elogios de Janja e perfil oficial da cantora

Um vídeo gravado de forma espontânea dentro de casa transformou o pequeno João, de 6 anos, em um fenômeno das redes sociais. Morador da Serra, o menino viralizou ao aparecer cantando uma música de Gal Costa ao lado da mãe, Thuzza Machado. O registro, compartilhado inicialmente em seu perfil pessoal, ultrapassou as fronteiras do Estado, passou a circular em páginas nacionais e chamou a atenção de artistas, fãs da MPB e até da primeira-dama do Brasil.
Nas imagens, Thuzza aparece ouvindo música enquanto toma uma taça de vinho. Em seguida, João começa a cantar espontaneamente, demonstrando familiaridade com a obra da cantora baiana. A naturalidade da cena e o carinho entre mãe e filho conquistaram milhares de internautas.
A repercussão ganhou ainda mais força quando o vídeo foi compartilhado por grandes perfis nas redes sociais. Entre os comentários que mais chamaram atenção está o da primeira-dama Janja Lula da Silva, que escreveu: "Gal eterna!! Fui criada na base da MPB e fico feliz em ver esse pequeno ouvindo e cantando Gal". O perfil oficial de Gal Costa também reagiu à publicação com emojis de coração, gesto que emocionou a família.
Não imaginava que o vídeo teria tanta repercussão. Compartilho alguns momentos da nossa rotina justamente para mostrar a maternidade como ela é, mas nunca pensei que alcançaria tantas pessoas
Thuzza Machado, mão de João
"Fiquei muito emocionada quando vi que a própria equipe da Gal compartilhou e que tantas pessoas se identificaram com aquele momento", completa Thuzza.
Segundo ela, a publicação despertou memórias afetivas em muita gente. "Recebi mensagens de mães, famílias inteiras, professores e pessoas que estavam passando por momentos difíceis. Muitos disseram que o vídeo trouxe conforto, alegria e lembranças da infância. Isso foi muito especial".
Música desde o berço
O interesse de João pela música tem explicação. Filho de pais ligados ao universo cultural, ele cresceu cercado por artistas, discos e apresentações musicais.
"Respiramos música aqui em casa. Eu e meu esposo já fizemos parte de bandas e trabalhamos com produção cultural. Sempre tivemos a preocupação de apresentar a ele artistas brasileiros e também artistas capixabas. Por isso ele canta o tempo todo", diz a mãe.
A música faz parte da rotina da família. Seja durante as refeições, em momentos de descanso ou nas comemorações, sempre há uma trilha sonora tocando em casa. Muitas vezes, inclusive, em discos de vinil.
De Gal Costa a Os Garotin
Apesar de ter apenas 6 anos, João já demonstra um repertório musical que mistura diferentes gerações. O primeiro artista pelo qual se apaixonou foi Alceu Valença, ainda quando era bebê.
"Fizemos questão de levá-lo a um show do Alceu. Foi um sonho realizado para ele e para nós", lembra Thuzza.
Além de Gal Costa e Alceu Valença, o menino também gosta de ouvir Djavan, Clara Nunes e Lulu Santos. Entre os artistas da nova geração, um dos favoritos é o grupo Os Garotin.
Enquanto o vídeo segue circulando por perfis de alcance nacional, João continua fazendo o que mais gosta: cantar. E, sem querer, acabou apresentando a força da música brasileira para uma nova geração de internautas.