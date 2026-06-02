Capixaba de 6 anos viraliza cantando Gal Costa e recebe elogios de Janja e perfil oficial da cantora

Um vídeo gravado de forma espontânea dentro de casa transformou o pequeno João, de 6 anos, em um fenômeno das redes sociais. Morador da Serra, o menino viralizou ao aparecer cantando uma música de Gal Costa ao lado da mãe, Thuzza Machado. O registro, compartilhado inicialmente em seu perfil pessoal, ultrapassou as fronteiras do Estado, passou a circular em páginas nacionais e chamou a atenção de artistas, fãs da MPB e até da primeira-dama do Brasil.





Nas imagens, Thuzza aparece ouvindo música enquanto toma uma taça de vinho. Em seguida, João começa a cantar espontaneamente, demonstrando familiaridade com a obra da cantora baiana. A naturalidade da cena e o carinho entre mãe e filho conquistaram milhares de internautas.





A repercussão ganhou ainda mais força quando o vídeo foi compartilhado por grandes perfis nas redes sociais. Entre os comentários que mais chamaram atenção está o da primeira-dama Janja Lula da Silva, que escreveu: "Gal eterna!! Fui criada na base da MPB e fico feliz em ver esse pequeno ouvindo e cantando Gal". O perfil oficial de Gal Costa também reagiu à publicação com emojis de coração, gesto que emocionou a família.