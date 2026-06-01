Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "Se retire"

A cantora Maraisa interrompeu o show que fazia ao lado da irmã, Maiara, na noite do último sábado (30), em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, para chamar a atenção de um fã que utilizava um apontador laser em direção ao palco. O episódio aconteceu durante a 20ª Festa do Café e rapidamente repercutiu nas redes sociais.





Ao perceber a situação, Maraisa interrompeu a apresentação e fez um alerta ao público sobre os riscos da prática. "Cara, não tem por que colocar laser na cara das cantoras, e não tem por que colocar laser no drone para derrubar em cima das pessoas e machucar. Então, se não sabe usar, se retire! A mulherada aqui é brava mesmo!", disse a artista diante da plateia.





Vídeos do momento começaram a circular na internet logo após o show e chamaram a atenção dos fãs pela reação firme da cantora. A apresentação da dupla era uma das atrações mais aguardadas da programação da Festa do Café, tradicional evento realizado no município.





Além do incômodo causado durante os shows, o uso inadequado de lasers pode representar riscos à segurança. Quando direcionado aos olhos, o feixe pode causar lesões na retina e comprometer a visão de forma permanente.



Já quando apontado para drones, pode provocar danos aos componentes eletrônicos e comprometer o funcionamento do equipamento, aumentando o risco de acidentes.





Após o alerta, o show seguiu normalmente e a dupla continuou a apresentação para o público presente.