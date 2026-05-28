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Nasceu!

Nasce segundo filho de Lore Improta e Léo Santana

Levi nasceu no mesmo dia da irmã mais velha e do aniversário de casamento dos avós paternosPublicado primeiro em Banda B » Lore Improta e Léo Santana compartilham fotos do nascimento do segundo filho, Levi: “Seja bem-vindo” - https://www.bandab.com.br/var
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 14:29

Nasce segundo filho de Lore Improta e Léo Santana
Nasce segundo filho de Lore Improta e Léo Santana Reproduçõ/@loreimprota
A família de Lore Improta e Léo Santana aumentou. O casal anunciou nesta terça-feira (26) o nascimento de Levi, segundo filho dos dois, em uma publicação compartilhada nas redes sociais que rapidamente mobilizou fãs e amigos famosos.
O menino nasceu em Salvador, na Bahia, por volta das 8h20 da manhã, pesando 3 quilos e medindo 50 centímetros, segundo informações divulgadas pela equipe do cantor.
Logo após o parto, Léo apareceu emocionado nos no Instagram mostrando a marca do pezinho do recém-nascido carimbada em sua mão. Sorridente, o artista celebrou a chegada do filho. "Seja bem-vindo, meu filho Levi! Nasceu. Glória a Deus por isso", escreveu.
Lore e Léo já são pais de Liz Improta Santana, de 4 anos. Pouco antes do parto, a dançarina compartilhou um vídeo mostrando a menina acompanhando um ultrassom de Levi.
O anúncio da segunda gravidez aconteceu em outubro do ano passado, em um vídeo publicado pelo casal nas redes sociais. Na gravação, Liz aparecia segurando um exame de ultrassom enquanto usava uma camiseta com a frase: "Promovida a irmã mais velha".
Desde então, Lore passou a dividir diferentes momentos da gestação com os seguidores. Durante o Carnaval deste ano, a influenciadora chamou atenção ao desfilar grávida e contou que viver a festa esperando um bebê era um sonho antigo.
Ao longo da gravidez, o casal também falou publicamente sobre a expectativa pela chegada do menino e sobre o desejo de aumentar a família.

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