Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sobremesa

Canjica doce: 3 receitas deliciosas e práticas para fazer em casa

Aprenda a preparar opções simples e deliciosas que vão conquistar o paladar da família e dos amigos
Publicado em 27 de Abril de 2026 às 16:55

Canjica cremosa (Imagem: Celso Pupo | Shutterstock)
Tradicional da culinária brasileira, a canjica doce é um prato que carrega memória afetiva e marca presença em diferentes momentos, especialmente nas festas juninas e nos dias mais frios. Cremosa, reconfortante e versátil, ela pode ser preparada de várias formas, desde a versão clássica até combinações mais incrementadas. Além de ser uma opção prática e de ótimo custo-benefício, a receita leva ingredientes simples e rende porções generosas, ideais para compartilhar em família ou servir em encontros especiais. A seguir, confira 3 receitas deliciosas e práticas de canjica doce para fazer em casa!

1. Canjica cremosa

Ingredientes:

  • 500 g de canjica branca
  • 1,5 l de água
  • 1 l de leite
  • 200 ml de leite de coco
  • 395 g de leite condensado
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 canela em pau
  • 5 cravos-da-índia
  • Canela em pó a gosto
  • Água para deixar de molho

Modo de preparo:

Deixe a canjica de molho em um recipiente com água por 24 horas. Após, escorra e lave em água corrente. Em uma panela de pressão, adicione canjica e 1,5 l de água e cozinhe por cerca de 35 a 40 minutos após pegar pressão, até os grãos ficarem macios. Aguarde a pressão sair. Em seguida, abra a panela com cuidado, acrescente o leite, o leite de coco, o leite condensado, o açúcar, a canela em pau e os cravos-da-índia. Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo de vez em quando, até o caldo engrossar e ficar cremoso. Finalize com canela em pó antes de servir.
Canjica com doce de leite (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
2. Canjica com doce de leite

Ingredientes:

  • 500 g de canjica branca
  • 1,5 l de água
  • 1 l de leite
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de doce de leite
  • 200 g de creme de leite
  • 1 canela em pau
  • 5 cravos-da-índia
  • Canela em pó a gosto
  • Água para deixar de molho

Modo de preparo:

Deixe a canjica de molho em um recipiente com água por 24 horas. Após, escorra e lave em água corrente. Em uma panela de pressão, adicione canjica e 1,5 l de água e cozinhe por cerca de 35 a 40 minutos após pegar pressão, até os grãos ficarem macios. Aguarde a pressão sair e abra a panela com cuidado. Acrescente o leite, o açúcar, a canela em pau e os cravos-da-índia. Misture bem e cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos, mexendo de vez em quando. Depois, adicione o doce de leite e misture até incorporar completamente.
Por fim, acrescente o creme de leite, misture delicadamente e cozinhe por mais alguns minutos até atingir uma textura cremosa. Retire a canela em pau e os cravos-da-índia e sirva em tigelas, finalizando com canela em pó.

3. Canjica com coco e amendoim

Ingredientes:

  • 500 g de canjica branca
  • 1,5 l de água
  • 800 ml de leite
  • 200 ml de leite de coco
  • 395 g de leite condensado
  • 100 g de coco ralado
  • 1 xícara de chá de amendoim torrado e triturado
  • 1 canela em pau
  • 4 cravos-da-índia
  • Canela em pó a gosto
  • Água para deixar de molho

Modo de preparo:

Deixe a canjica de molho em um recipiente com água por 24 horas. Após, escorra e lave em água corrente. Em uma panela de pressão, coloque a canjica, adicione 1,5 l de água e cozinhe por cerca de 35 a 40 minutos após pegar pressão, até os grãos ficarem macios. Aguarde a pressão sair e abra a panela com cuidado. Acrescente o leite, o leite de coco, o leite condensado, o coco ralado, o amendoim triturado, a canela em pau e os cravos-da-índia. Misture bem e cozinhe em fogo baixo, mexendo de vez em quando, até o caldo engrossar e ganhar cremosidade. Sirva com a canela em pó.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

UTI LMC
Erros médicos: serviços de saúde não podem ser uma roleta russa
Justiça - Fórum Criminal Vitória - Tribunal do Júri
PM é denunciado por morte de ex-policial envolvido com crimes no ES
O arcebispo dom Ângelo Mezzari recebeu seis das oito virgens consagradas da Arquidiocese de Vitória no ano passado
Vitória sedia Encontro Nacional das Virgens Consagradas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados