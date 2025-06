Gastronomia

8 formas inovadoras de preparar canjica

Veja como utilizar esse ingrediente em receitas para as festas juninas

Publicado em 3 de junho de 2025 às 18:04

A canjica pode ser preparada de diferentes maneiras para a festa junina Crédito: Imagem: Celso Pupo | Shutterstock

As festas juninas se aproximam, um período de celebrações em todo o Brasil, marcado principalmente por uma gastronomia com sabores que remetem a memórias. Entre os pratos que simbolizam essa época, a canjica, também conhecida como mungunzá, destaca-se como um preparo que conquistou diferentes regiões. À base de milho branco, leite e açúcar, a receita pode receber complementos, originando novas leituras do prato. >

“A canjica é um alimento que remete às festas juninas, com uma forte conexão emocional. É possível valorizar ainda mais essa tradição com abordagens criativas, incorporando ingredientes que adicionam novas texturas e sabores, sem perder a essência do prato […],” comenta Karina Dias, nutricionista da Vapza, empresa de alimentos embalados a vácuo e cozidos a vapor. >

Explorar variações da receita tradicional enriquece a mesa junina. Por isso, confira sugestões de preparo da canjica, que vão desde a mais tradicional até aquelas com toques contemporâneos, alternativas que demonstram a versatilidade do prato. >

1. Canjica cremosa com amendoim

Esta versão combina a canjica com leite, leite condensado, creme de leite e uma porção de amendoim torrado. A canela em pau participa do cozimento e a em pó pode ser usada para servir. >

>

2. Canjica com especiarias, castanhas e frutas secas

A base dessa canjica é cozida com cardamomo, cravo-da-índia, pimenta-da-jamaica e canela em pau. Leite, leite de coco, leite condensado, açúcar e água de rosas completam a receita. Uma mistura de passas, cranberries (ou damasco), nozes, castanha-de-caju, castanha-do-pará e coco fresco ralado compõem a cobertura. >

3. Canjica com doce de leite

A canjica é preparada com água e leite condensado cozido até o ponto de doce de leite, açúcar, leite, leite de coco, amendoim torrado moído, canela em pau e cravo-da-índia. O cozimento é feito em fogo médio, com atenção para não grudar no fundo. >

A canjica pode ser finalizada com uma camada de açúcar caramelizado Crédito: Imagem: Jerome.Romme | Shutterstock

4. Canjica brûlée

Para esta receita, a canjica é cozida com creme de leite fresco, açúcar, raspas de fava de baunilha e leite de coco. Após o cozimento e resfriamento, uma camada de açúcar é adicionada à superfície e caramelizada com maçarico ou uma colher aquecida. >

5. Sorvete de canjica

A canjica é fervida com leite de coco e canela. Depois, a mistura é processada no liquidificador até formar um creme. Leite condensado é adicionado e a mistura vai ao congelador. Após congelar, é batida novamente com creme de leite gelado. >

6. Canjica com amido de milho

A nutricionista Karina Dias sugere um preparo com canjica, leite, leite condensado e amido de milho dissolvido. O cozimento resulta em uma textura para o prato. Coco ralado, amendoim torrado ou paçoca podem ser adicionados após o preparo. >

7. Bolo de canjica

A canjica pronta é misturada com leite condensado, ovos, leite de coco e manteiga. Tudo vai ao liquidificador até formar uma massa cremosa. Depois, o coco ralado e o fermento são incorporados delicadamente. A mistura é levada ao forno até dourar. >

8. Salada de canjica

A canjica já cozida é misturada a legumes coloridos como cenoura, pimentão e milho , criando uma base leve e nutritiva. Temperada com azeite, limão, sal e ervas frescas, a salada ganha frescor e sabor. Pode ser servida fria, como entrada ou acompanhamento >

Por Gabriely Coelho >