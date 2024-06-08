Sirva quentinha

Veja receita fácil de canjica com leite condensado

Tradição na época das festas juninas, a guloseima cremosa tem preparo simples e combina bem com o clima frio
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 08 de Junho de 2024 às 07:00

Canjica doce tradicional
Canjica doce tradicional combina com o clima frio Crédito: Yoki/Divulgação
A canjica doce é um clássico das festas juninas. Super versátil e fácil de fazer, a guloseima combina bem com o clima frio, e sua cremosidade a torna uma espécie de comfort food - aquele tipo de comida que te "abraça por dentro".    
Gosta de canjica? Então, acompanhe o passo a passo desse preparo simples, à base de canjica de milho, creme de leite, leite condensado e especiarias. 

CANJICA DOCE TRADICIONAL

Ingredientes:

  • 2 xícaras (chá) de canjica de milho 
  • 2 litros de água
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • 1 litro de leite
  • 100g de coco ralado
  • Um pouco de cravo-da-Índia e canela-da-china em casca a gosto
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 lata de creme de leite

Modo de preparo: 

  1. Deixe a canjica de molho na água por 24 horas.
  2. Transfira a receita de canjica cremosa para uma panela de pressão com água.
  3. Adicione o cravo e a canela e cozinhe sua canjica de milho por 45 minutos.
  4. Acrescente o açúcar, o leite, o leite condensado e o coco. Com a panela destampada, cozinhe até engrossar a canjica de milho.
  5. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite. Misture e sirva.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

