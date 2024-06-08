Veja receita fácil de canjica com leite condensado

A canjica doce é um clássico das festas juninas. Super versátil e fácil de fazer, a guloseima combina bem com o clima frio, e sua cremosidade a torna uma espécie de comfort food - aquele tipo de comida que te "abraça por dentro".
Gosta de canjica? Então, acompanhe o passo a passo desse preparo simples, à base de canjica de milho, creme de leite, leite condensado e especiarias.
CANJICA DOCE TRADICIONAL
Ingredientes:
- 2 xícaras (chá) de canjica de milho
- 2 litros de água
- 1 xícara (chá) de açúcar
- 1 litro de leite
- 100g de coco ralado
- Um pouco de cravo-da-Índia e canela-da-china em casca a gosto
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de creme de leite
Modo de preparo:
- Deixe a canjica de molho na água por 24 horas.
- Transfira a receita de canjica cremosa para uma panela de pressão com água.
- Adicione o cravo e a canela e cozinhe sua canjica de milho por 45 minutos.
- Acrescente o açúcar, o leite, o leite condensado e o coco. Com a panela destampada, cozinhe até engrossar a canjica de milho.
- Desligue o fogo e acrescente o creme de leite. Misture e sirva.
