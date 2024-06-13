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Sem carne

Conheça cinco receitas vegetarianas para festa junina

Aprenda a preparar opções doces e salgadas à base de vegetais para incrementar o cardápio do seu "arraiá"
Portal Edicase

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Publicado em 13 de Junho de 2024 às 16:47

Imagem Edicase Brasil
Doce de abóbora (Imagem: Adao | Shutterstock) Crédito:
As comidas típicas de festa junina, como a canjica, o bolo de fubá e o cachorro-quente, são uma das principais atrações do mês de junho. No entanto, se você segue a dieta vegetariana, muitas dessas iguarias podem parecer fora de alcance.
A boa notícia é que existe uma infinidade de substituições para satisfazer o seu paladar, basta utilizar a criatividade. Abaixo, confira algumas opções para você se aventurar na cozinha e servir no seu arraial!

DOCE DE ABÓBORA

Ingredientes:

  • 1 kg de abóbora de pescoço madura, sem casca e cortada em cubos
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • 3 xícaras de chá de açúcar
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a abóbora, o açúcar e o suco de limão e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até o legume ficar macio, começar a desmanchar e a calda secar. Desligue o fogo e, com uma colher, transfira o doce para uma assadeira untada com óleo de coco, espalhando bem. Deixe descansar de um dia para o outro e, com uma faca, corte em retângulos. Sirva em seguida.

CANJICA

Ingredientes:

  • 500 g de canjica cozida
  • 200 ml de leite de coco
  • 200 ml de água
  • 100 g de castanha-de-caju
  • 100 g de pasta de amendoim
  • Açúcar, canela em pau e cravos-da-índia a gosto
  • Água quente

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque as castanhas-de-caju, cubra com água quente e deixe de molho por 15 minutos. Depois, escorra, transfira para um liquidificador, coloque a água, o leite de coco e a pasta de amendoim e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para uma panela, acrescente a canela e os cravos-da-índia e cozinhe até engrossar, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e sirva em seguida.

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CACHORRO-QUENTE DE CENOURA

Ingredientes:

  • 4 cenouras descascadas e cortadas em palitos
  • 1/4 de xícara de chá de vinagre de maçã
  • 1/4 de xícara de chá de água
  • 2 colheres de sopa de molho de soja
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 4 pães para cachorro-quente
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar as cenouras

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque as cenouras, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água, disponha as cenouras em um recipiente com tampa e reserve. Em outro recipiente, coloque o restante dos ingredientes, exceto os pães, e misture. Após, despeje a mistura sobre as cenouras e deixe descansar por 4 horas.
Em seguida, coloque em uma panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Desligue o fogo, disponha as cenouras sobre os pães e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Bolo de fubá com goiabada (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock) Crédito:

BOLO DE FUBÁ COM GOIABADA

Ingredientes:

  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de fubá
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de óleo de soja
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 pitada de sal
  • Goiabada picada a gosto
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Óleo de soja para untar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico e a goiabada, e bata até obter uma consistência homogênea. Junte o fermento e bata novamente para incorporar. Unte uma forma de bolo redonda com óleo de soja e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela, distribua a goiabada sobre a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

COCADA COM CASTANHA-DE-CAJU

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de castanha-de-caju
  • 2 1/2 xícara de chá de água filtrada
  • 1/2 xícara de chá de xilitol
  • 1 1/2 xícara de chá de coco ralado
  • Água quente

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a castanha-de-caju, cubra com água quente e deixe de molho por 2 horas. Após, escorra a água, transfira as oleaginosas para o liquidificador, junte a água filtrada e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para uma panela, adicione o xilitol e o coco ralado e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre.
Desligue o fogo e, com uma colher, distribua pequenas quantidades do doce sobre uma assadeira com papel-manteiga. Espere esfriar e sirva em seguida.

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