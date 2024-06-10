Aprenda três receitas de paçoca para fazer em casa

A paçoca é um doce típico das festas juninas. Feita principalmente de amendoim, ela pode ser preparada de maneira simples em casa, exigindo poucos ingredientes e um processo fácil de seguir.
Além da receita clássica, existem diversas variações que podem ser exploradas. Abaixo, confira como preparar algumas opções!
PAÇOCA TRADICIONAL
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de açúcar
- 2 xícaras de chá de amendoim torrado e sem pele
- 1 pitada de sal
Modo de preparo:
No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma farofa fina. Coloque em um recipiente e mexa com as pontas dos dedos para o amendoim soltar o óleo.
Em seguida, transfira para uma forma, espalhe e pressione bem para compactar. Leve à geladeira por 30 minutos. Depois, corte como desejar e sirva em seguida.
PAÇOCA CREMOSA
Ingredientes:
- 395 g de leite condensado
- 1 1/2 xícara de chá de leite
- 1 colher de sopa de manteiga
- 500 g de amendoim torrado e moído
- 300 g de creme de leite com soro
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite e a manteiga e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela. Retire do fogo, acrescente amendoim e creme de leite e misture até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente e sirva em seguida.
PAÇOCA COM LEITE CONDENSADO
Ingredientes:
- 500 g de amendoim torrado e sem pele
- 395 g de leite condensado
- 1 colher de manteiga
Modo de preparo:
No liquidificador, coloque o amendoim e bata até ficar bem triturado. Com o liquidificador ligado, aos poucos, adicione o leite condensado e a manteiga até obter uma farofa úmida. Em seguida, transfira para uma forma, espalhe e pressione bem para compactar. Leve à geladeira por 30 minutos. Depois, corte como desejar e sirva em seguida.
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