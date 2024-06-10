Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Doce de amendoim

Aprenda três receitas de paçoca para fazer em casa

Além da versão clássica, existem diversas variações do quitute junino para você explorar na cozinha
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 07:00

Imagem Edicase Brasil
Paçoca tradicional Crédito: diogoppr | Shutterstock
A paçoca é um doce típico das festas juninas. Feita principalmente de amendoim, ela pode ser preparada de maneira simples em casa, exigindo poucos ingredientes e um processo fácil de seguir.
Além da receita clássica, existem diversas variações que podem ser exploradas. Abaixo, confira como preparar algumas opções!

PAÇOCA TRADICIONAL

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de amendoim torrado e sem pele
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo:

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma farofa fina. Coloque em um recipiente e mexa com as pontas dos dedos para o amendoim soltar o óleo.
Em seguida, transfira para uma forma, espalhe e pressione bem para compactar. Leve à geladeira por 30 minutos. Depois, corte como desejar e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Paçoca cremosa Crédito: Brent Hofacker | Shutterstock

PAÇOCA CREMOSA

Ingredientes:

  • 395 g de leite condensado
  • 1 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 500 g de amendoim torrado e moído
  • 300 g de creme de leite com soro

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite e a manteiga e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela. Retire do fogo, acrescente amendoim e creme de leite e misture até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente e sirva em seguida.

PAÇOCA COM LEITE CONDENSADO

Ingredientes:

  • 500 g de amendoim torrado e sem pele
  • 395 g de leite condensado
  • 1 colher de manteiga

Modo de preparo:

No liquidificador, coloque o amendoim e bata até ficar bem triturado. Com o liquidificador ligado, aos poucos, adicione o leite condensado e a manteiga até obter uma farofa úmida. Em seguida, transfira para uma forma, espalhe e pressione bem para compactar. Leve à geladeira por 30 minutos. Depois, corte como desejar e sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Confira 7 receitas de bolos para festa junina

5 receitas de festa junina fáceis de preparar

Esfriou? Veja 7 receitas imperdíveis de sopas e caldos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados