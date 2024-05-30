Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comfort food

Esfriou? Veja 7 receitas imperdíveis de sopas e caldos

De sopa de tomate a caldo verde, aprenda a preparar pratos deliciosos para se aquecer nos dias frios
Portal Edicase

Publicado em 30 de Maio de 2024 às 16:00

Caldo verde Crédito: homydesignn | Shutterstock
Tomar sopa no outono ou no inverno é um verdadeiro prazer que aquece tanto o corpo quanto a alma. É um prato reconfortante, nutritivo e que traz uma sensação de aconchego nos dias frios.
É uma refeição versátil, podendo ser preparada com uma infinidade de ingredientes, como legumes, carnes, grãos e temperos, que realçam o sabor.
No entanto, apesar de seus benefícios, as sopas ainda são alvo de críticas com relação ao jantar, afinal: sopa é jantar ou não? Segundo Tassiane Alvarenga, endocrinologista e metabologista, a sopa é, sim, considerada um jantar e pode ser servida como única refeição, principalmente quando preparada com uma variedade de legumes, vegetais e fontes de proteínas.

Praticidade para os dias frios

A maioria das pessoas deseja praticidade na cozinha, sobretudo no frio. “Diferentemente dos dias de calor, quando na maioria dos casos temos mais disposição para sair de casa, no frio é totalmente o contrário; a vontade de ficar debaixo das cobertas, sem fazer absolutamente nada, é muito maior.
Pensando que a preguiça é maior no frio, além da panela de pressão, outros equipamentos também podem facilitar sua rotina nessa estação, como air fryers, grills, mixers e outros”, comenta Scott Ye, CEO da Gaabor (empresa alemã de eletroportáteis).
Pensando nisso, veja sete receitas para você preparar em poucos minutos e se esquentar no frio!

CALDO VERDE

Ingredientes:

  • 4 batatas descascadas e cortadas em rodelas
  • 5 xícaras de chá de caldo de galinha
  • 1 colher de sopa de óleo
  • 1 xícara de chá de couve cortada em tiras
  • 1 linguiça calabresa defumada cortada em rodelas
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, coloque a batata, o caldo de galinha, o óleo e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar até a batata desmanchar. Após, desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha a mistura novamente na panela. Adicione a linguiça calabresa e leve ao fogo médio novamente até levantar fervura. Acrescente a couve, misture e sirva em seguida.

SOPA DE ABÓBORA COM CARNE-SECA

Ingredientes:

  • 1/2 abóbora moranga descascada e cortada em cubos
  • 1 cebola descascada e picada
  • 500 g de carne-seca
  • 2 xícaras de chá de caldo de carne
  • 1 colher de sopa de alho descascado e picado
  • 100 g de bacon picado
  • Pimenta-do-reino moída, azeite e cheiro-verde picado a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a carne-seca, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar. Troque a água 3 vezes para retirar o sal da carne. Após, transfira a carne para um processador e bata até desfiar. Reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte a abóbora, a cebola, o caldo de carne e a pimenta-do-reino e tampe a panela. Cozinhe até pegar pressão. 
Em seguida, desligue o fogo, espere esfriar, transfira tudo para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o caldo de abóbora novamente na panela e reserve. Em uma frigideira, coloque o bacon e frite em fogo médio até dourar. Disponha o bacon na panela com o caldo de abóbora, junte a carne-seca e o cheiro-verde e misture. Leve ao fogo médio para cozinhar por 2 minutos e sirva em seguida. 

SOPA DE MANDIOQUINHA COM ALHO-PORÓ

Ingredientes:

  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 talo de salsão cortado em cubos
  • 1/4 de xícara de chá de vinho branco seco
  • 1 folha de louro
  • 500 g de mandioquinha descascada e cortada em fatias finas
  • Sal, alho-poró fatiado, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água quente

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o salsão e o alho-poró e cozinhe por 5 minutos. Acrescente o vinho e a folha de louro e misture. Junte a mandioquinha, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Cubra com a água e cozinhe até a mandioquinha ficar macia.
Após, desligue o fogo, espere esfriar, retire a folha de louro, transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Sopa de tomate Crédito: etorres | Shutterstock

SOPA DE TOMATE

Ingredientes:

  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 kg de tomate cortado ao meio
  • 1/2 l de água
  • 4 folhas de manjericão
  • Sal e folhas de louro a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte os tomates, a água, o manjericão, as folhas de louro e o sal e misture. Cozinhe até levantar fervura. Reduza o fogo e cozinhe por 20 minutos.
Desligue o fogo, espere a sopa amornar, retire as folhas de louro, transfira para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Peneire a sopa e disponha na panela. Leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, tempere com sal e sirva em seguida.

SOPA CREMOSA DE FRANGO COM LEGUMES

Ingredientes:

  • 1 peito de frango cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate
  • 2 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 1 talo de salsão fatiado
  • 2 xícaras de chá de repolho cortado em tiras
  • 1 1/2 l de água quente
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o peito de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o frango sobre ela e doure. Junte a cebola, o molho de tomate, as batatas, as cenouras, o salsão e o repolho e refogue por 5 minutos.
Por último, coloque a água e cozinhe por 1 hora. Desligue o fogo. Finalize polvilhando com a salsinha e sirva em seguida.

CALDO DE MILHO-VERDE

Ingredientes:

  • 1 batata descascada e cortada em cubos
  • Grãos de 1 espiga de milho-verde
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 xícara de chá de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a batata, os grãos de milho-verde e a água e cozinhe até as batatas ficarem macias. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o caldo novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

SOPA DE REPOLHO COM BOLINHO DE CARNE MOÍDA

Ingredientes:

  • Folhas de 1 repolho picadas
  • 400 g de carne moída
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 xícara de chá de arroz cru
  • 1 xícara de chá de salsão picado
  • 1 ovo
  • 1 pão francês cortado em cubos
  • Sal, pimenta-do-reino preta moída, canela-da-china em pó e caldo de frango a gosto
  • Água para cozinhar e umedecer os pães

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o repolho e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura. Desligue o fogo, escorra e reserve o repolho e a água. Umedeça os pães na água do cozimento e reserve.
Em um recipiente, coloque a carne moída e tempere com sal, pimenta-do-reino e canela-da-china. Adicione o arroz, o pão, o ovo e a salsa e misture até obter uma massa homogênea.
Modele no formato de bolinhas e disponha sobre uma panela. Cubra com o caldo de frango e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Desligue o fogo, acrescente o repolho e sirva em seguida.
Por Maria Eduarda Chagas e Redação EdiCase

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados