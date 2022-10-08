Quibe assado vegetariano com creme de ricota: veja receita

Gosta de quibe assado? Então confira o passo a passo de uma receita vegetariana escolhida a dedo por nossa equipe.
A lista de ingredientes contém berinjela, nozes picadas e creme de ricota temperado com hortelã, além de especiarias que deixam o quibe ainda mais aromático e saboroso.
QUIBE VEGETARIANO COM CREME DE RICOTA
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 25 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Para o recheio:
- ½ maço de hortelã picado
- 1 pote de creme de ricota (220g)
- Sal
- Para o quibe:
- 1 ½ xícara (chá) de trigo para o quibe (180g)
- 2 berinjelas (510g)
- 1 cebola pequena picada (100g)
- 2/3 de xícara (chá) de nozes picadas (80g)
- ½ colher (sopa) de sal
- ½ colher (chá) de cominho
- ¼ de colher (chá) de pimenta-síria
- 2 colheres (sopa) de azeite (20 ml)
MODO DE PREPARO:
- Recheio: misture a hortelã e o creme de ricota. Tempere com o sal e mexa bem. Reserve.
- Quibe: lave o trigo e escorra. Aqueça 4 xícaras de chá de água e despeje sobre o trigo. Deixe de molho por 30 minutos, coberto com filme plástico.
- Lave as berinjelas e faça furos por toda a superfície. Coloque-as em um prato e leve-as ao micro-ondas em potência média, por 16 minutos, abrindo a cada quatro minutos para verificar se estão cozidas.
- Escorra a água do trigo e aperte bem em uma peneira para retirar o líquido.
- Abra as berinjelas e, com o auxílio de uma colher, retire toda a polpa. Bata a polpa no liquidificador até que os pedaços se desfaçam (cerca de três minutos).
- Em uma tigela, misture a berinjela, a cebola, as nozes, o trigo, o sal, o cominho e a pimenta-síria. Mexa bem com as mãos até que todos os ingredientes estejam bem envolvidos.
- Montagem: com uma colher (sopa) de azeite, unte uma forma de 27 x 13 cm. Cubra o fundo da forma com metade da massa de berinjela e alise a superfície com as mãos.
- Em seguida, espalhe o creme de ricota e hortelã e cubra-o com a massa restante. Pressione e alise a superfície.
- Faça cortes superficiais horizontais e verticais para marcar o quibe e regue-o com o restante do azeite.
- Asse por aproximadamente 40 minutos.
Fonte: Tirolez.