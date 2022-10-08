Sem carne

Quibe assado vegetariano com creme de ricota: veja receita

Feito com berinjela, hortelã, nozes e especiarias, o quitute de influência árabe é uma pedida deliciosa para o fim de semana
Evelize Calmon

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 02:00

Gosta de quibe assado? Então confira o passo a passo de uma receita vegetariana escolhida a dedo por nossa equipe.
A lista de ingredientes contém berinjela, nozes picadas e creme de ricota temperado com hortelã, além de especiarias que deixam o quibe ainda mais aromático e saboroso.  

QUIBE VEGETARIANO COM CREME DE RICOTA

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 25 minutos
Nível: fácil
Quibe assado recheado com creme de ricota
Massa do quibe contém nozes e berinjela Crédito: Tirolez/Divulgação
INGREDIENTES:
  • Para o recheio:
  • ½ maço de hortelã picado
  • 1 pote de creme de ricota (220g)
  • Sal
  • Para o quibe:
  • 1 ½ xícara (chá) de trigo para o quibe (180g)
  • 2 berinjelas (510g)
  • 1 cebola pequena picada (100g)
  • 2/3 de xícara (chá) de nozes picadas (80g)
  • ½ colher (sopa) de sal
  • ½ colher (chá) de cominho
  • ¼ de colher (chá) de pimenta-síria
  • 2 colheres (sopa) de azeite (20 ml)
MODO DE PREPARO: 
  1. Recheio: misture a hortelã e o creme de ricota. Tempere com o sal e mexa bem. Reserve.
  2. Quibe: lave o trigo e escorra. Aqueça 4 xícaras de chá de água e despeje sobre o trigo. Deixe de molho por 30 minutos, coberto com filme plástico.
  3. Lave as berinjelas e faça furos por toda a superfície. Coloque-as em um prato e leve-as ao micro-ondas em potência média, por 16 minutos, abrindo a cada quatro minutos para verificar se estão cozidas.
  4. Escorra a água do trigo e aperte bem em uma peneira para retirar o líquido.
  5. Abra as berinjelas e, com o auxílio de uma colher, retire toda a polpa. Bata a polpa no liquidificador até que os pedaços se desfaçam (cerca de três minutos). 
  6. Em uma tigela, misture a berinjela, a cebola, as nozes, o trigo, o sal, o cominho e a pimenta-síria. Mexa bem com as mãos até que todos os ingredientes estejam bem envolvidos.
  7. Montagem: com uma colher (sopa) de azeite, unte uma forma de 27 x 13 cm. Cubra o fundo da forma com metade da massa de berinjela e alise a superfície com as mãos. 
  8. Em seguida, espalhe o creme de ricota e hortelã e cubra-o com a massa restante. Pressione e alise a superfície. 
  9. Faça cortes superficiais horizontais e verticais para marcar o quibe e regue-o com o restante do azeite. 
  10. Asse por aproximadamente 40 minutos.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Macarrão com queijo e tomates assados: se ainda não fez, faça!

Confira uma receita infalível de bolinho de arroz

Receita de torta de morango sem forno é dica para a sobremesa

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

