Confira uma receita infalível de bolinho de arroz

Bolinho de arroz é uma comidinha muito querida por nós, brasileiros. Mas você sabia que ele foi inventado no Japão e era muito consumido pelos samurais? É o que diz uma da versões sobre a origem dessa delícia.
A história conta que os samurais levavam os bolinhos em suas viagens, dentro de bambus, para comer durante as batalhas. A receita original oriental tem um furo no meio, para incluir recheio.
A seguir mostramos o passo a passo do bolinho à moda brasileira, que todo mundo pode fazer em casa.
BOLINHO DE ARROZ
INGREDIENTES:
- 2 xícaras (chá) de arroz cozido
- 2 ovos
- 1 xicara (chá) de leite
- ¼ xicara (chá) de farinha de trigo
- ¼ xicara (chá) de queijo parmesão ralado
- 2 colheres (sopa) de salsinha picada
- 1 cenoura ralada
- 1 pitada de sal
- 3 xícaras (chá) de óleo para fritar
MODO DE PREPARO:
- Misture bem todos os ingredientes em uma tigela até formar uma massa cremosa. Aqueça o óleo e frite pequenas porções da massa até dourar.
Fonte: Renata.