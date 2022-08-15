Caseiro

Confira uma receita infalível de bolinho de arroz

Veja como fazer essa delícia que, apesar de fazer parte do dia a dia de muitos brasileiros, não foi inventada em nosso país
Evelize Calmon

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 10:34

Bolinho de arroz: comida caseira e afetiva  Crédito: Renata/Divulgação
Bolinho de arroz é uma comidinha muito querida por nós, brasileiros. Mas você sabia que ele foi inventado no Japão e era muito consumido pelos samurais? É o que diz uma da versões sobre a origem dessa delícia. 
A história conta que os samurais levavam os bolinhos em suas viagens, dentro de bambus, para comer durante as batalhas. A receita original oriental tem um furo no meio, para incluir recheio. 
A seguir mostramos o passo a passo do bolinho à moda brasileira, que todo mundo pode fazer em casa. 

BOLINHO DE ARROZ

INGREDIENTES: 
  • 2 xícaras (chá) de arroz cozido
  • 2 ovos
  • 1 xicara (chá) de leite
  • ¼ xicara (chá) de farinha de trigo 
  • ¼ xicara (chá) de queijo parmesão ralado
  • 2 colheres (sopa) de salsinha picada
  • 1 cenoura ralada
  • 1 pitada de sal
  • 3 xícaras (chá) de óleo para fritar
MODO DE PREPARO:
  • Misture bem todos os ingredientes em uma tigela até formar uma massa cremosa. Aqueça o óleo e frite pequenas porções da massa até dourar.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Vai um bolinho de chuva aí? Veja receita para curtir em casa

Bolinho de bacalhau na air fryer: receita para petiscar

Aprenda a fazer quadradinhos de goiabada para servir com café

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hospital no ES faz cirurgia cardíaca robótica no valor de R$ 100 mil
Imagem de destaque
Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar professores
Imagem de destaque
Jovem é preso por estupro após menina desaparecida ser encontrada na casa dele em Cariacica

