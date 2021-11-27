Bolinho de bacalhau na air fryer: receita para petiscar

Douradinho e crocante, o quitute é temperado com alho, cebola e salsinha, e, ao ser moldado, ganha um toque de azeite extravirgem
Evelize Calmon

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 02:00

Bolinhos de bacalhau
Frite os bolinhos de bacalhau a 200ºC Crédito: Mondial/Divulgação
Quando o assunto é fritura, a air fryer é a queridinha da vez nas cozinhas domésticas. Se você é daqueles que prepara quase tudo usando esse eletrodoméstico tão versátil, aqui vai uma receita de bolinho de bacalhau para ninguém botar defeito. Depois de conferir passo a passo o modo de fazer, separe os ingredientes e coloque a cerveja para gelar.    

BOLINHO DE BACALHAU NA AIR FRYER

INGREDIENTES: 
  • 500g de bacalhau dessalgado e desfiado
  • 500g de batata
  • 1 cebola pequena picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 ovo
  • Sal e pimenta-do-reino
  • Azeite extravirgem
MODO DE PREPARO:
  1. Cozinhe as batatas, amasse e reserve.
  2. Em uma panela, refogue a cebola, adicione o alho, deixe dourar e adicione o bacalhau. Tempere.
  3. Espere esfriar e junte a batata amassada, o bacalhau, a salsinha e o ovo. Misture bem.
  4. Quando obtiver uma massa firme e homogênea, prepare-se para moldar os bolinhos.
  5. Com a ajuda de duas colheres, vá moldando os bolinhos e pincele-os com azeite.
  6. Preaqueça a air fryer e deixe os bolinhos fritarem por 15 minutos a 200º C.
Fonte: Mondial. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

