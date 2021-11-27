Bolinho de bacalhau na air fryer: receita para petiscar

Quando o assunto é fritura, a air fryer é a queridinha da vez nas cozinhas domésticas. Se você é daqueles que prepara quase tudo usando esse eletrodoméstico tão versátil, aqui vai uma receita de bolinho de bacalhau para ninguém botar defeito. Depois de conferir passo a passo o modo de fazer, separe os ingredientes e coloque a cerveja para gelar.
BOLINHO DE BACALHAU NA AIR FRYER
INGREDIENTES:
- 500g de bacalhau dessalgado e desfiado
- 500g de batata
- 1 cebola pequena picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 ovo
- Sal e pimenta-do-reino
- Azeite extravirgem
MODO DE PREPARO:
- Cozinhe as batatas, amasse e reserve.
- Em uma panela, refogue a cebola, adicione o alho, deixe dourar e adicione o bacalhau. Tempere.
- Espere esfriar e junte a batata amassada, o bacalhau, a salsinha e o ovo. Misture bem.
- Quando obtiver uma massa firme e homogênea, prepare-se para moldar os bolinhos.
- Com a ajuda de duas colheres, vá moldando os bolinhos e pincele-os com azeite.
- Preaqueça a air fryer e deixe os bolinhos fritarem por 15 minutos a 200º C.
Fonte: Mondial.