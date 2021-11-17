Brusqueta de camarão e creme de queijo: confira receita

Ao convidar amigos para jantar em sua casa, é ideal que você os receba com comida boa e farta. E enquanto a refeição principal não for para a mesa, capriche nas entradas! A brusqueta, famoso antepasto italiano feito com fatia de pão tostado e coberturas variadas, é sempre uma boa pedida.
Veja abaixo como preparar uma versão com creme de queijo e camarões grelhados.
BRUSQUETA DE CAMARÃO E CREME DE QUEIJO
INGREDIENTES:
- Para o creme de queijo:
- 100g de creme de leite
- 380g de queijo muçarela
- 70ml de azeite de oliva
- 12g de sal refinado
- 4g de noz-moscada
- Para o camarão:
- 300g de camarão rosa
- 200ml de vinho branco
- 10g de sal refinado
- 40g de cebola picada
- Pimenta-do-reino e cebolinha a gosto
MODO DE PREPARO:
- Comece pelo creme de queijo, colocando em uma panela o creme de leite, o sal (12g) e o azeite de oliva (70ml).
- Deixe ferver por 1 minuto e em seguida apague o fogo.
- Adicione o queijo muçarela ralado e a noz-moscada.
- Misture bem com o auxílio de um fouet até derreter o queijo muçarela.
- Deixe esfriar e em seguida coloque na geladeira.
- Agora, prepare os camarões, refogando, em uma panela, a cebola picada no azeite até dourar.
- Adicione os camarões e grelhe superficialmente.
- Acrescente o vinho branco e deixe ferver por quatro minutos.
- Desligue o fogo e adicione cebolinha, sal e pimenta a gosto.
Fonte: Daus.