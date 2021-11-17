Para petiscar

Brusqueta de camarão e creme de queijo: confira receita

Vai receber amigos em casa? Aprenda a preparar uma entrada pra lá de charmosa e impressione antes de servir o prato principal
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 11:00

Bruschettas de camarão com creme de queijo
Camarões grelhados e creme de queijo: dica de cobertura   Crédito: Daus/Divulgação
Ao convidar amigos para jantar em sua casa, é ideal que você os receba com comida boa e farta. E enquanto a refeição principal não for para a mesa, capriche nas entradas! A brusqueta, famoso antepasto italiano feito com fatia de pão tostado e coberturas variadas, é sempre uma boa pedida. 
Veja abaixo como preparar uma versão com creme de queijo e camarões grelhados. 

BRUSQUETA DE CAMARÃO E CREME DE QUEIJO

INGREDIENTES: 
  • Para o creme de queijo:
  • 100g de creme de leite
  • 380g de queijo muçarela
  • 70ml de azeite de oliva
  • 12g de sal refinado
  • 4g de noz-moscada
  • Para o camarão:
  • 300g de camarão rosa
  • 200ml de vinho branco
  • 10g de sal refinado
  • 40g de cebola picada
  • Pimenta-do-reino e cebolinha a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Comece pelo creme de queijo, colocando em uma panela o creme de leite, o sal (12g) e o azeite de oliva (70ml).
  2. Deixe ferver por 1 minuto e em seguida apague o fogo.
  3. Adicione o queijo muçarela ralado e a noz-moscada.
  4. Misture bem com o auxílio de um fouet até derreter o queijo muçarela.
  5. Deixe esfriar e em seguida coloque na geladeira.
  6. Agora, prepare os camarões, refogando, em uma panela, a cebola picada no azeite até dourar.
  7. Adicione os camarões e grelhe superficialmente.
  8. Acrescente o vinho branco e deixe ferver por quatro minutos.
  9. Desligue o fogo e adicione cebolinha, sal e pimenta a gosto.
Fonte: Daus. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

