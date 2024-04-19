Veja receitas de caldos e cremes veganos para o friozinho

Os caldos e cremes veganos são escolhas excepcionais para consumir durante os dias frios, proporcionando tanto conforto quanto nutrição.
Repletas de ingredientes naturais à base de vegetais, essas deliciosas opções são ricas em sabor e textura, tornando-se uma fonte calorosa de prazer para o paladar.
A seguir, confira como preparar algumas receitas de caldos e cremes sem ingredientes de origem animal!
CREME DE ERVILHA
Ingredientes:
- 3 inhames descascados e picados
- 1 xícara de chá de ervilha fresca congelada
- 1 colher de sopa de azeite
- 10 folhas de hortelã
- 1/2 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o inhame, cubra-o com água e leve ao fogo médio. Cozinhe até que ele fique macio. Em seguida, acrescente a ervilha e cozinhe até que ela também fique macia. No liquidificador, coloque o inhame, a ervilha, 1/2 xícara de chá da água do cozimento, a hortelã, a pimenta-do-reino, o azeite e o sal. Bata até obter um creme liso. Volte o creme para a panela e aqueça em fogo médio. Sirva em seguida.
CALDO DE FEIJÃO COM ESPINAFRE
Ingredientes:
- 250g de feijão-branco
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 2 tomates picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 folhas de louro
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Deixe o feijão de molho em um recipiente com água por 12 horas. Depois, escorra e lave em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o feijão com água e acrescente as folhas de louro e os tomates. Cozinhe por aproximadamente 25 minutos após o início da pressão. Depois, bata no liquidificador o feijão e o caldo até ficar homogêneo.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola. Coloque o caldo de feijão de volta na panela, acrescente o refogado de alho e cebola e mexa. Tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe ferver por 5 minutos em fogo médio. Desligue o fogo, acrescente as folhas de espinafre e abafe a panela com a tampa. Sirva em seguida.
CREME DE COGUMELO
Ingredientes:
- 4 inhames
- 1/2 cenoura
- 1 1/2 cebola picada
- 1/2 alho-poró picado
- 1 dente de alho picado
- 70 g de cogumelo Portobello picado
- 70 g de cogumelo shiitake picado
- 500 ml de água
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a água, o inhame, a cenoura, o alho-poró, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe até que a cenoura e o inhame fiquem macios e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio, refogue os cogumelos e tempere com sal.
Em um liquidificador, coloque os cogumelos refogados e os vegetais cozidos e bata até obter um creme homogêneo. Em uma panela, aqueça o creme e sirva em seguida. Dica: decore o creme com cogumelos Portobello refogados.
CREME DE BRÓCOLIS
Ingredientes:
- Floretes de 2 maços de brócolis japonês
- 4 colheres de sopa de farinha de aveia
- 100 g de castanha-do-pará
- 1 litro de água
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 4 colheres de sopa de azeite
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela antiaderente, refogue o alho e a cebola em fogo médio. Acrescente os floretes de brócolis, 700 ml de água e sal. Cozinhe até ficar macio e reserve juntamente com a água. No liquidificador, bata 300 ml de água com a castanha-do-pará até formar um leite, coe e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e toste um pouco a farinha de aveia.
Adicione aos poucos o leite de castanha-do-pará, mexendo bem para não empelotar. Acrescente uma pitada de sal e continue mexendo até engrossar. No liquidificador, coloque o creme de aveia, os floretes de brócolis e a água do cozimento. Bata até formar um creme homogêneo. Volte o creme para a panela e aqueça em fogo médio. Sirva em seguida.
CALDO DE BATATA COM ALHO-PORÓ
Ingredientes:
- 3 talos de alho-poró cortados em fatias
- 2 colheres de sopa de azeite
- 700 ml de caldo de legumes caseiro
- 750 g de batatas sem casca e cortadas em pedaços
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Na panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró até ficar macio. Adicione o caldo de legumes e a batata, tampe a panela e cozinhe por sete minutos após iniciar a pressão. Após a panela liberar a pressão, amasse os pedaços restantes de batata.
Ajuste o sal, tempere com pimenta-do-reino a gosto e deixe ferver por mais alguns minutos, com a panela destampada, até adquirir a consistência desejada. Sirva em seguida.
