Outono

Veja receitas de caldos e cremes veganos para o friozinho

Cogumelo, brócolis e até feijão com espinafre estão na lista de opções feitas sem ingredientes animais sugerida pelo HZ
Publicado em 19 de Abril de 2024 às 09:21

Os caldos e cremes veganos são escolhas excepcionais para consumir durante os dias frios, proporcionando tanto conforto quanto nutrição.
Repletas de ingredientes naturais à base de vegetais, essas deliciosas opções são ricas em sabor e textura, tornando-se uma fonte calorosa de prazer para o paladar.
A seguir, confira como preparar algumas receitas de caldos e cremes sem ingredientes de origem animal!

CREME DE ERVILHA

Ingredientes:

  • 3 inhames descascados e picados
  • 1 xícara de chá de ervilha fresca congelada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 10 folhas de hortelã
  • 1/2 colher de chá de sal
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o inhame, cubra-o com água e leve ao fogo médio. Cozinhe até que ele fique macio. Em seguida, acrescente a ervilha e cozinhe até que ela também fique macia. No liquidificador, coloque o inhame, a ervilha, 1/2 xícara de chá da água do cozimento, a hortelã, a pimenta-do-reino, o azeite e o sal. Bata até obter um creme liso. Volte o creme para a panela e aqueça em fogo médio. Sirva em seguida.

CALDO DE FEIJÃO COM ESPINAFRE

Ingredientes:

  • 250g de feijão-branco
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 2 tomates picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 folhas de louro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Deixe o feijão de molho em um recipiente com água por 12 horas. Depois, escorra e lave em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o feijão com água e acrescente as folhas de louro e os tomates. Cozinhe por aproximadamente 25 minutos após o início da pressão. Depois, bata no liquidificador o feijão e o caldo até ficar homogêneo.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola. Coloque o caldo de feijão de volta na panela, acrescente o refogado de alho e cebola e mexa. Tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe ferver por 5 minutos em fogo médio. Desligue o fogo, acrescente as folhas de espinafre e abafe a panela com a tampa. Sirva em seguida.  
Imagem Edicase Brasil
Creme de cogumelo  Crédito: Foodio | Shutterstock

CREME DE COGUMELO

Ingredientes:

  • 4 inhames
  • 1/2 cenoura
  • 1 1/2 cebola picada
  • 1/2 alho-poró picado
  • 1 dente de alho picado
  • 70 g de cogumelo Portobello picado
  • 70 g de cogumelo shiitake picado
  • 500 ml de água
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a água, o inhame, a cenoura, o alho-poró, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe até que a cenoura e o inhame fiquem macios e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio, refogue os cogumelos e tempere com sal.
Em um liquidificador, coloque os cogumelos refogados e os vegetais cozidos e bata até obter um creme homogêneo. Em uma panela, aqueça o creme e sirva em seguida. Dica: decore o creme com cogumelos Portobello refogados.

CREME DE BRÓCOLIS

Ingredientes:

  • Floretes de 2 maços de brócolis japonês
  • 4 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 100 g de castanha-do-pará
  • 1 litro de água
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela antiaderente, refogue o alho e a cebola em fogo médio. Acrescente os floretes de brócolis, 700 ml de água e sal. Cozinhe até ficar macio e reserve juntamente com a água. No liquidificador, bata 300 ml de água com a castanha-do-pará até formar um leite, coe e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e toste um pouco a farinha de aveia.
Adicione aos poucos o leite de castanha-do-pará, mexendo bem para não empelotar. Acrescente uma pitada de sal e continue mexendo até engrossar. No liquidificador, coloque o creme de aveia, os floretes de brócolis e a água do cozimento. Bata até formar um creme homogêneo. Volte o creme para a panela e aqueça em fogo médio. Sirva em seguida.

CALDO DE BATATA COM ALHO-PORÓ

Ingredientes:

  • 3 talos de alho-poró cortados em fatias
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 700 ml de caldo de legumes caseiro
  • 750 g de batatas sem casca e cortadas em pedaços
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Na panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró até ficar macio. Adicione o caldo de legumes e a batata, tampe a panela e cozinhe por sete minutos após iniciar a pressão. Após a panela liberar a pressão, amasse os pedaços restantes de batata.
Ajuste o sal, tempere com pimenta-do-reino a gosto e deixe ferver por mais alguns minutos, com a panela destampada, até adquirir a consistência desejada. Sirva em seguida.
