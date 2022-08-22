Confira receita de sopa cremosa de abóbora para servir no pão

Falta apenas um mês para o final do inverno e, após uma sucessão de dias ensolarados e de um calor fora de hora, uma frente fria mais duradoura finalmente chegou ao Estado.
E para aproveitar essa queda das temperaturas, nada como preparar uma sopinha para esquentar o corpo.
Então, aqui vai uma receita facílima que agrada a todos: sopa cremosa de abóbora. Ela pode ir à mesa dentro de um pão rústico redondo, acompanhada por fatias ou coberta de croûtons. Capriche!
SOPA CREMOSA DE ABÓBORA COM PÃO
INGREDIENTES:
- 1 colher (sopa) de azeite
- 1 dente de alho amassado
- 500g de abóbora cortada em cubos
- 1 colher (chá) de gengibre picado
- Meia colher (sopa) de sal
- 2 xícaras (chá) de água
- 1 caixinha de creme de leite
- Meia xícara (chá) de queijo meia cura ralado
- 1 colher (sopa) de cebolinha verde picada
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho.
- Junte a abóbora, o gengibre, o sal e a água.
- Tampe e cozinhe em fogo médio por cerca de 20 minutos ou até a abóbora ficar bem macia.
- Espere amornar e bata no liquidificador.
- Volte à panela e deixe ferver.
- Junte o creme de leite e o queijo, e misture bem.
- Polvilhe a cebolinha verde e sirva a sopa dentro de um pão redondo ou acompanhada pelas fatias.
Fonte: Nestlé.