Quentinha

Confira receita de sopa cremosa de abóbora para servir no pão

Prática e muito saborosa, a sugestão combina com a frente fria e pode ser finalizada com cebolinha verde picada e croûtons
Evelize Calmon

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 13:28

Sopa cremosa de abóbora servida no pão
Finalize a sopa cremosa de abóbora com cebolinha Crédito: Nestlé/Divulgação
Falta apenas um mês para o final do inverno e, após uma sucessão de dias ensolarados e de um calor fora de hora, uma frente fria mais duradoura finalmente chegou ao Estado.
E para aproveitar essa queda das temperaturas, nada como preparar uma sopinha para esquentar o corpo.
Então, aqui vai uma receita facílima que agrada a todos: sopa cremosa de abóbora. Ela pode ir à mesa dentro de um pão rústico redondo, acompanhada por fatias ou coberta de croûtons. Capriche! 

SOPA CREMOSA DE ABÓBORA COM PÃO

INGREDIENTES:
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • 1 dente de alho amassado
  • 500g de abóbora cortada em cubos
  • 1 colher (chá) de gengibre picado
  • Meia colher (sopa) de sal
  • 2 xícaras (chá) de água
  • 1 caixinha de creme de leite
  • Meia xícara (chá) de queijo meia cura ralado
  • 1 colher (sopa) de cebolinha verde picada
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho.
  2. Junte a abóbora, o gengibre, o sal e a água. 
  3. Tampe e cozinhe em fogo médio por cerca de 20 minutos ou até a abóbora ficar bem macia. 
  4. Espere amornar e bata no liquidificador. 
  5. Volte à panela e deixe ferver. 
  6. Junte o creme de leite e o queijo, e misture bem. 
  7. Polvilhe a cebolinha verde e sirva a sopa dentro de um pão redondo ou acompanhada pelas fatias.  
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

