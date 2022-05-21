Veja receita vapt-vupt de sopa de batata com tomate e bacon

O frio chegou com força em pleno outono capixaba e já teve até geada em algumas regiões do Estado.
Em meio à queda das temperaturas, o influenciador Cesinha Fernandes (do perfil @cesinha_, no Instagram) trouxe uma receita perfeita para espantar a friaca sem ter muito trabalho na cozinha: sopa de batata com tomate, manjericão e bacon.
Assista ao passo a passo do preparo no vídeo acima e confira abaixo a lista de ingredientes.
SOPA DE BATATA E TOMATE COM MANJERICÃO E BACON
INGREDIENTES:
- 4 batatas médias
- 1 lata de tomate pelado
- Caldo de frango
- Manjericão fresco
- Meia cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- Cubinhos de bacon frito para finalizar
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