Veja receita vapt-vupt de sopa de batata com tomate e bacon

O frio chegou com força em pleno outono capixaba e já teve até geada em algumas regiões do Estado.

Em meio à queda das temperaturas, o influenciador Cesinha Fernandes (do perfil @cesinha_, no Instagram) trouxe uma receita perfeita para espantar a friaca sem ter muito trabalho na cozinha: sopa de batata com tomate, manjericão e bacon.

Assista ao passo a passo do preparo no vídeo acima e confira abaixo a lista de ingredientes.

SOPA DE BATATA E TOMATE COM MANJERICÃO E BACON

INGREDIENTES:

4 batatas médias

1 lata de tomate pelado

Caldo de frango



Manjericão fresco



Meia cebola picada

2 dentes de alho picados

Cubinhos de bacon frito para finalizar



Sopa de batata com tomate, manjericão e bacon Crédito: Cesinha Fernandes