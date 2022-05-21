Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vídeo

Veja receita vapt-vupt de sopa de batata com tomate e bacon

Cesinha Fernandes ensina a preparar essa gostosura quentinha em dois tempos, usando poucos ingredientes e muita praticidade
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 21 de Maio de 2022 às 02:00

O frio chegou com força em pleno outono capixaba e já teve até geada em algumas regiões do Estado.
Em meio à queda das temperaturas, o influenciador Cesinha Fernandes (do perfil @cesinha_, no Instagram) trouxe uma receita perfeita para espantar a friaca sem ter muito trabalho na cozinha: sopa de batata com tomate, manjericão e bacon.
Assista ao passo a passo do preparo no vídeo acima e confira abaixo a lista de ingredientes.

SOPA DE BATATA E TOMATE COM MANJERICÃO E BACON

INGREDIENTES: 
  • 4 batatas médias
  • 1 lata de tomate pelado
  • Caldo de frango 
  • Manjericão fresco 
  • Meia cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • Cubinhos de bacon frito para finalizar
Caldo de batata com tomate, manjericão e bacon, por Cesinha Fernandes
Sopa de batata com tomate, manjericão e bacon Crédito: Cesinha Fernandes
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Veja Também

Menu do friozinho: 8 lugares para tomar caldos e sopas no ES

Sopa creme de abóbora com macarrão conchinha é boa pedida no frio

Esfriou? Aprenda a fazer um delicioso quentão com chocolate

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados