Esfriou? Aprenda a fazer um delicioso quentão com chocolate

Servido tradicionalmente nas quermesses e festas juninas, o quentão é uma bebida perfeita para consumir no frio.
Na receita abaixo, os ingredientes básicos - cachaça, gengibre, canela e açúcar - ganham reforço de especiarias, frutas cítricas e chocolate. Será que fica bom?
QUENTÃO COM CHOCOLATE
Rendimento: 2 porções
Tempo de preparo: 15 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1 xícara de açúcar refinado
- 50g de gengibre cortado em rodelas
- 10g de cravo-da-Índia
- 10g de canela em pau
- Casca de 1 limão siciliano
- 3 laranjas cortadas em rodelas
- 250ml de água
- 150ml de cachaça neutra
- 150g de chocolate em gotas
- 2 anis estrelados
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, coloque o açúcar e deixe dar uma leve caramelizada.
- Acrescente o gengibre, o cravo, a canela, as cascas do limão siciliano e as rodelas de laranja. Deixe apurar o aroma.
- Coloque a água e deixe ferver, para em seguida adicionar a cachaça.
- Coe o líquido, volte para a panela e, por último, acrescente o chocolate em gotas. Deixe ferver por alguns minutos.
- Decore com cascas de limão, cravo, canela e anis estrelado.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.