Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bebida

Esfriou? Aprenda a fazer um delicioso quentão com chocolate

Feita com cachaça, bebida típica das quermesses e festas juninas contém, nessa versão, especiarias, frutas cítricas e chocolate
Evelize Calmon

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 14:28

Servido tradicionalmente nas quermesses e festas juninas, o quentão é uma bebida perfeita para consumir no frio.
Na receita abaixo, os ingredientes básicos - cachaça, gengibre, canela e açúcar - ganham reforço de especiarias, frutas cítricas e chocolate. Será que fica bom? 

QUENTÃO COM CHOCOLATE

Rendimento: 2 porções
Tempo de preparo: 15 minutos
Nível: fácil
Quentão com chocolate
Bebida é feita com cachaça, especiarias e frutas cítricas  Crédito: Água Doce/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 1 xícara de açúcar refinado
  • 50g de gengibre cortado em rodelas
  • 10g de cravo-da-Índia
  • 10g de canela em pau
  • Casca de 1 limão siciliano
  • 3 laranjas cortadas em rodelas
  • 250ml de água
  • 150ml de cachaça neutra
  • 150g de chocolate em gotas
  • 2 anis estrelados
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, coloque o açúcar e deixe dar uma leve caramelizada. 
  2. Acrescente o gengibre, o cravo, a canela, as cascas do limão siciliano e as rodelas de laranja. Deixe apurar o aroma. 
  3. Coloque a água e deixe ferver, para em seguida adicionar a cachaça. 
  4. Coe o líquido, volte para a panela e, por último, acrescente o chocolate em gotas. Deixe ferver por alguns minutos. 
  5. Decore com cascas de limão, cravo, canela e anis estrelado.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados