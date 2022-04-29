Pitadas

Bar do Parque das Castanheiras lança novidades no cardápio

Lançamentos do Castanheira Bar vão do creme de camarão ao peroá. Leia também: novo prato do Coco Bambu e restaurante capixaba no Rock in Rio
Evelize Calmon

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 12:00

Petisco do Castanheira Bar, em Vila Velha
Camarão na Toca é feito com aipim, requeijão e muçarela Crédito: Ricardo Medeiros
Em Vila Velha, o Parque das Castanheiras virou referência na região da Praia da Costa quando o assunto é gastronomia. Por lá estão restaurantes consagrados, como Spaghetti e Don Aguilar, e a vizinhança terá em breve uma casa especializada em frutos do mar, o Peroá Restaurante.
Mas a fama daquela área também se dá nas opções de boteco, que atraem clientes de toda a Grande Vitória. O mais famoso é o Castanheira Bar (Rua Rio Branco, 107), que acaba de incluir novos pratos e drinques no cardápio. O point tem samba ao vivo nas noites de terça, feijoada aos sábados e domingos e uma estufa elogiada especialmente pelo bolinho de carne e pelo torresmo.
Patos servido no Restaurante Castanheira, em Vila Velha
Chapa de carnes serve de três a quatro pessoas Crédito: Ricardo Medeiros
Dos quatro lançamentos, três contêm frutos do mar. Um deles é o Camarão na Toca, feito de camarões rosa VM em creme de aipim, cobertos com requeijão, cebola e queijo muçarela (R$ 64,90).
A moquequinha de siri (R$ 55,90), o Peroá Especial (peixe, camarão, batata, aipim e banana fritos, salada e cebola/R$ 149,90, para até oito petiscarem) e a Chapa de Carnes, composta de picanhas suína e bovina, linguiça, batata frita, arroz, farofa e vinagrete (R$ 165,90), completam a lista de estreias.     

RAÍZES NORDESTINAS 

A rede de restaurantes Coco Bambu, que inaugura em maio sua segunda unidade capixaba, na Praia do Canto, acaba de lançar um prato, desta vez com referência nordestina. É a Carne de Sol Coco Bambu, feita com filé mignon de sol sobre cama de macaxeira cozida com manteiga da terra. Por cima da carne vão queijo coalho grelhado e um toque de melaço de cana.
Carne de Sol Coco Bambu
Carne de Sol Coco Bambu é novidade com influência nordestina Crédito: Coco Bambu/Divulgação
O prato serve duas pessoas e chega à mesa acompanhado por baião de dois, vinagrete e farofa. Disponível na unidade do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, a opção sai a R$ 205. A rede Coco Bambu iniciou sua trajetória em Fortaleza, Ceará, e tem como carro-chefe frutos do mar. CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefícios. (27) 3141-9100 e 99664-9100.

Franquia do ES terá quiosque no Rock in Rio

A franquia capixaba Banana Food, criada em Colatina, vai estar no Rock in Rio, que acontece entre os dias 2 e 8 de setembro no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. A rede é especializada em alimentação saudável e ocupará um dos quiosques de alimentação do evento. O cardápio será composto de três itens: coxinha low carb, saladas e Diferentão, espécie de sanduíche fit exclusivo da marca. A rede estima servir 30 mil produtos durante o festival, que tem Justin Bieber, Coldplay e Dua Lipa entre as atrações confirmadas.

Gastronomia Pitadas
Viu algum erro?
