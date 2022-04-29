Bar do Parque das Castanheiras lança novidades no cardápio

Em Vila Velha, o Parque das Castanheiras virou referência na região da Praia da Costa quando o assunto é gastronomia. Por lá estão restaurantes consagrados, como Spaghetti e Don Aguilar, e a vizinhança terá em breve uma casa especializada em frutos do mar, o Peroá Restaurante.
Mas a fama daquela área também se dá nas opções de boteco, que atraem clientes de toda a Grande Vitória. O mais famoso é o Castanheira Bar (Rua Rio Branco, 107), que acaba de incluir novos pratos e drinques no cardápio. O point tem samba ao vivo nas noites de terça, feijoada aos sábados e domingos e uma estufa elogiada especialmente pelo bolinho de carne e pelo torresmo.
Dos quatro lançamentos, três contêm frutos do mar. Um deles é o Camarão na Toca, feito de camarões rosa VM em creme de aipim, cobertos com requeijão, cebola e queijo muçarela (R$ 64,90).
A moquequinha de siri (R$ 55,90), o Peroá Especial (peixe, camarão, batata, aipim e banana fritos, salada e cebola/R$ 149,90, para até oito petiscarem) e a Chapa de Carnes, composta de picanhas suína e bovina, linguiça, batata frita, arroz, farofa e vinagrete (R$ 165,90), completam a lista de estreias.
A rede de restaurantes Coco Bambu, que inaugura em maio sua segunda unidade capixaba, na Praia do Canto, acaba de lançar um prato, desta vez com referência nordestina. É a Carne de Sol Coco Bambu, feita com filé mignon de sol sobre cama de macaxeira cozida com manteiga da terra. Por cima da carne vão queijo coalho grelhado e um toque de melaço de cana.
O prato serve duas pessoas e chega à mesa acompanhado por baião de dois, vinagrete e farofa. Disponível na unidade do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, a opção sai a R$ 205. A rede Coco Bambu iniciou sua trajetória em Fortaleza, Ceará, e tem como carro-chefe frutos do mar.
