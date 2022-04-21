Restaurante celebra cozinha brasileira no Hortomercado

Aberto há 17 anos em Santa Martha, o Boteco do João virou referência na Capital quando o assunto é rabada no feijão, torresmo de barriga suína, farofa de cebola queimada e tantos outros clássicos da boemia.

Porém, desde outubro de 2021, as famosas preparações de João Luiz Mendes não se limitam ao bairro. O chef abriu um restaurante no Hortomercado, o Cozinha do João, e agora pode explorar outras especialidades da cozinha brasileira - mantendo no cardápio alguns pratos do Boteco, que segue em atividade.

Cozido do João: carne, bacon, linguiça, legumes, pirão e arroz Crédito: Evelize Calmon

Com uma ampla varanda a poucos metros do pólo pesqueiro da Praia do Suá, o Cozinha dá espaço aos frutos do mar e serve desde caranguejo (dois por R$ 8,70 às terças, a partir das 16h) e pastel de camarão (R$ 9,20 a unidade) até moqueca capixaba (a partir de R$ 109,90) e garoupa salgada com banana-da-terra (R$ 159,60), ambas para dois.

No almoço, as estrelas são o baião de dois (R$ 32,60), o bife ancho à cavalo (R$ 42,20) e a carne de sol com farofa de feijão fradinho, purê de batata doce e vinagrete (R$ 62,90), todos para uma pessoa. Outra pedida é o executivo do dia (a partir de R$ 28).

Baião de dois faz sucesso no almoço Crédito: Evelize Calmon

Também durante o dia vale pedir o cozido (R$ 42,90), servido somente às quintas. Aos sábados tem feijoada (R$ 48,90/individual) ao som de samba ao vivo. Às sextas entra em cena o chorinho, a partir das 18h, e no domingo tem vez a bossa nova.

Horários de funcionamento: de terça a sábado, das 10h30 às 23h; domingo e segunda das 10h30 às 17h. Rua Belmiro Rodrigues da Silva, Enseada do Suá. (27) 99249-9755.

NOVA PIZZARIA NO SUL

Após funcionar apenas como delivery em Cachoeiro de Itapemirim, a Cosa Dinapoli Pizzeria inaugurou sua loja física, no bairro Independência. As pizzas da casa têm tamanho único (30 centímetros de diâmetro) e seguem o estilo napolitano, com massas de longa fermentação (48 horas) feitas de farinha italiana.

Pizzas da Cosa Dinapoli seguem o estilo napolitano Crédito: Cosa di Napoli/Instagram

O cardápio traz opções salgadas e doces, que custam a partir de R$ 37,90, de acordo com o sabor. A pizzaria abre de terça a domingo, das 18h às 23h, no Independência Mall (Rua Luís Simprini, 21). Mais informações: (28) 99993-5418.

MASSAS ITALIANAS COM DESCONTO

Com três unidades na Grande Vitória, a Bem Dita Massa completa oito anos este mês trazendo uma novidade. Agora, a rotisseria das irmãs Ana Clara e Aneliza Zanello também atende por delivery, entregando pratos quentes e também seus tradicionais molhos, antepastos e massas congeladas via iFood.

Cannelloni de frango e catupiry: prato é vendido no delivery Crédito: Bem Dita Massa/Divulgação