Camarão na minimoranga com queijo cremoso: veja receita

Bastante popular nas mesas capixabas, especialmente no Litoral Norte do Espírito Santo, o camarão na moranga tem origem paulista. De acordo com o jornalista J. A. Dias Lopes, o prato surgiu na segunda metade da década de 1940, graças às morangas cultivadas em um presídio na Ilha Anchieta, em Ubatuba (SP).
Se você é um apreciador do prato, confira a seguir uma versão em miniatura, supercharmosa e igualmente saborosa. Afinal, quem resiste a esse delicioso creme de queijo com camarão e abóbora?
CAMARÃO NA MINIMORANGA
INGREDIENTES:
- 4 minimorangas
- ½ cebola descascada e cortada em cubos pequenos
- 1 colher (sobremesa) de azeite
- 2 tomates cortados em cubos pequenos
- 200g de camarões pequenos limpos
- ½ embalagem de queijo catupiry
- 1 colher (chá) de sal
- 1 colher (café) de pimenta-rosa
- Salsinha picada a gosto
- 4 camarões médios limpos, com o rabo (para decorar)
- 1 pitada de sal
- 1 colher (sobremesa) de azeite
- Pimenta-do-reino preta moída a gosto
MODO DE PREPARO:
- Com ajuda de uma faca, retire a tampa e as sementes das minimorangas.
- Enrole-as em papel-alumínio e leve para assar em forno médio por, aproximadamente, 60 minutos, até ficarem macias.
- Em uma panela, doure a cebola no azeite, acrescente os tomates e refogue até começar a desmanchar.
- Junte os camarões e deixe cozinhar por aproximadamente três minutos.
- Adicione o catupiry, o sal, a pimenta-rosa e a salsinha e misture.
- Recheie as morangas com esse creme e sirva.
- Decoração: tempere os camarões com o sal e a pimenta.
- Em uma frigideira, grelhe os camarões rapidamente, até ficarem rosados.
- Decore cada minimoranga com um camarão grelhado.
Fonte: Catupiry. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.