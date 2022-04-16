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Fim de semana

Camarão na minimoranga com queijo cremoso: veja receita

Ideal para um almoço de domingo, a receita é muito popular no Norte do Espírito Santo e tem origem paulista, nos anos 1940
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 02:00

Bastante popular nas mesas capixabas, especialmente no Litoral Norte do Espírito Santo, o camarão na moranga tem origem paulista. De acordo com o jornalista J. A. Dias Lopes, o prato surgiu na segunda metade da década de 1940, graças às morangas cultivadas em um presídio na Ilha Anchieta, em Ubatuba (SP). 
Se você é um apreciador do prato, confira a seguir uma versão em miniatura, supercharmosa e igualmente saborosa. Afinal, quem resiste a esse delicioso creme de queijo com camarão e abóbora? 

CAMARÃO NA MINIMORANGA 

Camarão na moranga com catupiry
Receita rende quatro porções e combina com o almoço de domingo Crédito: Catupiry/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 4 minimorangas
  • ½ cebola descascada e cortada em cubos pequenos
  • 1 colher (sobremesa) de azeite
  • 2 tomates cortados em cubos pequenos
  • 200g de camarões pequenos limpos
  • ½ embalagem de queijo catupiry
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 colher (café) de pimenta-rosa
  • Salsinha picada a gosto
  • 4 camarões médios limpos, com o rabo (para decorar)
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher (sobremesa) de azeite
  • Pimenta-do-reino preta moída a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Com ajuda de uma faca, retire a tampa e as sementes das minimorangas. 
  2. Enrole-as em papel-alumínio e leve para assar em forno médio por, aproximadamente, 60 minutos, até ficarem macias. 
  3. Em uma panela, doure a cebola no azeite, acrescente os tomates e refogue até começar a desmanchar. 
  4. Junte os camarões e deixe cozinhar por aproximadamente três minutos.
  5. Adicione o catupiry, o sal, a pimenta-rosa e a salsinha e misture. 
  6. Recheie as morangas com esse creme e sirva.
  7. Decoração: tempere os camarões com o sal e a pimenta. 
  8. Em uma frigideira, grelhe os camarões rapidamente, até ficarem rosados. 
  9. Decore cada minimoranga com um camarão grelhado.
Fonte: Catupiry. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

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