Camarão na minimoranga com queijo cremoso: veja receita

Com ajuda de uma faca, retire a tampa e as sementes das minimorangas.

Enrole-as em papel-alumínio e leve para assar em forno médio por, aproximadamente, 60 minutos, até ficarem macias.

Em uma panela, doure a cebola no azeite, acrescente os tomates e refogue até começar a desmanchar.

Junte os camarões e deixe cozinhar por aproximadamente três minutos.

Adicione o catupiry, o sal, a pimenta-rosa e a salsinha e misture.

Recheie as morangas com esse creme e sirva.



Decoração: tempere os camarões com o sal e a pimenta.

Em uma frigideira, grelhe os camarões rapidamente, até ficarem rosados.