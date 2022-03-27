Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cremosa

Aprenda a fazer lasanha de bacalhau para o almoço de Páscoa

Inspire-se nessa receita cheia de cremosidade e sabor para garantir elogios sinceros na tradicional refeição da Semana Santa
Evelize Calmon

Publicado em 27 de Março de 2022 às 02:00

Lasanha de bacalhau
Na receita, use bacalhau já dessalgado e desfiado  Crédito: Renata/Divulgação
Ícone da Semana Santa, o bacalhau vira protagonista nas mais diversas receitas para o almoço de Páscoa. Uma delas, italiana, é a queridinha em muitas mesas da temporada, e uma versão repleta de cremosidade e sabor você confere abaixo, no passo-a-passo de HZ. 

LASANHA DE BACALHAU

INGREDIENTES: 
  • 1 pacote de lasanha grano duro 
  • 1 xícara (chá) de azeite extravirgem 
  • 3 xícaras (chá) de bacalhau dessalgado e desfiado 
  • 3 dentes de alho fatiados 
  • 2 colheres (sopa) de alecrim fresco 
  • 1 xícara (chá) de azeitonas pretas sem caroço 
  • 1 xícara (chá) de requeijão cremoso 
  • 1/2 xícara (chá) de creme de leite 
  • 300g de queijo muçarela fatiado 
  • 1 pacote de queijo parmesão ralado de boa qualidade
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma frigideira, coloque o azeite e o alho. Deixe dourar. 
  2. Junte o bacalhau, as azeitonas, o alecrim e refogue por três minutos. 
  3. Junte o creme de leite e o requeijão. Misture e reserve. 
  4. Espalhe um pouco desse recheio em um refratário e algumas fatias de queijo muçarela. 
  5. Por cima coloque as massas para lasanha. Repita as camadas. 
  6. Finalize com queijo parmesão ralado. 
  7. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos aproximadamente.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES
Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados