Aprenda a fazer lasanha de bacalhau para o almoço de Páscoa

Ícone da Semana Santa, o bacalhau vira protagonista nas mais diversas receitas para o almoço de Páscoa. Uma delas, italiana, é a queridinha em muitas mesas da temporada, e uma versão repleta de cremosidade e sabor você confere abaixo, no passo-a-passo de HZ.
LASANHA DE BACALHAU
INGREDIENTES:
- 1 pacote de lasanha grano duro
- 1 xícara (chá) de azeite extravirgem
- 3 xícaras (chá) de bacalhau dessalgado e desfiado
- 3 dentes de alho fatiados
- 2 colheres (sopa) de alecrim fresco
- 1 xícara (chá) de azeitonas pretas sem caroço
- 1 xícara (chá) de requeijão cremoso
- 1/2 xícara (chá) de creme de leite
- 300g de queijo muçarela fatiado
- 1 pacote de queijo parmesão ralado de boa qualidade
MODO DE PREPARO:
- Em uma frigideira, coloque o azeite e o alho. Deixe dourar.
- Junte o bacalhau, as azeitonas, o alecrim e refogue por três minutos.
- Junte o creme de leite e o requeijão. Misture e reserve.
- Espalhe um pouco desse recheio em um refratário e algumas fatias de queijo muçarela.
- Por cima coloque as massas para lasanha. Repita as camadas.
- Finalize com queijo parmesão ralado.
- Leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos aproximadamente.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.