Os segredos do molho perfeito em 6 receitas de chefs capixabas

Que a massa fica ainda melhor quando o molho é bem-feito, ninguém duvida. Sabendo da importância desse preparo não só para o macarrão, mas para diversos outros pratos, inclusive carnes, fomos buscar receitas de bons molhos com três chefs talentosas do Estado.

Barbara Verzola, do restaurante Soeta, Elina Delboni, do Spaghetti, e Suely Faiçal, do d’Bem, dividiram com HZ seis dicas de preparos simples e com sabores irresistíveis. Veja abaixo como fazer molhos tradicionais, como pesto de manjericão e creme de parmesão, e um exclusivo de açaí com mel e especiarias.

MOLHO ESPECIAL DE TOMATE, por Barbara Verzola

A receita do molho de tomate favorito de Barbara Verzola foi ensinada a ela por sua mãe, Alida Luisa. “É um molho bem simples de fazer, mas é preciso seguir direitinho cada etapa do preparo, sem atalhos. O passa-verduras é um ótimo utensílio para retirar as sementes do tomate, que se ficarem dão mais acidez”, recomenda a chef.

Molho de tomate foi ensinado a Barbara por sua mãe Crédito: Manoella Mariano/Divulgação

INGREDIENTES (4 porções):

2kg de tomate fresco maduro



2 dentes de alho



Azeite



Sal



MODO DE PREPARO:

Corte os tomates ao meio e esprema-os com as mãos para tirar um pouco das sementes. Coloque-os em uma panela com água e deixe ferver até que estejam bem cozidos. Escorra os tomates por aproximadamente 30 minutos. É importante que estejam bem escorridos para que o molho não fique aguado. Passe os tomates em um passa-verduras. Em uma panela, coloque azeite e o alho amassado. Antes de dourar, coloque os tomates e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 1h30min. Ajuste o sal.

CREME DE PARMESÃO, por Barbara Verzola

Creme de parmesão é feito com apenas dois ingredientes Crédito: Soeta/Divulgação

INGREDIENTES:

400g de creme de leite fresco



200g de queijo parmesão



MODO DE PREPARO:

Corte o parmesão em pedaços e coloque em um liquidificador. Em uma panela, coloque o creme de leite para aquecer. Assim que começar a ferver, junte ao parmesão no liquidificador e bata até que se forme um creme liso e homogêneo.



RAGU DE LINGUIÇA COM PIMENTA CALABRESA, por Elina Delboni

No restaurante Spaghetti, o paladar apurado da chef Elina Delboni foi o ponto de partida para as receitas, entre elas a de ragu de linguiça e a do pesto genovês, que você confere abaixo.

E aqui vai uma dica que vale para qualquer refogado: “quando estiver fritando a cebola, pingue um pouco de água, pois ajuda a deixá-la bem dourada sem queimar”, explica Elina, que sugere, caso necessário na receita do ragu, trocar o molho de tomate por tomates pelados em lata batidos.

O ravióli com ragu de linguiça é famoso no restaurante da família Delboni Crédito: José Alberto Jr.

INGREDIENTES:

500g de molho de tomate batido



300g de linguiça calabresa grossa moída (sem pele)



2 colheres (sopa) de cebola picada



2 colheres (sopa) de azeite



1 colher (sopa) de alho picado



1 colher (café) de pimenta calabresa

MODO DE PREPARO:

Em uma panela, adicione o azeite, o alho e a cebola, deixando fritar bem. Em seguida, acrescente a linguiça calabresa moída e deixe dourar. Por último, acrescente o molho de tomate e a pimenta calabresa, deixando ferver bem para apurar os sabores.



PESTO GENOVÊS COM LIMÃO SICILIANO, por Elina Delboni

Espaguete ao pesto com burrata ganha um toque cítrico Crédito: Spaghetti & Cia/Divulgação

INGREDIENTES:

120ml de azeite extravirgem (12 colheres de sopa)



Folhas de 2 maços de manjericão fresco



80g de queijo parmesão



30g de nozes



1 dente de alho descascado



Sal a gosto



MODO DE PREPARO:

Retire as folhas dos maços de manjericão e higienize. Em um liquidificador (ou processador) adicione o queijo parmesão, o azeite, as nozes e o alho, batendo tudo. Em seguida, adicione o manjericão e bata novamente, mas sem triturar muito. Despeje em um recipiente, adicione um pouco de raspas de limão, prove o tempero e adicione sal a gosto. Dica: não use os talos do manjericão, para não escurecer.



FONDUTA COM CACHAÇA, por Suely Faiçal

Quando abriu o restaurante d’Bem, Suely Faiçal tinha no cardápio iguarias com molho de açaí e especiarias e com fonduta e cachaça. Enquanto o primeiro é ideal para cortes bovinos e peixes de carne branca, o segundo vai bem com massas, como nhoque.

O nhoque com fonduta e cachaça já fez sucesso no restaurante de Suely Crédito: Fabio Machado

INGREDIENTES:

500g de queijo muçarela

200g de queijo gouda

200g de requeijão cremoso tipo Catupiry

1 xícara de água

100ml de suco de laranja

50ml de vinho branco seco

300ml de cachaça

2 xícaras (chá) de molho branco

1 colher (chá) de farinha de trigo

Noz-moscada a gosto



MODO DE PREPARO:

Amoleça os queijos com a cachaça em uma panela alta, em fogo baixo, com muito cuidado para não levantar chama. Bata os demais in gredientes no liquidificador e junte tudo na panela até derreter. Leve essa mistura para o liquidificador e bata novamente. Retorne a mistura para a panela e mexa sem parar por aproximadamente cinco minutos, até que a cachaça evapore.

MOLHO DE AÇAÍ COM MEL E ESPECIARIAS, por Suely Faiçal

Molho de açaí com especiarias vai bem com filé bovino Crédito: Olivier Schochlin

INGREDIENTES:

200g de polpa de açaí de boa qualidade

100ml de vinho tinto

50g de mel

1 canela em pau

1 cravo

1 estrela de anis

1 colher (sopa) de azeite

Sal

