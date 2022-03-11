Os segredos do molho perfeito em 6 receitas de chefs capixabas

Que a massa fica ainda melhor quando o molho é bem-feito, ninguém duvida. Sabendo da importância desse preparo não só para o macarrão, mas para diversos outros pratos, inclusive carnes, fomos buscar receitas de bons molhos com três chefs talentosas do Estado.
Barbara Verzola, do restaurante Soeta, Elina Delboni, do Spaghetti, e Suely Faiçal, do d’Bem, dividiram com HZ seis dicas de preparos simples e com sabores irresistíveis. Veja abaixo como fazer molhos tradicionais, como pesto de manjericão e creme de parmesão, e um exclusivo de açaí com mel e especiarias.
MOLHO ESPECIAL DE TOMATE, por Barbara Verzola
A receita do molho de tomate favorito de Barbara Verzola foi ensinada a ela por sua mãe, Alida Luisa. “É um molho bem simples de fazer, mas é preciso seguir direitinho cada etapa do preparo, sem atalhos. O passa-verduras é um ótimo utensílio para retirar as sementes do tomate, que se ficarem dão mais acidez”, recomenda a chef.
INGREDIENTES (4 porções):
- 2kg de tomate fresco maduro
- 2 dentes de alho
- Azeite
- Sal
MODO DE PREPARO:
- Corte os tomates ao meio e esprema-os com as mãos para tirar um pouco das sementes. Coloque-os em uma panela com água e deixe ferver até que estejam bem cozidos.
- Escorra os tomates por aproximadamente 30 minutos. É importante que estejam bem escorridos para que o molho não fique aguado.
- Passe os tomates em um passa-verduras.
- Em uma panela, coloque azeite e o alho amassado. Antes de dourar, coloque os tomates e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 1h30min. Ajuste o sal.
CREME DE PARMESÃO, por Barbara Verzola
INGREDIENTES:
- 400g de creme de leite fresco
- 200g de queijo parmesão
MODO DE PREPARO:
- Corte o parmesão em pedaços e coloque em um liquidificador. Em uma panela, coloque o creme de leite para aquecer. Assim que começar a ferver, junte ao parmesão no liquidificador e bata até que se forme um creme liso e homogêneo.
RAGU DE LINGUIÇA COM PIMENTA CALABRESA, por Elina Delboni
No restaurante Spaghetti, o paladar apurado da chef Elina Delboni foi o ponto de partida para as receitas, entre elas a de ragu de linguiça e a do pesto genovês, que você confere abaixo.
E aqui vai uma dica que vale para qualquer refogado: “quando estiver fritando a cebola, pingue um pouco de água, pois ajuda a deixá-la bem dourada sem queimar”, explica Elina, que sugere, caso necessário na receita do ragu, trocar o molho de tomate por tomates pelados em lata batidos.
INGREDIENTES:
- 500g de molho de tomate batido
- 300g de linguiça calabresa grossa moída (sem pele)
- 2 colheres (sopa) de cebola picada
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 1 colher (sopa) de alho picado
- 1 colher (café) de pimenta calabresa
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, adicione o azeite, o alho e a cebola, deixando fritar bem. Em seguida, acrescente a linguiça calabresa moída e deixe dourar. Por último, acrescente o molho de tomate e a pimenta calabresa, deixando ferver bem para apurar os sabores.
PESTO GENOVÊS COM LIMÃO SICILIANO, por Elina Delboni
INGREDIENTES:
- 120ml de azeite extravirgem (12 colheres de sopa)
- Folhas de 2 maços de manjericão fresco
- 80g de queijo parmesão
- 30g de nozes
- 1 dente de alho descascado
- Sal a gosto
MODO DE PREPARO:
- Retire as folhas dos maços de manjericão e higienize.
- Em um liquidificador (ou processador) adicione o queijo parmesão, o azeite, as nozes e o alho, batendo tudo.
- Em seguida, adicione o manjericão e bata novamente, mas sem triturar muito. Despeje em um recipiente, adicione um pouco de raspas de limão, prove o tempero e adicione sal a gosto.
- Dica: não use os talos do manjericão, para não escurecer.
FONDUTA COM CACHAÇA, por Suely Faiçal
Quando abriu o restaurante d’Bem, Suely Faiçal tinha no cardápio iguarias com molho de açaí e especiarias e com fonduta e cachaça. Enquanto o primeiro é ideal para cortes bovinos e peixes de carne branca, o segundo vai bem com massas, como nhoque.
INGREDIENTES:
- 500g de queijo muçarela
- 200g de queijo gouda
- 200g de requeijão cremoso tipo Catupiry
- 1 xícara de água
- 100ml de suco de laranja
- 50ml de vinho branco seco
- 300ml de cachaça
- 2 xícaras (chá) de molho branco
- 1 colher (chá) de farinha de trigo
- Noz-moscada a gosto
MODO DE PREPARO:
- Amoleça os queijos com a cachaça em uma panela alta, em fogo baixo, com muito cuidado para não levantar chama.
- Bata os demais ingredientes no liquidificador e junte tudo na panela até derreter.
- Leve essa mistura para o liquidificador e bata novamente. Retorne a mistura para a panela e mexa sem parar por aproximadamente cinco minutos, até que a cachaça evapore.
MOLHO DE AÇAÍ COM MEL E ESPECIARIAS, por Suely Faiçal
INGREDIENTES:
- 200g de polpa de açaí de boa qualidade
- 100ml de vinho tinto
- 50g de mel
- 1 canela em pau
- 1 cravo
- 1 estrela de anis
- 1 colher (sopa) de azeite
- Sal
MODO DE PREPARO:
- Bata o açaí e o mel no liquidificador.
- Aqueça o azeite e junte o vinho e as especiarias.
- Ao levantar fervura, junte o açaí batido com mel e ferva em fogo médio até que o molho fique espesso.
- Retire as especiarias e ajuste o sal.