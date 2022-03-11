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Culinária

Os segredos do molho perfeito em 6 receitas de chefs capixabas

A convite de HZ, Barbara Verzola, Elina Delboni e Suely Faiçal ensinam como deixar massas, carnes e peixes ainda mais saborosos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 11 de Março de 2022 às 02:00

Que a massa fica ainda melhor quando o molho é bem-feito, ninguém duvida. Sabendo da importância desse preparo não só para o macarrão, mas para diversos outros pratos, inclusive carnes, fomos buscar receitas de bons molhos com três chefs talentosas do Estado. 
Barbara Verzola, do restaurante Soeta, Elina Delboni, do Spaghetti, e Suely Faiçal, do d’Bem, dividiram com HZ seis dicas de preparos simples e com sabores irresistíveis. Veja abaixo como fazer molhos tradicionais, como pesto de manjericão e creme de parmesão, e um exclusivo de açaí com mel e especiarias. 

MOLHO ESPECIAL DE TOMATE, por Barbara Verzola

A receita do molho de tomate favorito de Barbara Verzola foi ensinada a ela por sua mãe, Alida Luisa. “É um molho bem simples de fazer, mas é preciso seguir direitinho cada etapa do preparo, sem atalhos. O passa-verduras é um ótimo utensílio para retirar as sementes do tomate, que se ficarem dão mais acidez”, recomenda a chef.
Rondelli de bacalhau com molho especial de tomate do Soeta
Molho de tomate foi ensinado a Barbara por sua mãe Crédito: Manoella Mariano/Divulgação
INGREDIENTES (4 porções):
  • 2kg de tomate fresco maduro
  • 2 dentes de alho
  • Azeite
  • Sal
MODO DE PREPARO:
  1. Corte os tomates ao meio e esprema-os com as mãos para tirar um pouco das sementes. Coloque-os em uma panela com água e deixe ferver até que estejam bem cozidos. 
  2. Escorra os tomates por aproximadamente 30 minutos. É importante que estejam bem escorridos para que o molho não fique aguado.
  3. Passe os tomates em um passa-verduras. 
  4. Em uma panela, coloque azeite e o alho amassado. Antes de dourar, coloque os tomates e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 1h30min. Ajuste o sal.

CREME DE PARMESÃO, por Barbara Verzola

Ravióli de mortadela com creme de parmesão do restaurante Soeta
Creme de parmesão é feito com apenas dois ingredientes Crédito: Soeta/Divulgação
 INGREDIENTES:
  • 400g de creme de leite fresco
  • 200g de queijo parmesão
MODO DE PREPARO:
  • Corte o parmesão em pedaços e coloque em um liquidificador. Em uma panela, coloque o creme de leite para aquecer. Assim que começar a ferver, junte ao parmesão no liquidificador e bata até que se forme um creme liso e homogêneo.

RAGU DE LINGUIÇA COM PIMENTA CALABRESA, por Elina Delboni

No restaurante Spaghetti, o paladar apurado da chef Elina Delboni foi o ponto de partida para as receitas, entre elas a de ragu de linguiça e a do pesto genovês, que você confere abaixo. 
E aqui vai uma dica que vale para qualquer refogado: “quando estiver fritando a cebola, pingue um pouco de água, pois ajuda a deixá-la bem dourada sem queimar”, explica Elina, que sugere, caso necessário na receita do ragu, trocar o molho de tomate por tomates pelados em lata batidos.
Ravióli de polenta com ragu de linguiça e pimenta calabresa do Spaghetti & Cia
O ravióli com ragu de linguiça é famoso no restaurante da família Delboni Crédito: José Alberto Jr.
INGREDIENTES:
  • 500g de molho de tomate batido
  • 300g de linguiça calabresa grossa moída (sem pele)
  • 2 colheres (sopa) de cebola picada
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 1 colher (sopa) de alho picado
  • 1 colher (café) de pimenta calabresa
MODO DE PREPARO:
  • Em uma panela, adicione o azeite, o alho e a cebola, deixando fritar bem. Em seguida, acrescente a linguiça calabresa moída e deixe dourar. Por último, acrescente o molho de tomate e a pimenta calabresa, deixando ferver bem para apurar os sabores.

PESTO GENOVÊS COM LIMÃO SICILIANO, por Elina Delboni

Espaguete ao pesto genovês com burrata do Spaghetti & Cia
Espaguete ao pesto com burrata ganha um toque cítrico Crédito: Spaghetti & Cia/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 120ml de azeite extravirgem (12 colheres de sopa)
  • Folhas de 2 maços de manjericão fresco
  • 80g de queijo parmesão
  • 30g de nozes
  • 1 dente de alho descascado
  • Sal a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Retire as folhas dos maços de manjericão e higienize. 
  2. Em um liquidificador (ou processador) adicione o queijo parmesão, o azeite, as nozes e o alho, batendo tudo.
  3. Em seguida, adicione o manjericão e bata novamente, mas sem triturar muito. Despeje em um recipiente, adicione um pouco de raspas de limão, prove o tempero e adicione sal a gosto. 
  • Dica: não use os talos do manjericão, para não escurecer. 

FONDUTA COM CACHAÇA, por Suely Faiçal

Quando abriu o restaurante d’Bem, Suely Faiçal tinha no cardápio iguarias com molho de açaí e especiarias e com fonduta e cachaça. Enquanto o primeiro é ideal para cortes bovinos e peixes de carne branca, o segundo vai bem com massas, como nhoque.
Nhoque e fonduta com cachaça do restaurante d'Bem
O nhoque com fonduta e cachaça já fez sucesso no restaurante de Suely Crédito: Fabio Machado
INGREDIENTES:
  • 500g de queijo muçarela 
  • 200g de queijo gouda 
  • 200g de requeijão cremoso tipo Catupiry 
  • 1 xícara de água 
  • 100ml de suco de laranja 
  • 50ml de vinho branco seco 
  • 300ml de cachaça 
  • 2 xícaras (chá) de molho branco 
  • 1 colher (chá) de farinha de trigo 
  • Noz-moscada a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Amoleça os queijos com a cachaça em uma panela alta, em fogo baixo, com muito cuidado para não levantar chama. 
  2. Bata os demais ingredientes no liquidificador e junte tudo na panela até derreter. 
  3. Leve essa mistura para o liquidificador e bata novamente. Retorne a mistura para a panela e mexa sem parar por aproximadamente cinco minutos, até que a cachaça evapore.

MOLHO DE AÇAÍ COM MEL E ESPECIARIAS, por Suely Faiçal

Filé ao molho de açaí com mel e especiarias do restaurante d'Bem
Molho de açaí com especiarias vai bem com filé bovino Crédito: Olivier Schochlin
INGREDIENTES:
  • 200g de polpa de açaí de boa qualidade 
  • 100ml de vinho tinto 
  • 50g de mel 
  • 1 canela em pau
  • 1 cravo
  • 1 estrela de anis
  • 1 colher (sopa) de azeite 
  • Sal
MODO DE PREPARO:
  1. Bata o açaí e o mel no liquidificador. 
  2. Aqueça o azeite e junte o vinho e as especiarias. 
  3. Ao levantar fervura, junte o açaí batido com mel e ferva em fogo médio até que o molho fique espesso. 
  4. Retire as especiarias e ajuste o sal.

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