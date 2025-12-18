5 passos simples para organizar a ceia de Natal

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 19:24
O Natal é uma das épocas mais aguardadas do ano, pois reúne família e amigos em momentos de confraternização e celebração. Para que esse encontro seja leve e prazeroso, o planejamento da ceia se torna fundamental, já que ajuda a organizar o cardápio, definir quantidades e otimizar o tempo na cozinha. Além de garantir uma refeição harmoniosa, pensar com antecedência evita desperdícios, reduz gastos desnecessários e contribui para uma celebração mais tranquila e bem aproveitada por todos.
Para ajudar nesse processo, Fernanda Venceslau, nutricionista e professora do curso de Gastronomia da Unic Beira Rio, indica alguns passos simples. Confira!
O primeiro passo é definir o número de pessoas que participarão da ceia. Para isso, devemos considerar adultos, crianças e possíveis restrições alimentares , como intolerâncias e alergias. Isso ajuda a escolher os pratos adequados e calcular corretamente as quantidades.
Após definir quem irá participar desse momento, é importante montar o cardápio. O ideal é incluir entradas, prato principal, acompanhamentos, saladas, sobremesas e bebidas. Variar cores, texturas e sabores também contribui para uma mesa mais atrativa e nutritiva.
Outro ponto essencial é o planejamento das compras. “Elaborar uma lista organizada evita gastos desnecessários e reduz o risco de esquecer itens importantes. Sempre que possível, vale comparar preços, aproveitar promoções e dar preferência a alimentos da estação , que costumam ser mais frescos e acessíveis. Planejar as compras com antecedência também ajuda a evitar filas e estresse próximos à data”, explica Fernanda Venceslau.
Porção é a quantidade do alimento já pronto a ser consumido por uma pessoa. Segue dicas de porções por preparação:
Fernanda Venceslau destaca que a organização do tempo do preparo da comida é igualmente importante. “Definir quais preparações podem ser feitas com antecedência, como sobremesas, molhos e alguns acompanhamentos, facilita o preparo no dia da ceia e permite que o momento seja mais tranquilo e prazeroso. Além disso, dividir tarefas entre os familiares pode tornar o processo mais leve e colaborativo”, completa.
Por fim, se mesmo depois de todo o planejamento realizado houve sobras das preparações , aqui estão algumas dicas do que fazer:
Abaixo, confira duas receitas deliciosas para colocar essas ideias em prática!
Em um recipiente, misture o arroz, os ovos, o queijo parmesão, o cheiro-verde, a cebola e o sal. Molde os bolinhos e frite-os em uma panela com óleo quente até que fiquem dourados. Após, coloque-os em um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Sirva em seguida.
Massa
Recheio
Em um liquidificador, bata todos os ingredientes da massa, exceto o fermento químico, até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e misture delicadamente. Reserve. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola. Junte o tomate e refogue até secar a maior parte do líquido da panela. Junte o restante dos ingredientes do recheio e misture. Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo, espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
Por Camila Souza Crepaldi
