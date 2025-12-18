Música

Paralamas do Sucesso, Latino e Banda Eva são novas atrações da Arena de Verão em Vitória

Programação da Arena de Verão contará com shows de É o Tchan, Mumuzinho, Rogério Flausino, Lenine,Psirico e muito mais

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 19:15

Paralamas do Sucesso, Latino e Banda Eva Crédito: Código19/Folhapress/Bruno Poletti/Folhapress/Instagram/@vemvital

A Arena de Verão segue ampliando a programação musical na orla de Camburi e acaba de anunciar Paralamas do Sucesso, Latino e Banda Eva como novas atrações do evento. Os shows acontecem entre os dias 23 e 25 de janeiro, na Praia de Camburi, em Vitória, com entrada gratuita.

Na quinta-feira (23), o rock toma conta da Arena de Verão com Paralamas do Sucesso, que sobem ao palco ao lado da banda capixaba Picnic Dogs, prometendo um show repleto de clássicos que marcaram gerações. Já na sexta-feira (24), o clima é de festa com Latino e a banda Ubando, levando hits dançantes e muita animação para a orla.

Encerrando a programação musical, o domingo (25) será marcado pelo axé e pela nostalgia, com show da Banda Eva, acompanhada da Banda Agitu’s, transformando Camburi em um grande carnaval fora de época.

Além deles, a programação da Arena de Verão contará com shows de É o Tchan, Mumuzinho, Rogério Flausino, Lenine, Psirico, Thiago Aquino, Suel, Silfarley, Rick e Renner.

Este vídeo pode te interessar