De Suel a Silfarley: confira as novas atrações da Arena Verão 2026

Dupla Rick & Renner também foi confirmada. Artistas integram programação, que terá nomes como É o Tchan, Mumuzinho e Rogério Flausino

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 15:36

Suel, Rick & Renner e Silfarley são anunciados na programação da Arena de Verão 2026 Crédito: Reprodução Multishow; Globo/ Evelyn Kosta

A Arena de Verão 2026 segue aumentando a temperatura da orla de Camburi, e nem estamos falando do sol capixaba! A Prefeitura de Vitória revelou novas atrações que chegam para deixar janeiro ainda mais animado. Agora, quem entra oficialmente no line up são Suel, Rick & Renner e Silfarley.

A festa começa na sexta, 9 de janeiro, com uma noite pra lá de sertaneja. A dupla Rick & Renner, dona de clássicos eternos como “Ela é Demais”, assume o palco com aquele romantismo característico que faz todo mundo cantar junto. Quem abre a noite é o trio feminino Modão das Patroas, trazendo representatividade e muito sertanejo de raiz.

No sábado, 10 de janeiro, é a vez do pagode tomar conta da praia. Suel, uma das vozes mabis marcantes do gênero, chega com repertório cheio de hits e clima de roda de samba. Logo antes dele, o grupo Pele Morena esquenta o público com a mistura envolvente de samba, pagode e brasilidade que marcou sua trajetória.

Cantor Silfarley Crédito: Reprodução Instagram @silfarley.oficial / Fotografia: @clifive / @aferrazoficial

E o domingo, 11 de janeiro, fecha o combo com energia lá no alto. O fenômeno Silfarley, queridinho das redes sociais e dono de hits do piseiro e do brega-funk, promete um show daqueles que ninguém fica parado. A cantora Maru, destaque da cena sertaneja atual, completa a noite com carisma e repertório cheio de sucessos.

As novidades se somam ao já poderoso elenco do projeto, que inclui apresentações de É o Tchan, Mumuzinho, Rogério Flausino & Sideral (Tributo a Cazuza), Engesamba e Banda Beat Locks. Tudo isso na Praia de Camburi, entre os quiosques 4 e 5, sempre às 20h, com entrada gratuita.

Programe-se

Arena de Verão 2026

Local: Praia de Camburi, entre os quiosques 4 e 5

Praia de Camburi, entre os quiosques 4 e 5 Período: 2 a 25 de janeiro de 2026

2 a 25 de janeiro de 2026 Horário: A partir das 20h

A partir das 20h Entrada: Gratuita





Gratuita 2 de janeiro (abertura)

É o Tchan

Flavinha Mendonça





3 de janeiro

Mumuzinho

Engesamba





4 de janeiro

Rogério Flausino & Sideral (Tributo a Cazuza)

Banda Beat Locks





9 de janeiro

Rick & Renner

Modão das Patroas





10 de janeiro

Suel

Pele Morena





11 de janeiro

Silfarley

Maru

