De Suel a Silfarley: confira as novas atrações da Arena Verão 2026

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 15:36
A Arena de Verão 2026 segue aumentando a temperatura da orla de Camburi, e nem estamos falando do sol capixaba! A Prefeitura de Vitória revelou novas atrações que chegam para deixar janeiro ainda mais animado. Agora, quem entra oficialmente no line up são Suel, Rick & Renner e Silfarley.
A festa começa na sexta, 9 de janeiro, com uma noite pra lá de sertaneja. A dupla Rick & Renner, dona de clássicos eternos como “Ela é Demais”, assume o palco com aquele romantismo característico que faz todo mundo cantar junto. Quem abre a noite é o trio feminino Modão das Patroas, trazendo representatividade e muito sertanejo de raiz.
No sábado, 10 de janeiro, é a vez do pagode tomar conta da praia. Suel, uma das vozes mabis marcantes do gênero, chega com repertório cheio de hits e clima de roda de samba. Logo antes dele, o grupo Pele Morena esquenta o público com a mistura envolvente de samba, pagode e brasilidade que marcou sua trajetória.
E o domingo, 11 de janeiro, fecha o combo com energia lá no alto. O fenômeno Silfarley, queridinho das redes sociais e dono de hits do piseiro e do brega-funk, promete um show daqueles que ninguém fica parado. A cantora Maru, destaque da cena sertaneja atual, completa a noite com carisma e repertório cheio de sucessos.
As novidades se somam ao já poderoso elenco do projeto, que inclui apresentações de É o Tchan, Mumuzinho, Rogério Flausino & Sideral (Tributo a Cazuza), Engesamba e Banda Beat Locks. Tudo isso na Praia de Camburi, entre os quiosques 4 e 5, sempre às 20h, com entrada gratuita.
