É O Tchan e Flavinha Mendonça abrem Arena de Verão em Camburi

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 18:18
Vitória já se prepara para dar as boas-vindas à temporada mais esperada do ano! A Arena de Verão 2026 começa no dia 2 de janeiro, transformando a orla de Camburi em palco para shows, atividades esportivas e atrações culturais que vão movimentar a capital até o dia 25 de janeiro. Toda a programação será gratuita.
A abertura promete lotar a praia: É o Tchan sobe ao palco na primeira noite do projeto, trazendo clássicos que marcaram gerações e que continuam sendo trilha sonora do verão brasileiro. O grupo, responsável por hits como “Dança da Cordinha”, “Pau que Nasce Torto” e “Bambolê”, será uma das principais atrações da estreia, em um show aberto ao público.
Antes do grupo baiano, quem esquenta a noite é a cantora Flavinha Mendonça, que também foi anunciada pela prefeiturai como uma das atrações confirmadas para o início da programação. Os shows começam a partir das 20h, com expectativa de grande público na orla.
De acordo com a prefeitura de Vitória, a programação completa será divulgada nos próximos dias.
