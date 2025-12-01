Verão 2026

É O Tchan e Flavinha Mendonça abrem Arena de Verão em Camburi

Programação gratuita, artistas nacionais e talentos regionais marcam a edição 2026, que movimentará a orla de Vitória ao longo do mês de janeiro

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 18:18

Vitória já se prepara para dar as boas-vindas à temporada mais esperada do ano! A Arena de Verão 2026 começa no dia 2 de janeiro, transformando a orla de Camburi em palco para shows, atividades esportivas e atrações culturais que vão movimentar a capital até o dia 25 de janeiro. Toda a programação será gratuita.

A abertura promete lotar a praia: É o Tchan sobe ao palco na primeira noite do projeto, trazendo clássicos que marcaram gerações e que continuam sendo trilha sonora do verão brasileiro. O grupo, responsável por hits como “Dança da Cordinha”, “Pau que Nasce Torto” e “Bambolê”, será uma das principais atrações da estreia, em um show aberto ao público.

Antes do grupo baiano, quem esquenta a noite é a cantora Flavinha Mendonça, que também foi anunciada pela prefeiturai como uma das atrações confirmadas para o início da programação. Os shows começam a partir das 20h, com expectativa de grande público na orla.

De acordo com a prefeitura de Vitória, a programação completa será divulgada nos próximos dias.

Programe-se

Arena de Verão 2026 – Abertura

Data: 2 de janeiro

2 de janeiro Local: Orla de Camburi, Vitória

Orla de Camburi, Vitória Horário: a partir das 20h

a partir das 20h Atrações: Flavinha Mendonça e É o Tchan do Brasil

Flavinha Mendonça e É o Tchan do Brasil Entrada gratuita

