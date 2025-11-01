Pré-réveillon

Início do verão com show de Ludmilla e Turma do Pagode no ES

Show acontece no dia 28 de dezembro, mas os ingressos começam a ser vendidos já neste domingo (2)

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 11:00

Ludmila e Turma do Pagode agitam o início do verão em Vila Velha Crédito: Eduardo Carmim, Folhapress / Reprodução Instagram @turmadopagode

Sunset com Ludmilla e Turma do Pagode. É isso mesmo, você não leu errado! No dia 28 de dezembro, os artistas se apresentam no Café de La Musique Vila Velha, a partir das 15h.

Com faixas do projeto Numanice e hits como Socadona, To de Pé e Maldivas, Ludmilla, que se consolidou como uma das vozes mais potentes da nova geração, promete agitar o pré-Réveillon em Vila Velha.

Já o grupo Turma do Pagode, dono de uma carreira extensa, traz ao Espírito Santo clássicos como Lancinho, Camisa 10 e Deixa em Off.

O Sunset do Café de La Musique Vila Velha tem a proposta de reunir grandes artistas em um cenário de pôr do sol à beira-mar. Os ingressos para o evento começam a ser vendidos já neste domingo, dia 2 de novembro, pelo site Meu Ingresso. Os valores não foram informados.

