De Pirikito a Ada Koffi: confira os lançamentos da semana no Tocou, Pocou

HZ destaca a força da arte preta e novas vozes do Espírito Santo com Ada Koffi, Maré Tardia, Pirikito e Juana Zanchetta

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 11:30

Ada Koffi e Pirikito estão no "Tocou, Pocou" desta semana Crédito: Melina Furlan/Lucas Henrique

Com produções que atravessam samba, afrobeat, indie e rock alternativo, o “Tocou, Pocou” desta semana apresenta a espiritualidade poética de Ada Koffi, o lirismo visceral da Maré Tardia, a versatilidade sonora de Pirikito e a estreia solo da voz inconfundível de Juana Zanchetta.

“SOUNDS OF A JOURNEY” – PIRIKITO

O cantor e compositor capixaba Gabriel Muniz, conhecido como Pirikito, lança o álbum “Sounds of a Journey”, realizado com apoio da Lei Rubem Braga. O trabalho sucede o elogiado Safira (2023) e une indie-lofi, rock e R&B em um percurso de autoconhecimento musical. Produzido por Rodolfo Simor, o disco conta com participações da cantora Bela e dos capixabas Vitor Gomes, Gabriel Tosi e Mateus Tavares.

“É uma jornada sonora e pessoal”, define o artista, conhecido também por ter sido vocalista da banda Pura Vida original. O show de lançamento acontece no Brizz, em Vitória, no dia 7 de novembro, a partir das 20h, com entrada gratuita até as 19h.

“CORAÇÃO GRIÔ” – ADA KOFFI

Em seu terceiro EP autoral, Ada Koffi transforma canto em reza, corpo em altar e som em cura. “Coração Griô”, lançado nas plataformas digitais, é uma celebração da ancestralidade e das tradições afro-brasileiras que atravessam o tempo com fé e sensibilidade.

Com cinco faixas autorais, o disco costura o cotidiano e o sagrado, o chão e o céu, a memória e o presente. O projeto reverencia benzedeiras, curandeiras e pretos-velhos - símbolos da sabedoria popular e da espiritualidade que guia a trajetória da cantora capixaba.

“NADAVAI” – MARÉ TARDIA

Trazendo a força de Vila Velha, os músicos da Maré Tardia seguem firmando identidade e maturidade artística com “Nadavai”, terceiro single do álbum “Sem Diversão Pra Mim”, lançado pela Deck. Misturando punk clássico, pós-punk, surf music e pitadas de shoegaze, a faixa reflete a luta interna “entre o racional e o irracional”.

“É sobre discordar de você mesmo, lutando contra vícios e hábitos ruins”, conta Gus Lacerda, vocalista e guitarrista. Gravado no lendário Estúdio Costella, em São Paulo, o disco traduz a intensidade de uma geração inquieta - e marca mais um passo importante da banda, que recentemente abriu o show da Supercombo no Circo Voador, no Rio.

“PERDI A DIREÇÃO” – JUANA ZANCHETTA

Com 18 anos de estrada, a cantora Juana Zanchetta, voz do projeto SambaJu, estreia em carreira solo com “Perdi a Direção”, composição inédita do letrista carioca Thiago Lima. A canção é um samba moderno, romântico e contagiante, que destaca a identidade e a força interpretativa da artista capixaba.

O single integra o repertório do show que Juana fará na Feijoada da Nação, tradicional evento da Unidos de Jucutuquara, no dia 9 de novembro, em Vitória. Com passagens marcantes pelo Bloco Bleque e apresentações no Festival de Jazz de Montreux (Suíça) e na Alemanha, Juana reafirma seu lugar como uma das vozes mais potentes do samba capixaba.

