Música do ES

Lançamentos capixabas no Tocou, Pocou têm Daniel Silva, LAMBUZA e muito mais

HZ ainda traz os trabalhos das bandas Two Barks com letras existenciais e Universo Reciclado com mensagens de preservação ambiental

Renam Linhares Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:30

Daniel Silva Crédito: Cláudio Postay

A cena musical capixaba chega com variedade e estilo, do social rock até a nova MPB. Entre as novidades estão o duo Two Barks, que aposta na pulsação do pop-rock em “Believers”, e com a banda Universo Reciclado, que completa 20 anos e lança “Homem Ambiente”.

Já o cantor Daniel Silva mergulha em questionamentos sobre a autenticidade artística no single “Dialética”, e a banda LAMBUZA traz leveza e positividade na faixa “Correnteza” que integra o álbum “Bússola”.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

“Believers” – Two Barks

O duo de rock alternativo Two Barks lança a faixa “Believers”, um pop-rock de batida pulsante e refrão marcante. Formada em 2024 por André Graciotti e Vitor Foletto, a dupla acumula cinco músicas e clipes.

No visual de "Believers", o duo usou ferramentas de inteligência artificial e apresentou um grupo de adolescentes pedalando por um subúrbio brasileiro à noite, guiados por um feixe de luz cósmico.

É uma metáfora visual sobre fé, ingenuidade e o desejo de abraçar um mistério maior

“Homem Ambiente” – Universo Reciclado

A banda Universo Reciclado lança a música “Homem Ambiente”, um manifesto pelo meio ambiente e pelos direitos humanos. Com seu estilo definido como social rock, os artistas de Vila Velha celebram 20 anos de estrada em 2025 e reforçam temas como carbono zero, substituição do plástico e redução de consumo.

“Correnteza” – LAMBUZA

A banda LAMBUZA apresenta a faixa “Correnteza”, parte do álbum “Bússola”, que está sendo lançado ao longo do segundo semestre deste ano. A música traz leveza e positividade em uma mistura de pop rock e reggae. Criada em 2024, a banda capixaba nasceu da vontade de explorar a diversidade do pop em vertentes como soul, nova MPB e rock.

“Dialética” – Daniel Silva

Na nova MPB, quem chega com single inédito é Daniel Silva, de 29 anos. Em “Dialética”, o artista fala sobre a complexidade de ser um criador musical em um momento com tantos padrões e fórmulas para o sucesso.

Dialética fala sobre a coragem de se entender enquanto artista e ir contra o mercado que impõe padrões e fórmulas para que pessoas atinjam o sucesso desde que sigam regras. A diferença está na autenticidade, a arte é subjetiva

*Renam Linhares é aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi editado por Marcella Scaramella

Este vídeo pode te interessar