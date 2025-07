Música capixaba

Tocou, Pocou No Estúdio: novo quadro de HZ estreia com Dan Abranches

Proposta chega para mostrar que o melhor da música do ES também se revela nos bastidores, com muito papo e música em versões acústicas

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de julho de 2025 às 17:03

Se a música capixaba já tem um espaço garantido no HZ com o “Tocou, Pocou”, agora é hora de ir além do play e mergulhar ainda mais fundo na essência de quem faz som no Espírito Santo. Vem aí o “Tocou, Pocou No Estúdio”, um novo quadro que chega para mostrar que o melhor da música local também se revela nos bastidores - mais precisamente na segunda casa de todo artista. >

A proposta é simples, mas poderosa: visitar estúdios do Estado para conhecer de perto os artistas que movimentam a cena. Entre um acorde e outro, rola bate-papo, causos, reflexões e, claro, muita música acústica - autoral e também versões de faixas conhecidas do público.>

Para o novo quadro Tocou Pocou no estúdio Crédito: Fernando Madeira

E quem abre essa nova fase é ninguém menos que Dan Abranches, cantor, compositor e referência da diversidade na arte capixaba. Artista transmasculino, Dan imprime em suas canções uma lírica urbana, sensível e profundamente pessoal. >

Sua sonoridade passeia com liberdade entre o blues, a MPB e a música eletrônica - uma mistura que traduz bem a alma criativa do Espírito Santo. Com passagem marcante pelo The Voice Brasil e reconhecimento nacional, Dan já foi premiado como Melhor Artista (Prêmio da Música Capixaba), Melhor Compositor (Prêmio da Música Capixaba) e Melhor Cantor (Prêmio FM Super).>

>

Agora, é no ambiente intimista do estúdio que Dan mostra seu lado mais cru, potente e verdadeiro. A estreia do "Tocou, Pocou No Estúdio" traz interpretações inéditas, histórias por trás das canções e um papo sincero sobre arte, identidade e inspiração. >

Na parte musical, as canções “Jurema”, do disco Agridoce, “Baby95”, da cantora Liniker, “Back to Black”, de Amy Winehouse, e “Nó”, do EP Flor de Laranjeira. >

CONFIRA AS CANÇÕES NA ÍNTEGRA

