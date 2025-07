Som do ES

De Dan Abranches a Mestre Negoativo, confira as novidades musiciais do Tocou, Pocou

Quadro musical de HZ ainda traz os novos trabalhos de Cristiano Costa, com "O Vaqueiro na Cidade", e Nai, em “Cash pro Ar”

Publicado em 4 de julho de 2025 às 17:30

O capixaba Dan Abranches lança o álbum "Agridoce" Crédito: Flora Fiorio

Pode preparar a playlist capixaba! O "Tocou, Pocou" desta semana chega com uma seleção vibrante de lançamentos que mostram a pluralidade e a força da música feita no Espírito Santo. Tem álbum visual com camadas emocionais de Dan Abranches, em “Agridoce”, Mestre Negoativo, no álbum “O Arco Ancestral e os Vissungos das Gerais”, Cristiano Costa, com “O Vaqueiro na Cidade”, e Nai, na canção “Cash pro Ar”. >

“Agridoce” – Dan Abranches

Dan Abranches inaugura uma nova fase na carreira com o lançamento de “Agridoce”, álbum visual que flui entre a MPB, o neo soul, o rap e outras sonoridades contemporâneas. Com 13 faixas, o disco é uma jornada emocional que começa com canções leves e românticas, mergulha em momentos introspectivos e termina com arranjos grandiosos - tudo pensado como uma narrativa em camadas.>

O álbum traz participações especiais como Winnit (SP), na potente “Trans-cendental”, e cordas conduzidas por Bruno Santos, que já trabalhou com Anitta, Ivete e Jorge Aragão. O resultado é um disco orgânico, sincero e cheio de alma. “Quis fazer algo livre, com instrumentos reais e letras genuínas”, diz o artista, que também assina a produção.>

Dan, que ficou nacionalmente conhecido após participar do The Voice Brasil, agora aprofunda ainda mais sua identidade artística, consolidando-se como uma das vozes mais singulares da cena capixaba.>

“O Arco Ancestral e os Vissungos das Gerais” – Mestre Negoativo

Mais que um álbum, “O Arco Ancestral e os Vissungos das Gerais” é um chamado às memórias que resistem. Em 10 faixas, Mestre Negoativo invoca os cantos de lamento, trabalho e sabedoria herdados das vozes ancestrais do Quilombo do Maquemba, resgatando a sonoridade dos vissungos com o berimbau de afinação baixa como fio condutor. >

Sob produção musical de Sérgio Pererê, o álbum transforma sons do Cerrado em paisagens sonoras que reverenciam a ancestralidade negra mineira. Gravado com timbres naturais, arranjos orgânicos e uma narrativa ritualística, o disco costura espiritualidade e identidade em um trabalho que é pura herança viva.>

“O Vaqueiro na Cidade” – Cristiano Costa

Cristiano Costa, de Muniz Freire, vive o sonho de tirar da gaveta sua primeira composição autoral depois de mais de 20 anos de estrada. E faz isso com simplicidade e verdade. “O Vaqueiro na Cidade” é seu cartão de visitas: uma faixa que mistura a nostalgia da roça com a força bruta do sertanejo raiz.>

Nascido e criado em terras capixabas, Cristiano carrega em sua voz o peso do tempo e a leveza de quem canta com o coração. O lançamento marca um novo capítulo em sua trajetória e promete emocionar quem valoriza a música feita com alma e suor.>

“Cash pro Ar” – Nai

Direto de Vitória para o Lollapalooza 2025. Com apenas 19 anos, Nai é o nome por trás do single “Cash pro Ar”, trap vibrante que mistura atuação, produção musical e beats pesados com identidade capixaba do começo ao fim. Gravado de forma independente, com clipe feito no celular e produção própria, o som ganhou projeção nacional ao ser selecionado para o estúdio da Coca-Cola e Nine Four Records.>

Filho de músicos, Nai começou cedo e hoje é responsável por todo o seu processo criativo: compõe, grava, produz, edita e canta. “Quero ver o Trap Capixaba no topo”, dispara. E com essa entrega, a estrada já está bem traçada.>

