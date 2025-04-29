De Forró Bemtivi a Matexx, confira as novidades musicais do “Tocou, Pocou”

O “Tocou, Pocou”, quadro musical de HZ que destaca os sons que estão “pocando” no Espírito Santo, chega com uma safra diversa de lançamentos que vai do forró pé-de-serra ao trap introspectivo. Nesta rodada, vamos conhecer os trabalhos da banda FUSE, no álbum "Adrenalina", o Forró Bemtivi com “Pra Balançar, Pra Botar Quente”, Matexxno single “Eu sabia o seu plano”, e Venturim com a música “Desligar”.
“Adrenalina” - FUSE
Abordando assuntos da vida cotidiana, os anseios, as tristezas, as saudades e a superação, a banda capixaba FUSE lança seu mais novo álbum de rock intitulado “Adrenalina” com faixas que vão energizar e contagiar os amantes do rock.
Já disponível nas principais plataformas digitais, como o Spotfy e Youtube music, o álbum traz faixas como "Adrenalina", que dá nome ao projeto, com participação especial de Jardel Miguel nos vocais, e "Ainda espero por você", que com Ronald Sales, como co-compositor.
“A ideia é trazer alta adrenalina e uma energia infinita contagiante para o público. Nossas músicas abordam assuntos ligados à vida cotidiana, os anseios, as tristezas e as formas de dar a volta por cima”, explica Marlon Rosa, vocalista e compositor.
“Pra Balançar, Pra Botar Quente” - Forró Bemtivi
Também tem forró no “Tocou, Pocou”. Sob a fervura mística da panela de barro, Forró Bemtivi lança o álbum “Pra Balançar, Pra Botar Quente”. Terceiro disco de estúdio da banda, o trabalho mistura a quentura da fogueira das paneleiras com forró pé-de-serra. O novo álbum conta com 10 canções e já está disponível nas plataformas digitais.
“Pra Balançar, Pra Botar Quente” evoca ritmos, além do forró, como xote, xaxado, maracatu, congo, sambado, baião, frevo e carimbó. E vai além: para diferenciar sua sonoridade, mistura zabumba com bateria (Zabumbatera), bem como abre alas para a guitarra de Jura Fernandes, característica pela intimidade com os ritmos tradicionais capixabas e do nordeste, mas que traz o rock, a guitarra distorcida e o jazz no pacote.
“O álbum é uma celebração das duas culturas, do Espírito Santo e nordestina, que tanto nos presentearam. Itaúnas, divisa entre os ES e Bahia, aparece como cenário de momentos inesquecíveis, recorte que inspira a banda a criar um som ao mesmo tempo moderno e fiel às raízes”, conta Vinícius Tavares.
“Eu sabia o seu plano” (Part. Aka.Castro) - Matexx
O cantor capixaba Matexx, de 21 anos, natural de Cariacica, acaba de lançar seu novo single “Eu sabia o seu plano”, com participação de Aka Castro. A faixa, que mergulha no universo do trap, marca um momento especial na trajetória do artista.
“Esse lançamento significa muito para mim, é a minha volta aos trilhos depois de muito tempo em turbulência. Desse som em diante eu creio que tudo vai se encaixar conforme deve ser, tem bastante música boa pra sair”, afirma Matexx, indicando uma nova fase criativa e promissora em sua carreira musical.
“Desligar” - Venturim
E finalizando o “Tocou, Pocou”, o cantor Venturim, de 17 anos, natural de Vila Velha, estreia uma nova fase em sua carreira com o lançamento de “Desligar”. Misturando elementos de MPB e Indie Pop, a canção cria uma atmosfera introspectiva ao abordar a necessidade de se desconectar dos próprios pensamentos em busca de paz interior. A letra, rica em referências a outras formas de arte como a poesia e o teatro, amplia a experiência sensorial proposta pela música.