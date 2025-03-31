Conheça o “Tocou, Pocou”, quadro musical de HZ para músicos e lançamentos capixabas

Se tem música capixaba na área, tem Tocou, Pocou! O quadro musical do HZ - comandado por este jornalista, Felipe Khoury - já se tornou referência quando o assunto é lançamentos da cena do Espírito Santo. Há três anos no ar, ele tem feito história ao abrir espaço para talentos de todos os estilos, mostrando que a nossa música é plural, vibrante e cheia de identidade.
Já passaram pelo Tocou, Pocou grandes nomes como Budah, Cesar MC, Silva, Alemão do Forró e Tunico da Vila. Mas o quadro vai muito além dos medalhões da música. Mais de 200 artistas já tiveram suas músicas destacadas, totalizando mais de 400 faixas tocadas – do trap ao congo, do funk ao MPB, do rock ao piseiro. Aqui, todos os ritmos têm vez.
Se tem batida “027” ecoando no Espírito Santo, o HZ está de olho – e ouvindo. Mas claro que toda ajuda é bem vinda, por isso se você é músico ou conhece algum que queria aparecer aqui no quadro, basta preencher o formulário abaixo.
Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.
E se você apenas curte escutar uma boa música e descobrir novos talentos capixabas, esse espaço também é para você. Por isso, acompanhe os novos lançamentos e explore a trilha sonora do ES com a gente. O Tocou, Pocou é o palco que valoriza nossa cena e impulsiona artistas locais para o mundo. Porque talento capixaba não só toca, ele poca.