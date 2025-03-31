  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Conheça o “Tocou, Pocou”, quadro musical de HZ para músicos e lançamentos capixabas
Música do ES

Conheça o “Tocou, Pocou”, quadro musical de HZ para músicos e lançamentos capixabas

Quadro musical do HZ já se tornou referência quando o assunto é lançamentos da cena do Espírito Santo; saiba como participar
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 31 de Março de 2025 às 09:30

Luiza Dutra, Alemão do Forró e Budah são alguns nomes que já passaram pelo
Luiza Dutra, Alemão do Forró e Budah são alguns nomes que já passaram pelo "Tocou, Pocou" Crédito: Reprodução/Divulgação/Instagram/@alemaodoforro/@budah/@luizadutra/@ingridwelida
Se tem música capixaba na área, tem Tocou, Pocou! O quadro musical do HZ - comandado por este jornalista, Felipe Khoury -  já se tornou referência quando o assunto é lançamentos da cena do Espírito Santo. Há três anos no ar, ele tem feito história ao abrir espaço para talentos de todos os estilos, mostrando que a nossa música é plural, vibrante e cheia de identidade.
Já passaram pelo Tocou, Pocou grandes nomes como Budah, Cesar MC, Silva, Alemão do Forró e Tunico da Vila. Mas o quadro vai muito além dos medalhões da música. Mais de 200 artistas já tiveram suas músicas destacadas, totalizando mais de 400 faixas tocadas – do trap ao congo, do funk ao MPB, do rock ao piseiro. Aqui, todos os ritmos têm vez.
Os cantores Silva e Joe Caetano estão no
Os cantores Silva e Joe Caetano estão no "Tocou, Pocou" Crédito: Reprodução/Jorge Bispo/Youtube/Joe Caetano
Se tem batida “027” ecoando no Espírito Santo, o HZ está de olho – e ouvindo. Mas claro que toda ajuda é bem vinda, por isso se você é músico ou conhece algum que queria aparecer aqui no quadro, basta preencher o formulário abaixo.

Quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário abaixo!

Clique aqui e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

Os artistas Renan, Luiza Dutra, Vk Mac e Alinne Garruth estão sempre no
Os artistas Renan, Luiza Dutra, Vk Mac e Alinne Garruth estão sempre no "Tocou, Pocou" Crédito: Ellen Ribeiro/Marcela Bicalho/Willyans Thiago da Silva/Divulgação
E se você apenas curte escutar uma boa música e descobrir novos talentos capixabas, esse espaço também é para você. Por isso, acompanhe os novos lançamentos e explore a trilha sonora do ES com a gente. O Tocou, Pocou é o palco que valoriza nossa cena e impulsiona artistas locais para o mundo. Porque talento capixaba não só toca, ele poca.

