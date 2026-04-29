Painel “Diálogos” debate efeitos da Reforma Tributária na economia capixaba

Os impactos da Reforma Tributária já estão sendo sentidos por empreendedores e empresas em todo o Brasil, que estão se adaptando a novas regras e a um novo sistema de tributação. Por isso, é importante discutir as mudanças que a nova legislação impõe, tanto para o dia a dia administrativo quanto para a economia dos Estados.





Este foi o tema central do Diálogos.ag: Reforma Tributária, evento da Rede Gazeta que reuniu lideranças empresariais e representantes institucionais para falar sobre as transformações que já estão ocorrendo, além dos desafios e as oportunidades criadas por elas.





O painel contou com a participação do diretor jurídico titular da Fiesp, Helcio Honda, o secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo, Benício Costa, o economista, colunista de A Gazeta, comentarista da CBN e professor da Fucape, Felipe Storch, e o colunista de Economia e Negócios de A Gazeta, Abdo Filho, que foi o mediador.