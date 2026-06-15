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Verônica Bezerra

A ilusão das grades: por que reduzir maioridade penal não traz mais segurança

O foco do debate público deveria estar na eficácia, fiscalização e no fortalecimento das medidas socioeducativas já existentes no ECA

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 04:00

Públicado em 

15 jun 2026 às 04:00
Verônica Bezerra

Colunista

Verônica Bezerra

Em momentos de compreensível clamor público por segurança, o debate sobre a redução da maioridade penal, para 16 anos, ressurge no cenário político brasileiro como uma fórmula mágica. Apresentada como o remédio definitivo contra a violência, essa proposta é, na verdade, um placebo perigoso. 


Além de carregar intransponíveis vícios de inconstitucionalidade, a medida ignora a realidade factual, qual seja, recrudescer a punição de adolescentes é uma estratégia inócua para a redução da criminalidade e um atalho retórico que desvia os olhos da sociedade dos verdadeiros problemas estruturais.


Primeiramente, cabe deparar-se com o intransponível obstáculo jurídico. A inimputabilidade penal do menor de 18 anos, consagrada no artigo 228 da Constituição Federal de 1988, não é um mero detalhe legislativo alterável ao sabor das maiorias parlamentares. 

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Reduzir a maioridade penal não resolve a violência

Ela integra o rol dos direitos e garantias individuais, constituindo-se como autêntica cláusula pétrea (artigo 60, § 4º, IV). Propostas de Emenda à Constituição (PECs) que visam reduzir essa idade violam o núcleo essencial da nossa Carta Magna. O constituinte originário estabeleceu um marco protetivo baseado no desenvolvimento biopsicossocial do jovem, tentar alterá-lo por vias derivadas é uma afronta direta ao Estado Democrático de Direito.


A menoridade penal não é sinônimo de impunidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) já prevê a responsabilização rigorosa por meio de medidas socioeducativas, inclusive com a privação de liberdade, que no caso recebe o nome de internação, mas na prática é uma prisão.


Para além da barreira constitucional, o argumento pragmático desmorona diante dos dados. O sistema penitenciário brasileiro, historicamente superlotado e degradado, funciona hoje como uma verdadeira "universidade do crime". Inserir jovens de 16 e 17 anos nesse ambiente dominado por facções criminosas não promove a regeneração, pelo contrário, acelera a especialização delitiva. 


Países que adotaram o encarceramento precoce de jovens não registraram queda nos índices de violência, frequentemente, colheram o oposto, o aumento drástico da reincidência. Achar que o aumento da população carcerária jovem trará paz social é um grave erro de diagnóstico.


A mulher está presa no Presídio de Vespasiano (MG)
Presídio Divulgação

Os aspectos que a sociedade brasileira precisa enfrentar com urgência são de outra ordem. A criminalidade infantojuvenil não nasce de uma suposta "certeza da impunidade", mas sim do vácuo deixado pelo Estado. Falamos de periferias severamente desassistidas, evasão escolar crônica e falta de perspectivas profissionais e o aliciamento precoce pelo tráfico organizado, que ocupa o papel que deveria ser da assistência social e da família.


O foco do debate público deveria estar na eficácia, fiscalização e no fortalecimento das medidas socioeducativas já existentes no ECA, e não no abandono definitivo desses jovens ao falido sistema prisional comum.


Portanto, recrudescer a punição aos adolescentes e jovens é uma saída ilusória e eleitoreira. A verdadeira redução da violência não se faz construindo mais presídios para recolher os frutos de uma sociedade desigual, mas sim blindando a juventude com educação de tempo integral, cultura, esporte e dignidade. 


Olhar para a questão penal como a única resposta é assinar um atestado de falência social. É hora de abandonar a vingança institucional e priorizar a inteligência e a justiça social.


Verônica Bezerra

Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Seguranca Pública

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