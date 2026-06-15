A ilusão das grades: por que reduzir maioridade penal não traz mais segurança

Em momentos de compreensível clamor público por segurança, o debate sobre a redução da maioridade penal, para 16 anos, ressurge no cenário político brasileiro como uma fórmula mágica. Apresentada como o remédio definitivo contra a violência, essa proposta é, na verdade, um placebo perigoso.





Além de carregar intransponíveis vícios de inconstitucionalidade, a medida ignora a realidade factual, qual seja, recrudescer a punição de adolescentes é uma estratégia inócua para a redução da criminalidade e um atalho retórico que desvia os olhos da sociedade dos verdadeiros problemas estruturais.





Primeiramente, cabe deparar-se com o intransponível obstáculo jurídico. A inimputabilidade penal do menor de 18 anos, consagrada no artigo 228 da Constituição Federal de 1988, não é um mero detalhe legislativo alterável ao sabor das maiorias parlamentares.