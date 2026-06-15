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Renata Rasseli

Rodrigo Barbosa anuncia restaurante de luxo em seu resort de Vila Velha

Em jantar no Empório 85 Wine Bar, em Domingos Martins, foi anunciado que a marca assumirá o restaurante do Taj

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

15 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Johnathan Alves, André Pimenta, João Vieira, Djllali Chorfa, Rodrigo Barbosa
Johnathan Alves, André Pimenta, o chef João Vieira, Djllali Chorfa e Rodrigo Barbosa: jantar em Domingos Martins para anuncia novidades do seu Taj. Cloves Louzada

O empresário e presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa, subiu a serra para mostrar que o conceito de luxo no Taj Home Resort mora na conveniência. Em jantar no Empório 85 Wine Bar, em Domingos Martins, foi anunciado que a marca assumirá o restaurante do Taj. 


Sob o comando do premiado chef João Vieira o restaurante vai oferecer um cardápio desenvolvido especialmente para o complexo. E ainda: os futuros moradores das torres Mirage e Lótus também contarão com as criações do chef servidos diretamente na choperia, na saladeria, nas piscinas, nos espaços gourmet e até via Home Service no conforto do apartamento. As fotos são de Cloves Louzada.

Queridas de RR

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Lissu Abad e Juliana Magalhães: em noite de moda em Vitória. Cacá Lima

Workshop

Contra violência doméstica

A OAB-ES realiza, no próximo dia 23 de junho, um workshop sobre os desafios da atuação jurídica em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. O encontro contará com a participação da advogada Patricia Vanzolini, ex-presidente da OAB São Paulo que é referência nacional em advocacia criminal. Para a presidente da OAB-ES, Erica Neves, a discussão é fundamental para fortalecer uma atuação jurídica técnica, ética e sensível diante da complexidade dos casos relacionados à Lei Maria da Penha. As inscrições estão abertas.

Coquetel

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Adriana e Carol Delmaestro: mãe e filha em tarde fashion na Ilha. Cacá Lima

Na Ybera

Novo CEO

Pela primeira vez em sua história, a Ybera Group terá sua operação brasileira liderada por um executivo sem vínculo familiar com os fundadores. A companhia anunciou a nomeação de Vando Oliveira, ex-CFO da Wella Professionals e executivo com passagens por Coty e Lenovo, como novo CEO da operação no Brasil. O movimento faz parte da estratégia de profissionalização da gestão e da preparação da empresa para um novo ciclo de crescimento global. Como parte desse movimento, Johnathan Alves deixa o comando executivo da operação e assume a presidência global do grupo. Nos próximos três anos, sua atuação estará concentrada na expansão internacional da companhia, abertura de novos mercados, desenvolvimento de novas frentes de negócio e fortalecimento da presença global das marcas do grupo.

Moda

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Marianne Limonge, Lúcia Medina e Vera Miled: em evento de moda da cidade.  Cacá Lima

Almoço Gourmet


O empresário Carlos Marianelli recebe arquitetos, designers e profissionais do setor no Espaço Gourmet Compose Vitória, no próximo dia 18 de junho, às 12h, para um almoço especial seguido da apresentação exclusiva dos lançamentos Deca 2026. A ocasião contará com a participação da arquiteta especificadora da marca, Camila Barsan, que conduzirá a apresentação destacando as principais tendências, inovações e soluções que prometem inspirar os projetos de arquitetura e interiores nos próximos anos. Para completar a experiência, os convidados serão recebidos com um menu assinado pelo chef Assis Teixeira, em um ambiente voltado ao networking, à troca de conhecimentos e ao fortalecimento de relacionamentos profissionais.

Planejamento sucessório


O aumento da expectativa de vida dos brasileiros tem levado mais famílias a discutir a organização do patrimônio ainda em vida. Segundo o advogado patrimonial Lucas Judice, a sucessão deixou de ser um assunto restrito a momentos de crise e passou a fazer parte do planejamento familiar. “As pessoas estão vivendo mais, acumulando patrimônio ao longo da vida e buscando formas de proteger seus familiares e evitar conflitos futuros”, destaca. A tendência acompanha o envelhecimento da população e a crescente preocupação com a segurança patrimonial das próximas gerações.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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