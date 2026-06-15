Rodrigo Barbosa anuncia restaurante de luxo em seu resort de Vila Velha

Almoço Gourmet





O empresário Carlos Marianelli recebe arquitetos, designers e profissionais do setor no Espaço Gourmet Compose Vitória, no próximo dia 18 de junho, às 12h, para um almoço especial seguido da apresentação exclusiva dos lançamentos Deca 2026. A ocasião contará com a participação da arquiteta especificadora da marca, Camila Barsan, que conduzirá a apresentação destacando as principais tendências, inovações e soluções que prometem inspirar os projetos de arquitetura e interiores nos próximos anos. Para completar a experiência, os convidados serão recebidos com um menu assinado pelo chef Assis Teixeira, em um ambiente voltado ao networking, à troca de conhecimentos e ao fortalecimento de relacionamentos profissionais.



Planejamento sucessório



O aumento da expectativa de vida dos brasileiros tem levado mais famílias a discutir a organização do patrimônio ainda em vida. Segundo o advogado patrimonial Lucas Judice, a sucessão deixou de ser um assunto restrito a momentos de crise e passou a fazer parte do planejamento familiar. “As pessoas estão vivendo mais, acumulando patrimônio ao longo da vida e buscando formas de proteger seus familiares e evitar conflitos futuros”, destaca. A tendência acompanha o envelhecimento da população e a crescente preocupação com a segurança patrimonial das próximas gerações.