De Grupo Curtição a Gabriela Brown: os lançamentos capixabas do "Tocou, Pocou"

Grupo Curtição e Gabriela Brown estão no "Tocou, Pocou" Crédito: Reprodução/Youtube/ Curtição Oficial/Elis Gama

O quadro musical de HZ está de volta após esse feriado intenso de carnaval! No "Tocou, Pocou", você conhece os melhores lançamentos da semana e fica por dentro das novidades que estão agitando a música capixaba. E olha que tem muita coisa boa vindo por aí.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

RENAN - "SEM SAÍDA"

Começamos com Renan, que chega com a intensa "Sem Saída". A canção traz uma mistura de melodia envolvente e letra marcante, explorando sentimentos profundos e dilemas amorosos. Um single que promete tocar corações e fazer sucesso nas plataformas. Além desse, outros três singles - que compõem seu primeiro EP - estão previstos para os próximos meses.

GRUPO CURTIÇÃO - "CORAÇÃO NA CAMA"

O Grupo Curtição aposta no romantismo para conquistar os ouvintes. Com um pagode daqueles que gruda na cabeça, "Coração na Cama" fala sobre paixões intensas e momentos inesquecíveis. Uma daquelas músicas perfeitas para embalar os apaixonados de plantão. Ouça.

ANASTÁCIA - "ME DEIXA"

Para quem curte uma pegada afrobeat com atitude, Anastácia chega com tudo em seu novo single, "Me Deixa". Com batidas contagiantes e uma letra poderosa sobre independência e autoestima, a canção promete ser um hino para quem não tem medo de seguir em frente.

“Falei: ‘cara, vai ser uma junção fantástica’. Um DJ do subúrbio carioca, com um percussionista de Salvador, e uma compositora linharense. Todos toparam, e Pururu ainda chamou um amigo dele, Eder Santana, para tocar teclado. Assim se formou essa sonoridade em Me Deixa”, revela Anastácia.

GABRIELA BROWN - "BELEZA AMERICANA"