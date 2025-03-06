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Música do ES

De Grupo Curtição a Gabriela Brown: os lançamentos capixabas do "Tocou, Pocou"

HZ também traz os novos trabalhos de Renan, com "Sem Saída", e Anastácia, que chega com tudo em seu novo single "Me Deixa"
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 06 de Março de 2025 às 10:40

Grupo Curtição e Gabriela Brown estão no
Grupo Curtição e Gabriela Brown estão no "Tocou, Pocou" Crédito: Reprodução/Youtube/ Curtição Oficial/Elis Gama
O quadro musical de HZ está de volta após esse feriado intenso de carnaval! No "Tocou, Pocou", você conhece os melhores lançamentos da semana e fica por dentro das novidades que estão agitando a música capixaba. E olha que tem muita coisa boa vindo por aí.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"?

Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

RENAN - "SEM SAÍDA"

Começamos com Renan, que chega com a intensa "Sem Saída". A canção traz uma mistura de melodia envolvente e letra marcante, explorando sentimentos profundos e dilemas amorosos. Um single que promete tocar corações e fazer sucesso nas plataformas. Além desse, outros três singles - que compõem seu primeiro EP - estão previstos para os próximos meses.

GRUPO CURTIÇÃO - "CORAÇÃO NA CAMA"

O Grupo Curtição aposta no romantismo para conquistar os ouvintes. Com um pagode daqueles que gruda na cabeça, "Coração na Cama" fala sobre paixões intensas e momentos inesquecíveis. Uma daquelas músicas perfeitas para embalar os apaixonados de plantão. Ouça.

ANASTÁCIA - "ME DEIXA"

Para quem curte uma pegada afrobeat com atitude, Anastácia chega com tudo em seu novo single, "Me Deixa". Com batidas contagiantes e uma letra poderosa sobre independência e autoestima, a canção promete ser um hino para quem não tem medo de seguir em frente.
“Falei: ‘cara, vai ser uma junção fantástica’. Um DJ do subúrbio carioca, com um percussionista de Salvador, e uma compositora linharense. Todos toparam, e Pururu ainda chamou um amigo dele, Eder Santana, para tocar teclado. Assim se formou essa sonoridade em Me Deixa”, revela Anastácia.

GABRIELA BROWN - "BELEZA AMERICANA"

Encerrando essa lista de peso, temos Gabriela Brown e sua poética "Beleza Americana". O EP traz seis faixas inéditas que exploram a jornada de uma mulher dividida entre o delírio de uma ilha paradisíaca e o caos da selva urbana. É um projeto que mistura o soul brasileiro dos anos 70 com influências latinas e contemporâneas, abrindo espaço para novas narrativas do que chamamos de soul tropical.

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