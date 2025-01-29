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Surpresa

Big Fone tocou no 'BBB 25' e brothers farão parte de dinâmica no almoço

Eva atendeu, e junto de sua dupla Renata e de outras duas duplas escolhidas, vai ganhar um almoço especial
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Janeiro de 2025 às 12:24

Eva atendeu ao Big Fone no BBB 25
Eva atendeu ao Big Fone no BBB 25 Crédito: Reprodução/Globoplay
O Big Fone tocou mais uma vez no Big Brother Brasil 25, na manhã desta quarta-feira, 29, após o programa Mais Você.
Eva atendeu, e junto de sua dupla Renata e de outras duas duplas escolhidas, vai ganhar um almoço especial. A dupla escolheu Dona Delma, Guilherme, Maike e Gabriel para fazer parte da refeição especial desta quarta-feira.

Bom, mas nem tanto

A dinâmica, entretanto, é uma "faca de dois gumes": o almoço será transmitido para o restante da casa sem que os escolhidos saibam. Além disso, eles devem votar entre si sobre quem será imunizado no próximo Paredão do BBB 25.

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