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BBB 25

Edy e Raissa são eliminados do BBB 25, com 50,7% dos votos

Vitória e Mateus, Diego e Daniele Hypolito disputaram paredão com artistas circenses
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Janeiro de 2025 às 08:12

Raissa e Edilberto são os segundos eliminados do BBB 25
Raissa e Edilberto são os segundos eliminados do BBB 25 Crédito: Fábio Rocha - 13.jan.25/Globo
Edy e Raissa Simões são os segundos eliminados do BBB 25, com 50,7 % dos votos do público. Os artistas circenses disputaram o segundo paredão da edição com Vitória Strada e Mateus Pires (43,5%) e Diego e Daniele Hypolito (5,79%).
Camilla e Thamiris, que atenderam ao Big Fone, colocaram Edy e Raissa no paredão no último domingo (26). Os amigos se aliaram no jogo a Diogo e Vilma , João Pedro e João Gabriel e Maike e Gabriel.
Pai e filha, Ediberto e Raissa são artistas circenses, naturais de Minas Gerais.

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