Ex-BBB Gizelly Bicalho assume romance com ex-parceiro de reality: “Melhor surpresa”

Clima de romance no ar. A ex-BBB Gizelly Bicalho parece ter engatado de vez um relacionamento com Cauê Fantin, seu ex-parceiro de confinamento no reality A Fazenda 16, da Record TV. Recentemente, a capixaba e o influenciador publicaram vídeos com troca de carinhos e direito até a beijos.
“Minha maior e melhor surpresa de 2024”, escreveu Gizelly nos comentários. “O melhor lugar do mundo é contigo”, disse Cauê.
Os dois participaram da 16ª edição de A Fazenda. Cauê foi o terceiro participante a ser eliminado, saindo do programa em outubro. Por sua vez, Gizelly deixou a competição no início de novembro, após conquistar apenas 20,02% da preferência do público na oitava roça da temporada.
No reality, os dois chegaram a se ‘estranhar’ durante a primeira semana. Mas ao que tudo indica, não há mais ressentimentos. Vale lembrar que Gizelly está solteira desde 2021, após o fim do relacionamento com Talles Gripp.