Ex-BBB Gizelly Bicalho assume romance com ex-parceiro de reality: “Melhor surpresa”

A ex-BBB Gizelly Bicalho e o influenciador Cauê Fantin Crédito: Reprodução/Instagram/@cauefantin

Clima de romance no ar. A ex-BBB Gizelly Bicalho parece ter engatado de vez um relacionamento com Cauê Fantin, seu ex-parceiro de confinamento no reality A Fazenda 16, da Record TV. Recentemente, a capixaba e o influenciador publicaram vídeos com troca de carinhos e direito até a beijos.

“Minha maior e melhor surpresa de 2024”, escreveu Gizelly nos comentários. “O melhor lugar do mundo é contigo”, disse Cauê.

Os dois participaram da 16ª edição de A Fazenda. Cauê foi o terceiro participante a ser eliminado, saindo do programa em outubro. Por sua vez, Gizelly deixou a competição no início de novembro, após conquistar apenas 20,02% da preferência do público na oitava roça da temporada.