"As melhores praias do ES estão em Vila Velha", diz ex-BBB Gizelly Bicalho

"As melhores praias do Espírito Santo estão em Vila Velha" diz ex-BBB Gizelly Bicalho Crédito: Reprodução / Instagram / @gizellybicalho

A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho está curtindo momentos de descanso num resort de Ilha Bela, em São Paulo. E ela resolveu abrir uma caixinha de perguntas para os seguidores no Instagram.

E não demorou muito para surgir uma pergunta saia justa. Um seguidor perguntou: "Qual é a melhor praia em Vila Velha?".

Gizelly respondeu: "Vocês querem me comprometer, mas eu não vou entrar nesse jogo. Eu morava na Praia da Costa, que é maravilhosa. Mas a gente tem que combinar que as melhores paraias do Espírito Santo estão em Vila Velha", respondeu.