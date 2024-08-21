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"As melhores praias do ES estão em Vila Velha", diz ex-BBB Gizelly Bicalho

Em um vídeo postado em uma rede social, a advogada afirma que as melhores praias do ES estão na cidade canela-verde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 19:33

"As melhores praias do Espírito Santo estão em Vila Velha" diz ex-BBB Gizelly Bicalho Crédito: Reprodução / Instagram / @gizellybicalho
A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho está curtindo momentos de descanso num resort de Ilha Bela, em São Paulo. E ela resolveu abrir uma caixinha de perguntas para os seguidores no Instagram.
E não demorou muito para surgir uma pergunta saia justa. Um seguidor perguntou: "Qual é a melhor praia em Vila Velha?".
Gizelly respondeu: "Vocês querem me comprometer, mas eu não vou entrar nesse jogo. Eu morava na Praia da Costa, que é maravilhosa. Mas a gente tem que combinar que as melhores paraias do Espírito Santo estão em Vila Velha", respondeu.
A influenciadora também respondeu perguntas sobre os seus cachorros e relacionadas a namoro.

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