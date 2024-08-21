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Polêmica

Claudia Raia revela conversas sobre sexo com os filhos no 'Surubaum': 'Normalizar'

Atriz participou do programa com o marido, Jarbas Homem de Mello, e contou como aborda o tema com os filhos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 16:49

Claudia Raia e Jarbas Homem de Melo no 'Surubaum'
Claudia Raia e Jarbas Homem de Melo no 'Surubaum' Crédito: Reprodução/Youtube
Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello participaram do Surubaum, programa no Youtube apresentado por Gio Ewbank e Bruno Gagliasso. No episódio da última terça-feira, 20, a atriz contou como aborda o tema sexualidade com os filhos mais velhos, Enzo, de 27 anos, e Sophia, de 21, frutos do casamento com Edson Celulari.
Para Sophia, conta que comprou um vibrador, e disse para ela: "Você só vai poder pedir para um homem o que você gosta se você souber o que você gosta".
Sobre Enzo, contou uma história curiosa: "Ele se trancava no quarto, e eu falava: 'meu filho, eu sei o que você está fazendo. É uma delícia, mamãe faz, todo mundo faz. Mas vamos arranjar um código? Se você se tranca, não sei se você morreu, se não morreu' Vamos arranjar um código'", conta.

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