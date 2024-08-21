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  • Cantor Anderson Freire revela que não podia ter filhos: “Eu não tinha condição de ser pai”
Gospel

Cantor Anderson Freire revela que não podia ter filhos: “Eu não tinha condição de ser pai”

Cantor gospel contou ao PodCrê que já pensou em desistir da paternidade; veja mais sobre a entrevista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 13:32

Cantor gospel Anderson Freire faz participação no PodCrê
Cantor gospel Anderson Freire faz participação no PodCrê Crédito: Divulgação
O cantor gospel Anderson Freire, casado com Raquel Freire há 19 anos e pai de Gustavo Freire, de 15 anos, participou do podcast PodCrê, onde compartilhou que não tinha condições de ser pai e que o nascimento de seu filho foi um milagre.
Eu me preparei para não ser pai. Mesmo que tentasse fazer tratamento, era algo incerto. Você olha para as suas fraquezas e já se sente um fracasso. Mas quando você tem uma mulher do seu lado, com um útero perfeito, e ela diz: 'Estamos juntos, se vier um filho, amém; se não vier, amém', isso me deu uma força. Fizemos os tratamentos e o milagre veio. Meu espermograma não dava condições. Cientificamente não havia a menor possibilidade. Eu guardo os exames como uma lembrança. Quando olho para meu filho, glorifico a Deus, porque existe algo muito especial
O cantor também compartilhou uma conversa que teve com Gustavo sobre a vida. "Um dia, enquanto íamos para uma partida de futebol, falei ao meu filho: 'Olha, eu não poderia nem estar aqui. Sua mãe deu a vida por você e gerar um filho é um risco enorme. Você é único, então, abrace sua mãe e agradeça a Deus por estarmos aqui.'"
Com 14 anos de carreira solo e várias canções que marcaram a vida das pessoas como “Coração Valente”, “Raridade”, “Acalma o Meu Coração” e “Você Nasceu Pra Dar Certo”, Anderson Freire revelou ao podcast que pensou em desistir da carreira no final da pandemia do coronavírus.
"No final da pandemia, queria ficar mais perto da minha família. Viajei com muito medo e participei de um culto, onde senti que era minha última viagem. Comecei a cantar várias canções e vi a igreja chorando e levantando as mãos. Ali eu percebi que quem faz a obra é o Espírito Santo. Nunca fui eu", declara.
Freire compartilhou um testemunho tocante que recebeu de uma mulher após esse mesmo culto. "Ela me contou que sua filha foi entubada durante a pandemia e, antes disso, enviou uma mensagem. Quando ela estava prestes a desistir da vida, leu a mensagem da filha, que dizia: 'Mãe, não pare por nada. Seu coração é valente e não pode parar'. Deus sempre nos leva a continuar através de testemunhos para mostrar que não acabou", finaliza Anderson Freire.

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