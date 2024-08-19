Capixaba Bil Araújo posta vídeo sendo batizado: “Eu nasci de novo”

No último sábado (17), o ex-BBB Bil Araújo publicou um vídeo do momento em que foi batizado pela Igreja Batista da Lagoinha. No trecho, Bil aparece bem emocionado e escreveu no post: "Eu nasci de novo. Jesus, a 3 anos atrás eu nem imaginaria onde eu ia estar hoje, e hoje tenho certeza que sozinho eu jamais conseguiria, só consigo ser grato a Ti por nunca desistir de mim e por me guardar e me guiar para um caminho cada vez melhor."

Ainda, o capixaba revelou que a vida com Jesus era tudo que faltava nele. "Eu descobri que Você é o descanso para o meu coração, a sua presença que expulsa todos os meus medos, o seu Amor incondicional que é paz para o meu coração, a voz que cura toda dor, a luz que me afasta dos pensamentos angustiantes", disse.

Bil Araújo publica momento de seu batizado nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram