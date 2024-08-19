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Igreja Batista

Capixaba Bil Araújo posta vídeo sendo batizado: “Eu nasci de novo”

Ex-BBB publicou nas redes sociais trechos de seu batizado na Igreja Batista da Lagoinha; assista
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 14:03

No último sábado (17), o ex-BBB Bil Araújo publicou um vídeo do momento em que foi batizado pela Igreja Batista da Lagoinha. No trecho, Bil aparece bem emocionado e escreveu no post: "Eu nasci de novo. Jesus, a 3 anos atrás eu nem imaginaria onde eu ia estar hoje, e hoje tenho certeza que sozinho eu jamais conseguiria, só consigo ser grato a Ti por nunca desistir de mim e por me guardar e me guiar para um caminho cada vez melhor."
Ainda, o capixaba revelou que a vida com Jesus era tudo que faltava nele. "Eu descobri que Você é o descanso para o meu coração, a sua presença que expulsa todos os meus medos, o seu Amor incondicional que é paz para o meu coração, a voz que cura toda dor, a luz que me afasta dos pensamentos angustiantes", disse. 
Bil Araújo publica momento de seu batizado nas redes sociais
Bil Araújo publica momento de seu batizado nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram
Acompanhado pela namorada Adriana Yanca, que aparece no final do vídeo, Bill acrescentou a data do batizado ao final da publicação e concluiu: "E tudo se fez novo!". 

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