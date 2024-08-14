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Aniversário

Mosteiro de Ibiraçu celebra 50 anos com apresentação da Orquestra Sinfônica do ES

Celebração acontece no fim do mês e será aberta ao público e com entrada gratuita. Programação ainda conta com oficinas, exposições e Jubileu de Ouro
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 17:37

Buda de Ibiraçu, localizado no Mosteiro Zen Budista, às margens da BR 101
Mosteiro de Ibiraçu celebra 50 anos Crédito: Ricardo Medeiros
Fundado em agosto de 1974, o Mosteiro Zen Morro da Vargem completa 50 anos neste mês. Considerado o primeiro mosteiro zen-budista da América Latina, o local já virou um dos pontos turísticos mais famosos do Estado - com destaque ao Grande Buda. E para celebrar, no dia 31 haverá uma extensa programação cultural.
O evento, que será aberto ao público e gratuito, terá exposições, apresentações musicais com a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) e demais atrações conduzidas pela Associação Nikkei de Vitória. Segundo o abade do Mosteiro, Daiju Bitti, será a celebração de um dia histórico para o budismo na América Latina.
Buda de Ibiraçu, localizado no Mosteiro Zen Budista, às margens da BR 101
Buda de Ibiraçu, localizado no Mosteiro Zen Budista, às margens da BR 101 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"O primeiro inaugurado na América Latina, o Mosteiro Zen Morro da Vargem, além de desempenhar um importante papel na preservação das tradições budistas, é um local que atrai turistas de todo o Brasil e do mundo por conta de seu paisagismo e beleza", ressaltou. 
As comemorações acontecerão a partir das 16h, na Praça Torii - onde o Grande Buda de Ibiraçu está localizado. A apresentação da Oses contará ainda com a participação da cantora lírica japonesa Eiko Senda e da Orquestra Jovem Vale Música (Instituto Vale). No local, também será celebrado o Jubileu de Ouro do Mosteiro Zen Morro da Vargem.
Buda Gigante em Ibiraçu
Buda Gigante em Ibiraçu Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
Além disso, haverá uma exposição de Hinayama Matsuri – um histórico festival de bonecas japonesas que remonta ao período Edo (1603-1868), e simboliza a proteção ambiental, trazida diretamente do Japão. E ainda, a exposição de ikebana – a milenar arte de arranjos florais, organizada pela Academia Brasileira de Ikebana Sanguetsu.

SOBRE O MOSTEIRO

Há 50 anos, o Mosteiro Zen Morro da Vargem segue a prática monástica cotidiana e ininterrupta, seguindo a tradição dos ancestrais mosteiros japoneses, e, ao mesmo tempo, com o frescor de uma nova floração, dentro de outra realidade, outro continente, outro país, fincando suas raízes definitivamente no solo brasileiro.
Buda Gigante em Ibiraçu (ES)
Buda Gigante em Ibiraçu (ES) Crédito: SETUR/ES
Outro destaque do mosteiro, segundo o abade, é o incentivo ao respeito intercultural, “pois traz um contato singular com a natureza e suas atividades educacionais e ambientais, abrigando diálogos de convivência entre indivíduos e comunidades”.

SERVIÇO

  • Aniversário do Mosteiro Zen Morro da Vargem 
  • Quando: 31 de agosto (sábado)
  • Onde: Praça Torii - onde o Grande Buda de Ibiraçu está localizado
  • Horário: a partir das 16h

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